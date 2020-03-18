Отдохнуть, полечиться: выбираем санаторий
Куда поехать в отпуск или на выходные дни красноярцу-2020: все варианты на любой вкус и кошелек
Выбираем санаторий для отдыхаФото: Мария ЛЕНЦ
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Основные лечебные факторы санаторного лечения - минеральная вода и грязи. Именно на них ориентируются желающие поправить свое здоровье. И тут выбор в России практически безграничен. Если за солнцем и морем надо ехать в здравницы Крыма и Краснодарского края, то, например, радоновые ванны можно принять и в Сибири, на алтайских курортах. Плюс санатории края и Хакасии, Байкала, Урала и т.д.
Что потребуется: совет врача, санаторно-курортная путевка, санаторная карта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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