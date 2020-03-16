2020-03-16T06:28:24+03:00
Общество

Эксперт: на подростковое курение серьезно влияет доступность нелегальных сигарет

Низкая стоимость, распространенность и свободная продажа контрабандных и контрафактных сигарет являются ключевыми факторам доступа несовершеннолетних к табак
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Фото: Иван ВИСЛОВ
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Для защиты несовершеннолетних необходимо бороться в первую очередь с оборотом нелегальной табачной продукции – сообщила Исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская в ответ на инициативу Виталия Милонова о вводе ответственности за покупку табака для несовершеннолетних.

«Ответственность за покупку сигарет несовершеннолетним уже закреплена в законодательстве, предусмотрен штраф, но проблема в том, что не отработан механизм контроля за соблюдением этой нормы, над этим необходимо работать.

Однако более важным выглядит проблема доступа несовершеннолетних к сигаретам – зачастую подросткам не нужна помощь, чтобы их купить. Причем речь идет именно о нелегальном табаке, как показали наши исследования с агентством РОМИР, в среднем по России подросток может самостоятельно купить табачную продукцию в 8 из 10 торговых точек, где продаются контрабандные или контрафактные сигареты со стоимость 50-60 рублей. Однако там, где не продают контрабанду, цены значительно выше, что уже ограничивает возможность доступа к сигаретам, не считая большее уважение к законам со стороны продавцов.

Для снижения подросткового курения необходимо активизировать борьбу с продажей нелегальных сигарет. Тогда все ранее принятые правительством меры покажут гораздо большую эффективность».

Доля нелегальных сигарет, согласно исследованию агентства Nielsen за 3 квартал 2019 года, уже превысила 15% от всего табачного рынка в России. В отдельных городах доля нелегальных сигарет достигает 50-60%, как в Ростове-на-Дону или Рубцовске.

По экспертным оценкам, потери федерального бюджета от нелегальных сигарет в виде недополученных акцизов и НДС в 2019 году составили более 100 миллиардов рублей. По данным Ассоциации малоформатной торговли, законопослушный ритейл теряет около 10 миллиардов рублей из-за недобросовестной конкуренции со стороны лиц и торговых точек, реализующих нелегальные сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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