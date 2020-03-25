2020-03-25T09:46:37+03:00
Общество

Стал известен график отключения холодной воды в Красноярске в 2020-м году

Рассказываем, где и когда отключат холодную воду в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Стал известен график отключения холодной воды в Красноярске в 2020-м году.Стал известен график отключения холодной воды в Красноярске в 2020-м году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Утвержден график отключения холодной воды в Красноярске в 2020-м году. Когда водозаборы остановят на плановых ремонт, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе компании «КрасКом».

Кстати, в нынешнем году на модернизацию коммунальных объектов будет выделено 811 миллионов рублей. А теперь о сроках.

Водозабор «Татышев»

Советский район (за исключением Подзолкова и Дудинской, нечетной стороны улицы Спандаряна, Партизана Железняка,4А – 8А; Соревнований,20), а также деревень Бадалык и Сухая Балка, поселка Нанжуль и часть Центрального района: 3-ей Полярной; нечетной стороны улицы Шахтеров,17-61; Полярной,4-17; Березина,11-17 и 80-82; Туруханской,14-24 и 39-57; Мартынова,6 и 6, строение 2.

Остановка 29 мая с 23.00

Запуск 31 мая в 23.00

Водозабор «Остров Отдыха»

Свердловский и часть Кировского района (Красраб до улицы Затонской), микрорайон Первомайский и Водники.

Остановка 19 июня в 23.00

Запуск 21 июня в 23.00

Водозабор «Нижнеатамановский»

Ленинский и часть Кировского района (Красраб от Затонской); коттеджи на улицах Побежимова и Вавилова; поселок Березовка.

Остановка 3 июля в 23.00

Запуск 5 июля в 23.00

Водозабор «Посадный»

Центральный и часть Железнодорожного района (от центра до железной дороги).

Остановка 17 июля в 23.00

Запуск 19 июля 23.00

Водозаборы «Казачий», «Гремячий лог»

Октябрьский и часть Железнодорожного района (от железной дороги, Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака, Калинина), поселки СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Новалэнд.

Остановка 31 июля в 23.00

Запуск 2 августа в 23.00.

- По плану каждый водозабор должны останавливать на двое суток, - прокомментировал «Комсомольской правде – Красноярск» генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. – Однако мы предполагаем по возможности сократить сроки. Останавливать максимум на сутки, а в идеале – еще на меньшее время. Потому что работы, которые требуется выполнить на водозаборных сооружениях по регламенту, мы выполнили практически все в прошлом году. Есть, например, такие работы, как ревизия хлорного хозяйства, для этого нужно остановить оборудование. Но сети можно не сбрасывать, не опорожнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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