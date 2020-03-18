Рыбалка, пикник: отдых на реках и озерах

МЧС предупреждает: лед в этом году тонкий, так что пора прощаться с зимней рыбалкой и готовиться к летней. Здесь сибирякам повезло, ехать никуда не надо, наоборот, за экзотической рыбалкой все едут к нам.

Вариантов множество: от премиум (вертолетной заброски «на севера») до эконом (пригородного пикника с удочкой). Есть и «дикие» места, и платная рыбалка с гарантированным уловом.

Если говорить о красноярцах, то «фирменный» летний отдых – озера Хакасии и Шарыповского района. И это вы еще не все наши местные пляжи знаете!

Что понадобится: палатки и прочее туристическое снаряжение, информация о рыбных местах, автомобиль.