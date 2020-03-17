«Мне нельзя умирать. Я очень занят!»: самолет с главой Тувы попал в ураган при приземлении в аэропорту Красноярска

Глава Тувы Шолбан Кара-оол попал в неприятную ситуацию по дороге в Москву. Самолет, на борту которого находился руководитель республики, не смог сразу приземлиться в аэропорту Красноярска (здесь у Кара-оола пересадка) и трижды заходил на посадку. Напомним, в Красноярске больше суток не стихал штормовой ветер скоростью до 25 метров в секунду.

Шторм улегся окончательно только к обеду вторника, 17 марта. А Кара-оол летел через Красноярск утром, когда метеоусловия были еще не столь хорошими. Однако аэропорт самолеты принимал. Приземлиться в Красноярске пилотам легкого самолета удалось только с третьего захода. Естественно, для пассажиров это стало стрессом. Шолбан Кара-оол на эмоциях даже рассказал в соцсетях, что самолет кидало из стороны в сторону, машина постоянно кренилась в бок из-за сильного ветра. В общем, приятного мало.

Рисковать нужно, когда тебя ничего не держит в этом мире, написал Кара-оол на своей странице в Фейсбуке. - Не скажу, что очень уж испугался, но четко осознал зыбкость жизни. И одновременно было понимание, что сейчас мне никак нельзя умирать. Я очень занят! Мне кажется, что именно сейчас от меня очень много зависит. Мы доросли до этого этапа, осталось совсем чуть-чуть, чтобы обеспечить необратимость преобразований моей родины. Чтобы в будущем развитие Тувы слишком уж не зависело от личностей во власти и стояло бы на более стабильных фундаментах и сильной инфраструктуре. Поэтому, несмотря ни на что, я полон решимости добраться до Москвы.

Добавим, что в Москве глава республики собирается решать вопросы индивидуального плана ускоренного развития республики. Понятно, почему он так эмоционально отреагировал - на кону, можно сказать, будущее целого региона.