2020-03-18T14:52:06+03:00
Туризм

Позагорать, поплавать: едем на море

Куда поехать в отпуск или на выходные дни красноярцу-2020: все варианты на любой вкус и кошелек
Татьяна АРОНОВА
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Едем на мореЕдем на мореФото: Мария ЛЕНЦ
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Жаркое побережье в России хоть и совсем небольшое, однако качественное: черноморское побережье Кавказа и Крым радуют не только солнцем, но и культурным досугом. Здесь важно выбрать подходящий город: Коктебель больше подходит для неформалов, Севастополь – для патриотов, Анапа – для семей с детьми и т.д.

А есть и малознакомое сибирякам Японское море, - в эту сторону пока что мало кто ездит, а зря. Здесь и экзотика, и тепло, и есть что посмотреть и покушать.

Что потребуется: правильный выбор места, времени и вариантов проживания (от пяти звезд до хостела).

ИСТОЧНИК KP.RU

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