Отдохнуть, полечиться: выбираем санаторий

"Более пяти миллиона туристов за год и дешевый перелет": Эксперты рассказали о привлекательности Узбекистана для туристов

Представитель Госкомтуризма республики отметил, что всего за 10 месяцев текущего года экспорт от российских путешественников вырос на 50 млн долларов