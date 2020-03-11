Театральная ночь и «Театральная весна» в Красноярске-2020: программа мероприятий
В марте в Красноярске наступает традиционное время спектаклей со всего края! Театральная ночь в этом году пройдет 14 марта и станет началом традиционного краевого фестиваля «Театральная весна», на котором будут представлены лучшие премьеры этого сезона.
Итак, куда можно пойти 14 марта?
Театральная ночь «90-е» 16+
Вечеринка у ДеЦла дома, Клуб «Белый попугай», шейпинг, ваучеры, малиновые пиджаки, видеопрокат, дискотека 90-х со звёздами эстрады того времени, реклама и сериалы, которые мы не можем выбросить из головы до сих пор и многое другое.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
14 марта, 22.00–02.00
Билеты 150 рублей
По ту сторону «Квадрата» 18+
В 42-м сезоне театр оперы и балета на площадке лофта «Квадрат» уже представил несколько оперных премьер.
Ночь в театре это самые захватывающие, эффектные и загадочные эпизоды опер проекта «Искусство в «Квадрате».
Лофт «Квадрат»
Ул. Красной Армии, 10
14 марта, с 22.00
Призраки драмы 18+
Что происходит в театре Пушкина, когда занавес закрывается, а зрители уходят? 14 марта гости театральной ночи смогут увидеть души ролей, которые скитаются по театру до тех пор, пока о них помнят.
Гостиная госпожи Брандыхлыстовой, зона свободного мнения, школа актерского мастерства, комната Панночки, аукцион произведений искусства артистов театра Пушкина, «жуткий» концерт от актрис театра, монологи забытых героев это и многое другое в программе Театральной ночи!
Драмтеатр им. Пушкина
Ул. Мира, 73
14 марта с 22.00 до 0.30
Билеты 150 рублей
«Вечеринка у Гэтсби» 16+
В полночь состоится главное событие – знакомство с мюзиклом «Великий Гэтсби»: солисты, артисты хора, балета и оркестра исполнят номера грядущей премьеры. Дресс-код вечера – стильные костюмы эпохи «ревущих 20-х».
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
14 марта, с 22.00
Билеты 200 рублей.
Театральная ночь "Сказки на ночь для взрослых и малышей" 6+
14 марта, в 19.30 и в 20.30
Театр кукол
ул. Ленина, 119
Билеты 50 рублей.
Программа фестиваля «Театральная весна»
«Я такое дерево» 16+
Актер Георгий Дмитриев рассказывает о своем детстве, юности, вспоминает о первой любви, говорит о своем пути к актерской профессии, и о тех, с кем сталкивала его жизнь на этом пути.
Красноярский драматический театр имени Пушкина
Пр. Мира, 73
15 марта, 18.00
«Записки юного врача» 16+
Моноспектакль по рассказам Михаила Булгакова от Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская»
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
16 марта, 19.00
«Август: Графство Осейдж» 16+
Это самая значительная американская пьеса, поставленная на Бродвее за последние 12 лет.
Красноярский драматический театр имени Пушкина
Пр. Мира, 73
17 марта, 19.00
«Оливер Твист» 14+
Что: Создатели спектакля перевели Диккенса на язык комикса. По сути, Оливер Твист – новый супер-герой, обладающий чудесным даром честности и доброты.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
17 марта, 19.00
«Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин» 16+
Спектакль по произведению Достоевского от городского драматического театра Лесосибирска «Поиск».
Дом актёра
Ул. Бограда, 26
17 марта, 19.00
«Жизнь, как дым» 12+
Музыкальная история о жизни и творчестве актрисы в одном действии.
Красноярский музыкальный театр
Пр. Мира, 129
18 марта, 19.00
«Пир во время чумы» 12+
Опера проекта «Искусство в «Квадрате»
Красноярский государственный театр оперы и балета имени Хворостовского
Лофт пространство «Квадрат»
Ул. Красной Армии, 10
18 марта, 19.00
«Мы, герои» 16+
Герои спектакля – театральная труппа артистов- неудачников, скитальцев и изгоев.
Красноярский драматический театр имени Пушкина
Пр. Мира, 73
18 марта, 19.00
«Ловушка для птиц» 18+
Черная комедия от Ачинского драматического театра о том, как Судьба встречается с человеком лицом к лицу.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
19 марта, 19.00
«Я – кулак. Я – А-н-н-а» 12+
История девочки-подростка, не способной слышать мир звуков, но способной узнать о нас или окружающем мире больше, чем мы, лишь по выражению лица, жесту или просто двери, за которой кто-то живёт.
Красноярский театр кукол
Ул. Ленина, 119
19 марта, 19.00
«Джейн Эйр» 12+
Мюзикл о хрупкой, но сильной девушке по роману Шарлотты Бронте.
Красноярский музыкальный театр
Пр. Мира, 129
20 марта, 19.00
21 марта, 18.00
«Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» 12+
Герои спектакля – мальчик и девочка, которым в реальной жизни выпали тяжёлые испытания. Они начинают придумывать историю и попадают в параллельный мир.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
20 марта, 19.00
21 и 22 марта, 12.00 и 18.00
«Егоркина былина» 18+
Спектакль по стихотворению Александра Башлачёва.
Красноярский театр кукол
Ул. Ленина, 119
20 марта, 19.00
«Ночь» 1+
Бэби-спектакль Железногорского Театра кукол «Золотой ключик»
Дом актера
Ул. Бограда, 26
21 марта, 11.00 и 1.:00
«Ермак» 12+
В основе сюжета – процесс создания Василием Суриковым картины «Покорение Сибири Ермаком», отразившей подлинные факты русской истории.
Красноярский государственный театр оперы и балета имени Хворостовского
Ул. Перенсона, 2
21 марта, 18.00
«Униженные и оскорблённые» 12+
Мюзикл в двух действиях по мотивам одноимённого романа Достоевского Железногорского Театра оперетты.
Красноярский музыкальный театр
Пр. Мира, 129
23 марта, 19.00
«В день свадьбы» 14+
В спектакле Минусинского драматического театра герои попытаются разобраться, «что важнее: настоящая любовь или долг? Собственное счастье или счастье близкого человека?»
Красноярский драматический театр имени Пушкина
Пр. Мира, 73
23 марта и 24 марта, 19.00
«Горка» («Настя, подари мне счастье») 16+
Произведение «Горка» А. Житковского признано пьесой «Года - 2018». Это социальная пьеса про взаимоотношения воспитательницы с детьми, родителями, заведующей и любимым человеком. Постановка Мотыгинского районного драматического театра.
Красноярский музыкальный театр
Пр. Мира, 129
23 марта, 15.00 и 19.00
«Фотография, на которой меня нет» 12+
Канский драматический театр представит свою версию одноименного рассказа Виктора Астафьева.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
23 марта, 19.00
«Я нанял убийцу» 14+
Спектакль Шарыповского городского драматического театра про одинокого француза, который попал под сокращение. Потеряв работу, он пытается покончить жизнь самоубийством, но все попытки неудачны.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
24 марта, 16.00 и 19.00
«Сны Белой земли» 8+
Пластический спектакль Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского, основанный на мифах о сотворении земли народов Крайнего Севера.
Красноярский драматический театр имени Пушкина
Пр. Мира, 73
25 марта, 19.00
«Я буду ждать тебя здесь» 18+
В основе постановки Шарыповского городского драматического театра рассказ Габриэля Гарсиа Маркеса «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке».
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
25 марта, 16.00 и 19.00
«Папа» 16+
Отец подозревает Дочь в бесчестных манипуляциях: она намерена лишить его квартиры, а ее мужчина, некто Пьер - он порою очень груб… Пьеса современного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера вперввые поставлена Норильским Заполярным театром драмы имени Маяковского.
Красноярский драматический театр имени Пушкина
Пр. Мира, 73
26 марта, 19.00
«Весёлый солдат» 12+
Постановка Мотыгинского районного драматического театра по произведению Виктора Астафьева.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
26 марта, 16.00, 19.00
Билеты на спектакли от 100 рублей.
Премьера
«Бал-маскарад» 12+
Режиссер Анастасия Касаткина преподносит известную оперу Джузеппе Верди как «историю одного убийства» и подчеркивает в спектакле, что, порой лишь надев маски, мы позволяем себе быть настоящими.
«Бал-маскарад» – это не только трагедия запретной несостоявшейся любви правителя Рикардо и Амелии, жены его помощника и друга Ренато. Любви, которая становится орудием мести. Это история о политическом заговоре, убийстве и жажде власти.
За дирижерский пульт премьеры 13 марта встанет приглашенный маэстро - итальянский дирижер русского происхождения Алексей Никонов.
Театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского
Ул. Перенсона, 2
13 марта, 19.00
14 марта, 18.00
Билеты 200-500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU