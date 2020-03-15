Из-за перехлеста высоковольтных проводов Дудинка на несколько часов осталась без света, тепла и воды

С самого утра в соцсети Дудинки (Красноярский край) посыпались сообщения примерного одного содержания:

«Замерзаем, что опять с отоплением случилось? Воды нет, света нет!».

Как выяснилось, ЧП в северном городе произошло в 8.40 на участке линии электропередачи Норильск-Дудинка. На место происшествия сразу выехали бригады ремонтников ОАО «НЭТК». Вместе со спасателями они определяли места аварии, чтобы устранить проблему.

- Всего привлечено 17 человек, 5 машин техники, в том числе три специалиста и одна спецмашина от МЧС, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - По предварительным данным, произошел перехлест проводов из-за сильного ветра.

Как сообщалось ранее, на юге Таймырского района 15 марта синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду.

На время устранения аварии котельные и больницы перевели на резервные источники питания. Для подключения остальных социально значимых объектов ввели в работу передвижную автоматизированную газотурбинную электростанцию. Позже электроснабжение восстановили по одной линии. В местном паблике «Таймыр - сердце Арктики» появилась информация:

«В течение часа планируется подключение всех домов города к электричеству. На водозаборе ведутся ремонтные работы, о времени запуска сообщим дополнительно (ориентировочно также в течение часа). Напоминаем, что Дудинская средняя школа 4 и КДЦ «Арктика» подключены к резервному источнику, благодаря чему здесь можно подогреть еду и воду. Вода выдается бесплатно для того, чтобы попить на месте».

Но некоторые жители продолжили паниковать: «Свет восстановили, отопления так все еще и нет, мерзнем».

Другие их успокаивали:

«Прекратите истерику. В квартирах тепло».

«Свет есть местами по городу, сейчас вторую линию восстановят, и будет свет везде».

Как позже сообщили в МЧС: «Электроэнергия восстановлена в полном объеме по штатной схеме».

Сейчас в Дудинке уже началась подача холодной и горячей воды в квартиры города. Люди благодарят сотрудников оперативных служб, которые занимались устранением аварии, за быстрое реагирование.