2020-03-17T07:45:06+03:00
Происшествия

Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра

В городе произошли десятки ЧП из-за непогоды
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сдуло остановку Фото: соцсетиСдуло остановку Фото: соцсети
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Коммунальные службы Красноярска заняты устранением последствий штормового ветра, который обрушился на город в понедельник, 16 марта, сообщили в администрации. Ветер, к слову, чуть-чуть присмирел, однако не утих полностью.

Часть крыши рухнула на балкон Фото: соцсети

Часть крыши рухнула на балкон Фото: соцсети

Красноярцы делятся в соцсетях снимками случившегося во время шторма. Десятки происшествий – снесенные тополя, летающие крыши и заборы, искореженные машины и остановки, шумоизоляционные экраны. Только чудом не пострадали люди. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду, а такой ветер вполне способен сбить с ног.

Крыша на Лесопарковой Фото: соцсети

Крыша на Лесопарковой Фото: соцсети

Власти города между тем говорят, что с обеда вчерашнего - Бригады дорожных рабочих стараются максимально оперативно ликвидировать последствия разгулявшейся стихии, - рассказали в мэрии. - Первоочередная задача — убрать все оторванные ветром конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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