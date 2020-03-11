Театральная ночь и «Театральная весна» в Красноярске-2020: программа мероприятий

В марте в Красноярске наступает традиционное время спектаклей со всего края! Театральная ночь в этом году пройдет 14 марта и станет началом традиционного краевого фестиваля «Театральная весна», на котором будут представлены лучшие премьеры этого сезона.

Итак, куда можно пойти 14 марта?

Театральная ночь «90-е» 16+

Вечеринка у ДеЦла дома, Клуб «Белый попугай», шейпинг, ваучеры, малиновые пиджаки, видеопрокат, дискотека 90-х со звёздами эстрады того времени, реклама и сериалы, которые мы не можем выбросить из головы до сих пор и многое другое.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

14 марта, 22.00–02.00

Билеты 150 рублей

По ту сторону «Квадрата» 18+

В 42-м сезоне театр оперы и балета на площадке лофта «Квадрат» уже представил несколько оперных премьер.

Ночь в театре это самые захватывающие, эффектные и загадочные эпизоды опер проекта «Искусство в «Квадрате».

Лофт «Квадрат»

Ул. Красной Армии, 10

14 марта, с 22.00

Призраки драмы 18+

Что происходит в театре Пушкина, когда занавес закрывается, а зрители уходят? 14 марта гости театральной ночи смогут увидеть души ролей, которые скитаются по театру до тех пор, пока о них помнят.

Гостиная госпожи Брандыхлыстовой, зона свободного мнения, школа актерского мастерства, комната Панночки, аукцион произведений искусства артистов театра Пушкина, «жуткий» концерт от актрис театра, монологи забытых героев это и многое другое в программе Театральной ночи!

Драмтеатр им. Пушкина

Ул. Мира, 73

14 марта с 22.00 до 0.30

Билеты 150 рублей

«Вечеринка у Гэтсби» 16+

В полночь состоится главное событие – знакомство с мюзиклом «Великий Гэтсби»: солисты, артисты хора, балета и оркестра исполнят номера грядущей премьеры. Дресс-код вечера – стильные костюмы эпохи «ревущих 20-х».

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

14 марта, с 22.00

Билеты 200 рублей.

Театральная ночь "Сказки на ночь для взрослых и малышей" 6+

14 марта, в 19.30 и в 20.30

Театр кукол

ул. Ленина, 119

Билеты 50 рублей.

Программа фестиваля «Театральная весна»

«Я такое дерево» 16+

Актер Георгий Дмитриев рассказывает о своем детстве, юности, вспоминает о первой любви, говорит о своем пути к актерской профессии, и о тех, с кем сталкивала его жизнь на этом пути.

Красноярский драматический театр имени Пушкина

Пр. Мира, 73

15 марта, 18.00

«Записки юного врача» 16+

Моноспектакль по рассказам Михаила Булгакова от Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская»

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

16 марта, 19.00

«Август: Графство Осейдж» 16+

Это самая значительная американская пьеса, поставленная на Бродвее за последние 12 лет.

Красноярский драматический театр имени Пушкина

Пр. Мира, 73

17 марта, 19.00

«Оливер Твист» 14+

Что: Создатели спектакля перевели Диккенса на язык комикса. По сути, Оливер Твист – новый супер-герой, обладающий чудесным даром честности и доброты.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

17 марта, 19.00

«Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин» 16+

Спектакль по произведению Достоевского от городского драматического театра Лесосибирска «Поиск».

Дом актёра

Ул. Бограда, 26

17 марта, 19.00

«Жизнь, как дым» 12+

Музыкальная история о жизни и творчестве актрисы в одном действии.

Красноярский музыкальный театр

Пр. Мира, 129

18 марта, 19.00

«Пир во время чумы» 12+

Опера проекта «Искусство в «Квадрате»

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Хворостовского

Лофт пространство «Квадрат»

Ул. Красной Армии, 10

18 марта, 19.00

«Мы, герои» 16+

Герои спектакля – театральная труппа артистов- неудачников, скитальцев и изгоев.

Красноярский драматический театр имени Пушкина

Пр. Мира, 73

18 марта, 19.00

«Ловушка для птиц» 18+

Черная комедия от Ачинского драматического театра о том, как Судьба встречается с человеком лицом к лицу.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

19 марта, 19.00

«Я – кулак. Я – А-н-н-а» 12+

История девочки-подростка, не способной слышать мир звуков, но способной узнать о нас или окружающем мире больше, чем мы, лишь по выражению лица, жесту или просто двери, за которой кто-то живёт.

Красноярский театр кукол

Ул. Ленина, 119

19 марта, 19.00

«Джейн Эйр» 12+

Мюзикл о хрупкой, но сильной девушке по роману Шарлотты Бронте.

Красноярский музыкальный театр

Пр. Мира, 129

20 марта, 19.00

21 марта, 18.00

«Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» 12+

Герои спектакля – мальчик и девочка, которым в реальной жизни выпали тяжёлые испытания. Они начинают придумывать историю и попадают в параллельный мир.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

20 марта, 19.00

21 и 22 марта, 12.00 и 18.00

«Егоркина былина» 18+

Спектакль по стихотворению Александра Башлачёва.

Красноярский театр кукол

Ул. Ленина, 119

20 марта, 19.00

«Ночь» 1+

Бэби-спектакль Железногорского Театра кукол «Золотой ключик»

Дом актера

Ул. Бограда, 26

21 марта, 11.00 и 1.:00

«Ермак» 12+

В основе сюжета – процесс создания Василием Суриковым картины «Покорение Сибири Ермаком», отразившей подлинные факты русской истории.

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

21 марта, 18.00

«Униженные и оскорблённые» 12+

Мюзикл в двух действиях по мотивам одноимённого романа Достоевского Железногорского Театра оперетты.

Красноярский музыкальный театр

Пр. Мира, 129

23 марта, 19.00

«В день свадьбы» 14+

В спектакле Минусинского драматического театра герои попытаются разобраться, «что важнее: настоящая любовь или долг? Собственное счастье или счастье близкого человека?»

Красноярский драматический театр имени Пушкина

Пр. Мира, 73

23 марта и 24 марта, 19.00

«Горка» («Настя, подари мне счастье») 16+

Произведение «Горка» А. Житковского признано пьесой «Года - 2018». Это социальная пьеса про взаимоотношения воспитательницы с детьми, родителями, заведующей и любимым человеком. Постановка Мотыгинского районного драматического театра.

Красноярский музыкальный театр

Пр. Мира, 129

23 марта, 15.00 и 19.00

«Фотография, на которой меня нет» 12+

Канский драматический театр представит свою версию одноименного рассказа Виктора Астафьева.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

23 марта, 19.00

«Я нанял убийцу» 14+

Спектакль Шарыповского городского драматического театра про одинокого француза, который попал под сокращение. Потеряв работу, он пытается покончить жизнь самоубийством, но все попытки неудачны.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

24 марта, 16.00 и 19.00

«Сны Белой земли» 8+

Пластический спектакль Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского, основанный на мифах о сотворении земли народов Крайнего Севера.

Красноярский драматический театр имени Пушкина

Пр. Мира, 73

25 марта, 19.00

«Я буду ждать тебя здесь» 18+

В основе постановки Шарыповского городского драматического театра рассказ Габриэля Гарсиа Маркеса «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке».

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

25 марта, 16.00 и 19.00

«Папа» 16+

Отец подозревает Дочь в бесчестных манипуляциях: она намерена лишить его квартиры, а ее мужчина, некто Пьер - он порою очень груб… Пьеса современного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера вперввые поставлена Норильским Заполярным театром драмы имени Маяковского.

Красноярский драматический театр имени Пушкина

Пр. Мира, 73

26 марта, 19.00

«Весёлый солдат» 12+

Постановка Мотыгинского районного драматического театра по произведению Виктора Астафьева.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

26 марта, 16.00, 19.00

Билеты на спектакли от 100 рублей.

Премьера

«Бал-маскарад» 12+

Режиссер Анастасия Касаткина преподносит известную оперу Джузеппе Верди как «историю одного убийства» и подчеркивает в спектакле, что, порой лишь надев маски, мы позволяем себе быть настоящими.

«Бал-маскарад» – это не только трагедия запретной несостоявшейся любви правителя Рикардо и Амелии, жены его помощника и друга Ренато. Любви, которая становится орудием мести. Это история о политическом заговоре, убийстве и жажде власти.

За дирижерский пульт премьеры 13 марта встанет приглашенный маэстро - итальянский дирижер русского происхождения Алексей Никонов.

Театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

13 марта, 19.00

14 марта, 18.00

Билеты 200-500 рублей.