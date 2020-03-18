Позагорать, поплавать: едем на море

Жаркое побережье в России хоть и совсем небольшое, однако качественное: черноморское побережье Кавказа и Крым радуют не только солнцем, но и культурным досугом. Здесь важно выбрать подходящий город: Коктебель больше подходит для неформалов, Севастополь – для патриотов, Анапа – для семей с детьми и т.д.

А есть и малознакомое сибирякам Японское море, - в эту сторону пока что мало кто ездит, а зря. Здесь и экзотика, и тепло, и есть что посмотреть и покушать.

Что потребуется: правильный выбор места, времени и вариантов проживания (от пяти звезд до хостела).