2020-03-18T14:57:07+03:00
Туризм

Познаем страну: экскурсионные туры, культурный туризм

Куда поехать в отпуск или на выходные дни красноярцу-2020: все варианты на любой вкус и кошелек
Татьяна АРОНОВА
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Были на МИРе Сибири?Были на МИРе Сибири?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Признаемся честно, а хорошо ли мы знаем свою страну? Москва, Петербург, еще десяток городов и все? А уникальных мест в десятки раз больше! От Калининграда до Магадана. Сибирякам можно отправиться в ближайшие города-соседи, ведь именно Сибирь мы чаще всего оставляем «на потом».

Еще один вариант: событийный туризм. Самое яркое и популярное у красноярцев событие – фестиваль этнической музыки ремесел «МИР Сибири» в Шушенском, даты этого года, кстати, уже известны, 10-12 июля. Фестивали разной тематики проводятся во всех регионах России, можно хоть каждый месяц ездить.

И есть паломнические поездки, которые подходят не только верующим, но и тем, кто интересуется архитектурой и культурой. Кстати, почти все организаторы подчеркивают: посещение богослужений по желанию.

Что понадобится: хороший путеводитель, быстрый интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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