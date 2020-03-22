Четыре брака, травля в театре и возвращение наперекор всему: головокружительный успех и личная драма актера Георгия Жженова

Папка с письмами, ходатайствами, протоколами, описями и справками, написанными чернилами или химическим карандашом, иногда почти не читаемыми, – это личное дело ссыльного актера Георгия Жженова. Легендарного «резидента», командира «Экипажа». Заключенного ИТЛ на Колыме, ссыльного поселенца Норильлага. 22 марта исполняется 105 лет со дня рождения Георгия Степановича. Журналисты «Комсомольской правды» - Красноярск стали первыми, кому разрешили полностью ознакомиться с материалами дела, которое хранится в отделе спецфондов и реабилитации жертв политических репрессий ГУ МВД по Красноярскому краю.

Георгий ЖженовФото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА КП

Георгий Жженов родился в Петрограде 22 марта 1915 года в большой многодетной семье. Он с детства грезил цирком и, окончив в 1930 году школу, поступил в Ленинградский эстрадно-цирковой техникум. Начал выступать в Ленинградском цирке «Шапито» в цирке его заметили работники кино. Пригласили сниматься на киностудию «Ленфильм» и предложили главную роль тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя» (1932).

В сентябре 1939 года Георгий Жженов был осужден за шпионскую деятельность, приговорен к 5 годам лагерей, наказание отбывал на Колыме (освободился только в 1945, после окончания срока ему «накинули» еще несколько месяцев). После освобождения жил в Горьковской области. В 1949 году Жженов был вновь арестован и отправлен в ссылку на поселение в Норильск, где работал в местном драмтеатре. В 1954 году был освобожден. А в 1956 году дело по обвинению Жженова было прекращено за недоказанностью состава преступления.

Молодой шалопай

Впервые Георгия Жженова арестовали 4 июля 1938 года – по доносу другого молодого актера. Возвращаясь со съемок фильма «Комсомольск», второго большого проекта Жженова в кино после «Чапаева», он познакомился в поезде с военным атташе США майором Филиппом Файмонвиллом. Ехали вместе в одном купе, разговорились, смеялись, возможно, выпивали… Более чем беззаботное поведение для того времени. Особенно с учетом того, что старший брат Жженова, Борис, уже был арестован и отправлен в Воркуту (из-за отсутствия теплой обуви не пошел на похороны Кирова). Но… молодость. Этой встречи оказалось достаточно для Георгия, чтобы «загреметь» в лагерь по обвинению в шпионаже.

Выписка протокола об аресте за шпионажФото: Мария ЛЕНЦ

- Возможно, он и не состоялся бы настолько большим актером, если бы не лагерный период, - говорит руководитель Красноярского общества «Мемориал» Алексей Бабий. – До этого он был молодым балагуром и шалопаем. Мечтал в детстве о цирке – поступил по документам старшего брата в Ленинградский эстрадно-цирковой техникум, самому еще год надо было ждать. Это выяснилось, но Жженова простили. Думаю, у него, как и у многих в то время, были иллюзии по поводу советской власти. И молодой кураж, и иллюзии пришлось оставить в лагере. Это опыт - зека на мякине не проведешь никогда, и в людях он стал разбираться очень хорошо.

- За что Жженова арестовали второй раз?

- После войны началась волна повторных арестов. Чем они объясняются – современному человеку, наверное, сложно будет понять, потому что объективной причины не было. Их называли «повторниками». Государство тем самым говорило им: «Мы давали тебе срок – столько-то лет лагерей, но ты не исправился, поэтому отправляешься в ссылку».

Опись вещей ЖженоваФото: Мария ЛЕНЦ

Пять лет в Магадане – кромешный ад для любого заключенного. Жженов не был исключением. Сначала выматывающие допросы, где приходилось стоять по 7 суток кряду, - так из него выбивали показания. Когда падал – снова ставили. Потом лесоповал, изможденные от недоедания зеки, работа на пределе сил. Когда начальник сменился, Жженову позволили играть в театре.

- Лагеря вообще могли быть очень разными для заключенных. Многое зависело от руководства, - поясняет Алексей Бабий. - Например, Норильлаг Авраамия Завенягина (организатор промышленности, металлург, курировал работу спецзаключенных – прим.Ред.) и Севвостлаг Гаранина – это очень разные лагеря. Завенягин вытаскивал с общих работ интеллигенцию. Хотя и Жженову под конец срока тоже позволили в Магадане играть в театре. Но не потому, что заботились или опекали – скорее это отношение рачительного хозяина к хорошему рабочему скоту, который надо и выгоднее использовать по назначению.

Да, Жженов вышел другим. И... влюбился.

Наряд на отправку в ссылкуФото: Мария ЛЕНЦ

Любовь и свобода

Георгий Жженов был женат четыре раза. Первой его женой стала белорусская актриса Евгения Голынчик – с ней он познакомился еще во время учебы. Позднее Жженов сам в многочисленных интервью говорил, что отпустил Женю, когда его арестовали, - просил забыть. Она так и осталась для него навсегда в той, хоть и непростой, но, в общем, счастливой долагерной жизни.

А потом - встреча с Лидой Воронцовой, и это была красивая любовь. Но началась и окончилась она в лагерях.

Лидия Воронцова с дочерью Леной (крайние справа). Фото: из архива Эстер Кравчик, енисейская ссылка.

- Два человека, на мой взгляд, довольно случайно соединили свои судьбы, - рассказывала в 2005 году в интервью «Комсомолке» Елена, дочь Лидии Воронцовой и Георгия Жженова. - У мамы был совершенно другой жених, тоже из заключенных, - артист Демич. А тут весна 1945-го, освободили и отца, и мать. Так что факт моего появления на свет достаточно случайный. Люди освободились, захотели какой-то нормальной жизни, в том числе и семейной. Маме и отцу было по 30 лет. У отца срок был меньший, а мама отсидела от звонка до звонка - всю «десятку».

Воронцову арестовали в 35-м в Ленинграде «за связь с иностранными моряками». Молоденькая, красивая девушка потанцевала с иностранцами – в этом все ее преступление. В 1943 Лидию Воронцову приняли в труппу драмтеатра в Магадане, там они с Жженовым и встретились. Через пару месяцев скромно и тихо поженились. Отношения, по воспоминаниям современников, не были простыми – у Лидии Владимировны был довольно тяжелый характер. Она ревновала. Часто по делу, потому что Жженов был невероятно обаятельным и всегда имел успех у женщин. Конечно, они ссорились, что только сильнее обостряло и без того незавидную участь обоих.

Оригинал протокола обыскаФото: Мария ЛЕНЦ

Жженов освободился первым, оставаться на севере он не хотел - устроился на работу в городке Павлово, тогда -Павловске-на-Оке (Нижегородская область). Почему не вернулся в родной Ленинград? Даже освобожденным это было запрещено. Позже вышла и Лидия, поселилась в Свердловской области. В июне 1946-го у них родилась дочка Леночка. Жили раздельно.

А потом… Лиду арестовали повторно. Лена попала в распределитель в детсаду. В 1949 году повторно арестовали и Георгия Жженова. В «красноярском» деле Жженова сохранился небольшой клочок бумаги – его записка с просьбой о свидании.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ:

«Так как все мое имущество, вещи, доверенность на зарплату, а главное – малолетняя дочь остались у моей квартирной хозяйки. Прошу вас разрешить мне свидание с ней».

Отпечатки пальцевФото: Мария ЛЕНЦ

Выяснилось, что в Павлово Леночку не привозили. Поэтому в просьбе Жженову отказали. Позднее ребенка удалось переправить из Свердловска в Ленинград, к бабушке. А у Жженова на горизонте замаячил Норильск. Известно, что актер на Север не стремился. И в деле есть его отчаянная просьба об этом – дать возможность работать в любом театре края.

Но… воссоединения семьи добивалась Лидия Владимировна. Она обратилась с заявлением в МГБ СССР, чтобы мужа отправили именно в Норильск – для соединения с ней. И ответ был положительным.

Георгий Жженов в красноярском СИЗО. Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

В Норильске они некоторое время еще жили вместе, работали в драмтеатре. О своей второй жене Георгий Степанович не любил говорить, но один раз у него вырвалось: «Это трагедия моей жизни!»

В конце концов, они расстались, судьба развела их еще в лагере. В 1949 году из Ленинграда в Норильск бабушка привезла Лену. Чуть позже Лидию Воронцову перевели на поселение в Енисейск, дочку она увезла с собой. У других репрессированных сохранились фото енисейского периода Воронцовой.

Просьба о вещахФото: Мария ЛЕНЦ

- В нашей компании была молодая женщина Лида Воронцова с дочкой Леной. Лида была моложе моей мамы, - вспоминает Эстер Кравчик (тогда – маленькая девочка, подруга Лены, сейчас – жительница Израиля). - Мы знали, что она была актрисой. Лена моя ровесница, бывала на моих днях рождения. Долго я даже не знала, что Лена – дочь Георгия Жженова, это никогда не обсуждалось. Уже в Израиле нашла случайно ее фото на сайте о репрессированных и ссыльнопоселенцах. Узнала ее.

… Судьба еще дала возможность Лидии Воронцовой встретить любовь – это был партработник Сергей Таежный, начальник геолого-разведывательного управления. Ради любви к Воронцовой он даже отказался от партбилета. Но это совсем другая история.

Просьба об отпускеФото: Мария ЛЕНЦ

Выкурили из театра

Третью жену и еще одну большую любовь Ирину Махаеву актер встретил в Норильске. Совсем юная актриса была вольной – в Норильск приехала с Урала, чтобы подзаработать денег. Это был головокружительный роман, который перерос в большое чувство у обоих.

Махаева за Жженова стояла горой. Когда после трех лет работы в театре его контракт подошел к концу, и его не продлили, она забросала МВД СССР заявлениями. Очень эмоциональными – потому что любила. И опять же свою роль сыграли в этом «доброжелатели», буквально выкурили актера из театра.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

«В Норильске он три года работал со мной в театре драмы. По окончании трехгодичного срока с ним договор расторгли. Большинство коллектива театра всячески третировали, ущемляли его моральное, человеческое достоинство, единственным основанием этого являлась ссылка. Актер со стажем, опытом, остался без театра. Я же по окончании срока уехала из Норильска по состоянию здоровья. Мне категорически противопоказан Север, заполярье. Сейчас я устроилась в г. Березняки. Обращаюсь к вам с просьбой разрешить моему мужу, Жженову Г.С., перевод в этот город. Очень хочу верить, что вы не откажете в моей горячей просьбе жены, товарища по профессии и помощника моего мужа...

Махаева Ирина Ефимовна»

В результате Жженов в июле 1953 вынужден был подать заявление об уходе. Вопрос заработка стоял остро, ведь на поселении никто ссыльных не содержал. Ирина к тому времени уже основательно от Норильска устала – здоровье стало сдавать. Она перебралась Молотовскую область, городок Березники (сейчас – Пермская область – прим.Ред.). И умоляла главк МВД СССР перевести мужа к ней. Но ей ожидаемо отказали.

А у Жженова остро стоял вопрос заработка. Он тоже начал писать начальству с просьбой решить вопрос с работой, помочь связаться с краевым отделом по делам искусств.

Разрешение на использование материалов о себеФото: Мария ЛЕНЦ

ИЗ ДОКУМЕНТОВ:

«Я могу и способен работать плодотворно. Почему я, актер, отдавший годы работе в кино и театрах, оказался в одном месте с поселенцами, не имеющими никакой квалификации, никакого образования. Почему? За какие грехи? Ведь артист - это творческий человек, а творчество - главное в жизни! Прошу вас дать мне возможность работать в каком-нибудь театре Красноярского края. Убежден, что окажусь хорошим актером и человеком».

Справка о следовании в ссылкуФото: Мария ЛЕНЦ

С работой было туго, Жженов выживал, как мог. Пришлось «переквалифицироваться» в фотографа. В местном клубе ссыльный Жженов освоил фотоаппарат. Дело шло худо-бедно, пока он не зашел в один из детсадов. Попросил воспитательницу снять детишек. А потом принес готовые цветные снимки – первые в Норильске, ведь цветные фотографии были просто неслыханной роскошью. Через неделю актер снова заглянул в детсад.

«Где же вы ходите! - кинулась к нему одна из воспитательниц. – Родители хотят вам заказ сделать».

- Раскулаченных крестьян гоняли, как рабочую силу. А «повторники», как Жженов, и «срочники» обеспечивали себя сами: искали, где квартировать, работу. Органы следили только затем, чтобы он не покидал это место, а как он там и на что будет жить, - это их не касалось, - поясняет Алексей Бабий.

Как бы все сложилось дальше – неизвестно. Но в тот год умер вождь всех народов Иосиф Сталин… Была объявлена амнистия.

Из ссылки освободить

У репрессированных, тогдашних зеков, забрезжила в душе безумная, как многим казалось, надежда – свобода. За Жженова стала просить его старенькая мать Мария Федоровна Щелкина.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

От Щелкиной Марии Федоровны

Заявление

Мой сын, Жженов Г.С., заключен на 5 лет, срок отбывал в Магадане. Мне 70 лет, я уже не верила, что увижу своего сына. Объявленная амнистия снова вернула мне эту надежду. Однако уже около трех месяцев нет перемены в его судьбе. Он не может дать мне ответа, вернется ли в Ленинград, где родился, учился и где доживаю свои последние годы я, его мать. Мой сын – моя опора в старости. Убедительно прошу дать ответ на мое письмо.

Ей отказали. Отказали и жене Ирине, которая тоже ходатайствовала за Жженова. Ответ для обеих был один: «Оснований для отмены ссылки не имеется». Но попыток они не оставляли. Хотя сам Жженов не верил в то, что его освободят. К тому же, в то время по всей стране освобождали заключенных – это вдохновляло. И Ирина Махаева на свой страх и риск повезла в Москву на Лубянку очередную просьбу – уже от самого Жженова. 28 мая 1954 года начальники госбезопасности все-таки подписали постановление об освобождении Жженова.

Справка об освобождении от ссылкиФото: Мария ЛЕНЦ

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

«Руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР об амнистии от 27 марта 1953 года и приказом МВД и Генерального прокурора СССР, постановил: Жженова Георгия Степановича из ссылки-высылки освободить».

… Лагеря разделили жизнь Жженова на «до» и «после». Стали и школой жизни, и личной драмой. Трудно представить, что такая большая веха в жизни актера – ссылка, уместилась в маленькую стопку потертых временем страниц. Тем не менее, это так.

После ссылки у него начался творческий взлет, головокружительный успех, который он делил уже с четвертой женой, актрисой Лидией Малюковой. К ней он ушел от Ирины Махаевой. Махаева считала это предательством. Во всем этом очень много личного: ревность, ссоры, обиды. С детьми от второго и третьего браков актер общался редко. С женами – тем более. И это тоже веха – словно он хотел забыть не только любовь и трудные отношения, но и сам период лагерей, ставший для него огромной личной драмой.

… По иронии судьбы спустя годы, перестав быть заключенным, Георгий Жженов получил массу наград от органов – и от КГБ, и от МВД.

В 1997 году в Красноярске ему даже отдали копии материалов дела.

- Во время приезда Георгия Степановича в Красноярск Александр Лебедь (тогда он был губернатором края) вручил ему копии дела. Но обложку отдали – оригинал. Ему этого было достаточно, - рассказывает Марина Костецкая, начальник отдела специальных фондов и реабилитации жертв политических репрессий Информационного центра ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

В 2000 году Жженов приехал в Красноярск еще раз, чтобы вспомнить – снимался биографический фильм «Русский крест». Жженов приехал в СИЗО, бывший пересыльный пункт, чтобы пройтись по камерам и… пожать руку своим живым еще тогда конвоирам. И последние уверены: зла он на них не держал, не сломали его Норильлаг и Колыма. Сделали тем, кем он и был, - великим русским актером. Конечно, о Жженове написано немало, а будет написано еще больше – потому что о людях такого масштаба, наверное, нельзя сказать все. Чем больше проходит времени, тем ощутимее и значимее их главная роль – жизнь.

*Мы ознакомились со всеми документами, но, к сожалению, по закону не все можем опубликовать – на это необходимо разрешение родственников.