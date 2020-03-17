Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра

17 Март 2020 2020-03-17T07:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Коммунальные службы Красноярска заняты устранением последствий штормового ветра, который обрушился на город в понедельник, 16 марта, сообщили в администрации. Ветер, к слову, чуть-чуть присмирел, однако не утих полностью.

Часть крыши рухнула на балкон Фото: соцсети

Красноярцы делятся в соцсетях снимками случившегося во время шторма. Десятки происшествий – снесенные тополя, летающие крыши и заборы, искореженные машины и остановки, шумоизоляционные экраны. Только чудом не пострадали люди. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду, а такой ветер вполне способен сбить с ног.

Крыша на Лесопарковой Фото: соцсети

Власти города между тем говорят, что с обеда вчерашнего - Бригады дорожных рабочих стараются максимально оперативно ликвидировать последствия разгулявшейся стихии, - рассказали в мэрии. - Первоочередная задача — убрать все оторванные ветром конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU