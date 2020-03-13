2020-03-13T07:58:23+03:00
Общество

Житель Хакасии вернул назад 3 тысячи рублей сдачи, которую по ошибке получил на автозаправке

После этого уголовное дело на него заводить не стали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии вернул назад 3 тысячи рублей сдачи, которую по ошибке получил на автозаправке. Фото: пресс-служба полиции ХакасииЖитель Хакасии вернул назад 3 тысячи рублей сдачи, которую по ошибке получил на автозаправке. Фото: пресс-служба полиции Хакасии
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Больше всего продавцы всегда боялись и боятся выдать лишнюю сдачу – возмещать ведь придется из своего кармана. Сотрудница автозаправочной станции из Абакана именно так и оплошала. 28 февраля примерно в 22:00 она рассчитывала молодого человека, который подъехал заправить свой автомобиль. Попросил бензина на 500 рублей, протянул купюру в 2 тысячи рублей.

- Мне показалось, что это 5-тысячная купюра, - рассказывала плачущая женщина потом в полиции. – Я ему и выдала сдачи 4 500, это целых 3 000 лишние. Я не понимаю, как так вышло, загипнотизировал он меня, что ли? Вроде купюры разные по цвету, а я...

Незнакомец забрал деньги и спокойно ушел. Не станем утверждать, что сделал он это намеренно, со злым умыслом. Вдруг он был такой же рассеянный, как кассир автозаправки, засунул сдачу в карман и уехал. Или на самом деле решил поживиться. Но история приняла неожиданный оборот.

Информация о случившемся попала в СМИ и социальные сети. А спустя несколько дней 28-летний мужчина объявился. Говорит, увидел новости о себе в интернете, вот и принес назад 3 тысячи рублей, которые получил по ошибке. Извинился перед кассиром. В результате полицейские решили закончить дело миром – уголовное дело возбуждать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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