Азбука Победы: от Е до Ж

У каждого из них – своя история, связанная с лишениями, потерями, тяжелым трудом и голодом. Именно они вынесли на своих еще детских плечах и тяготы войны, и послевоенное восстановление страны, и страшную бедность.

В этом году более 135 тысяч жителей Красноярского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, получат нагрудный знак «Дети войны». В Красноярске живут более 53 тысяч детей войны.

Красноярск – первый город, в котором в 2005 году появился памятник детям войны. Первоначально предполагалось, что он будет посвящен эвакуированным детям блокадного Ленинграда: по архивным данным в Красноярский край было вывезено из Ленинграда 11 тысяч человек, в том числе полторы тысячи детей. Однако позже было решено посвятить памятник всем детям войны. Их прототипами стали дочь и сын автора памятника, скульптора Константина Зинича.

Енисей

В годы Великой Отечественной войны началось ускоренное строительство Норильского горно-металлургического комбината, поток грузов вырос многократно. Понятия «пассажировместимость», «район плавания», «сроки закрытия навигации» как будто перестали существовать. Война обострила такие проблемы как нехватка кадров, судов, пристаней и портов.

Теплоход "Красноярский рабочий"Фото: Мария ЛЕНЦ

В первый год войны на фронт было призвано более 500 речников. Всего за годы войны -2260 человек, 8 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. На место мужчин пришли женщины и подростки. В портах и пристанях практически не было механизации- грузили вручную. А количество грузов все пребывало. Красноярский речной порт не справлялся с объемами грузопереработки, в 1942 году Норильский комбинат начал строительство нового порта на правом берегу Енисея. Чтобы разгрузить Красноярский речной порт, в мае 1942 года была предпринята попытка запустить Обь-Енисейский канал. Енисейское речное пароходство организовало экспедицию из Красноярска в Новосибирск. Караван из четырех судов вышел из Красноярска и прошел через Обь-Енисейский канал. Через 4 месяца суда пришли в Новосибирск. Была подтверждена невозможность использования канала для осуществления грузовых перевозок.

Зимы 1941- 42 и 1942-1943 г были очень суровыми. Ранний ледостав на Енисее заставлял караваны судов останавливаться на случайную зимовку. Так, в ноябре 1942 года на зимовку встали более 50 самоходных и несамоходных судов. Грузы доставлялись в Норильск по зимнику. Ремонт судов делали в походных условиях.

В первый год войны Енисейское речное пароходство не смогло выполнить план навигации. В навигацию 1942 года ситуация повторилась. Ко всем проблемам добавилась еще и аварийность: в 1942 году по сравнению с 1941 годом она выросла на 41,3%. Принимались экстренные меры выхода из кризиса, поскольку река осталась единственным путем для вывоза никеля, необходимого для производства танковой брони: к 1942 году его выпускал только один завод страны - Норильский никелевый. Только речники могли доставить все необходимое для жизни и Норильского комбината, и людей, что жили на берегах Енисея и его многочисленных притоков- охотников, старателей, рыбаков, лесорубов. Возить грузы морем во время войны было невозможно – Северный морской путь был местом боевых действия, в Енисейском заливе немцы ставили мины, было нападение на Диксон и планы дойти по Енисею вглубь страны.

Перевозки в 1943 году, впервые за войну, красноярские речники осуществили успешно: им удалось выполнить и даже немного перевыполнить план.

В 1944 году переходящий вымпел Государственного комитета обороны получил флагман пароходства, теплоход «Красноярский рабочий», один из самых мощных буксиров того времени. Он был построен в Германии в 1930 году и служил на Енисее до 1977 года. Сейчас он стоит на приколе у Коммунального моста в Красноярске.

Ёлки новогодние

Ёлку в военное время украшали всем, что было доступно: самодельными игрушками из картона, ваты, проволоки, овощами и т. д.

А новогодние открытки стали военно-патриотическими: Дед Мороз на них - бородатый партизан или могучий воин, а основные пожелания - скорейшая победа над врагом и возвращение фронтовиков живыми и здоровыми.

Открытка из фондов музея «Мемориал Победы»

«Несмотря на суровые времена, которые переживает наша родина, и в этом году для детей будут организованы веселые новогодние праздники, — сообщал „Красноярский рабочий“ 21 декабря 1941 г. — Во всех школах края Новый год и школьные каникулы отмечаются елками, утренниками, постановками художественной самодеятельности. В Красноярске, Минусинске, Ачинске, Абакане, Канске и Артемовске будут устроены большие елки на городских площадях».

У детей были и новогодние подарки: 31 декабря 1943-го года Красноярский хлебозавод № 2 изготовил более 500 килограммов новогоднего печенья для детей Красноярска. Хлебозавод № 3 изготовил 6 тысяч леденцов.

А для взрослых устраивали новогодние балы. «В ночь под Новый год в помещении театра им. А. С. Пушкина в 11 часов 45 минут откроется новогодний бал, — писал „Красноярский рабочий“ 26 декабря 1942 г. — Устроители — местком театров драмы и оперы. Весь сбор поступит в Фонд обороны».

Вечером 31 декабря в театре шел спектакль «Запорожец за Дунаем». А на балу играли два оркестра, были танцы. Билет мог купить любой желающий, вход на праздник стоил 25 рублей. Новогодние балы в театре им. Пушкина проводились в 1942-м, в 1944-м годах.

Железная дорога

Как ни странно это звучит, но выиграть Великую Отечественную войну помогли два российских императора. Александр III построил Транссиб, и благодаря этой дороге удалось быстро эвакуировать заводы и население с оккупированных территорий. Николай Iвыбрал ширину колеи железной дороги, отличную от европейских стран, и вражеские эшелоны не могли продвигаться по нашим рельсам. Роль железной дороги в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Она объединяла всю страну и работала за пределом возможностей: военные эшелоны шли со скоростью курьерских поездов, на дороге не было ни одной минуты перерыва – и все это достигалось неимоверными усилиями. Более 20 тысяч красноярских железнодорожников ушли на фронт, оставшиеся работали по 2-3 смены подряд, на железную дорогу пришли более 7 тысяч женщин и освоили мужские профессии.

Железная дорога, 1941 год. Фото: музея Красноярской железной дороги

Эшелоны начали приходить в Красноярский край с августа 1941. Станки, моторы, оборудование быстро и почти вручную разгружали на станциях Злобино, Базаиха, Абакан, Канск… В первый год войны перевозка пассажиров по сравнению с 1940 годом увеличилась в 1,8 раза, а среднесуточная сдача груженых вагонов составляла 1830 вагонов вместо 630.

Также в августе 1941 года начали прибывать военно-санитарные поезда, под госпитали отдали школы, клубы, жилые дома.

В локомотивных депо Красноярска и станции Иланская наладили производство оружия и боеприпасов: мин, снарядов, минометов и огнеметов. Выпускали поезда особого назначения – санитарные, танкоремонтные, мощные паровозы «Серго Орджоникидзе», один из них сейчас стоит на привокзальной площади Красноярска. Такой же паровоз под номером 13, выпущенный в Красноярске вез Сталина на Постадамскую конференцию.

Несмотря на тяжелое военное время осенью 1942 года продолжалась изыскательская работа на трассе Абакан - Тайшет, которую вели Кошурников, Журавлёв и Стофато, погибшие при изысканиях.

Не закрыли и детскую железную дорогу. Расположенная в парке, она не могла использоваться для хозяйственных перевозок, но сыграла другую важную роль: по соседству было три военных госпиталя, и здесь любили кататься раненые солдаты.

Еще одна страница военной истории железной дороги: бронепоезда. На 22 июня 1941 года Красная Армия имела 53 бронепоезда, в начале войны по всей стране началось спешное оборудование бронепоездов,они должны были заменить танки, производство которых только разворачивалось на заводах Урала и Сибири. На обычные вагоны навешивали бронеплиты, устанавливали орудия и пулеметы.

Красноярский паровозовагоноремонтный завод выдал фронту две рельсовые крепости: «Красноярец» и «Енисей», они стали 29-ым отдельным дивизионом бронепоездов (ОДБП). Каждый состоял из четырех однотипных двухосных бронеплощадок и бронепаровоза, который располагался посередине состава. В 1945 г. 29-й ОДБП входил в состав 3-го Прибалтийского фронта, в июне он был расформирован.

В Красноярске издана книга «Память сильнее времени», в которой собраны воспоминания о войне ветеранов-железнодорожников.

6 мая 2020 года Красноярская железная дорога приглашает всех на привокзальную площадь вокзала Красноярск. Здесь состоится реконструкция прибытия эшелона Победы. На станцию прибудет настоящий паровоз военных лет с теплушками, состоится встреча солдат - победителей, даже будет танцплощадка для фокстротов.

КОНКРЕТНО

Еще больше информации о войне – в музее «Мемориал Победы»

ул. Дудинская, 2а

с 10 до 17 часов ежедневно

Выходные дни: понедельник, вторник.

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