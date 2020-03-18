2020-03-18T14:54:27+03:00
Туризм

Рыбалка, пикник: отдых на реках и озерах

Куда поехать в отпуск или на выходные дни красноярцу-2020: все варианты на любой вкус и кошелек
Татьяна АРОНОВА
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Едем к озерам и рекам краяЕдем к озерам и рекам краяФото: Мария ЛЕНЦ
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МЧС предупреждает: лед в этом году тонкий, так что пора прощаться с зимней рыбалкой и готовиться к летней. Здесь сибирякам повезло, ехать никуда не надо, наоборот, за экзотической рыбалкой все едут к нам.

Вариантов множество: от премиум (вертолетной заброски «на севера») до эконом (пригородного пикника с удочкой). Есть и «дикие» места, и платная рыбалка с гарантированным уловом.

Если говорить о красноярцах, то «фирменный» летний отдых – озера Хакасии и Шарыповского района. И это вы еще не все наши местные пляжи знаете!

Что понадобится: палатки и прочее туристическое снаряжение, информация о рыбных местах, автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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