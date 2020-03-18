2020-03-18T08:44:22+03:00
Происшествия

В Красноярске мать наказала 15-летнюю дочку за курение и получила удар ножом от соседей

У женщины – серьезная травма [эксклюзив kp.ru ]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске мать наказала 15-летнюю дочку за курение и получила удар ножом от соседей.В Красноярске мать наказала 15-летнюю дочку за курение и получила удар ножом от соседей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эта шокирующая история произошла на окраине Красноярска. Жительница улицы Энергетиков Нина Т.* решила отучить от курения 15-летнюю дочь и нарвалась на удар ножом от соседей, сообщил собственный источник «Комсомольской правды» - Красноярск.

Все произошло 15 февраля, но стало известно только сейчас. Вернувшись вечером домой, женщина почувствовала от дочки запах табака. Возмутилась, подняла крик. Вскоре в дверь постучали. Оказалось, это была соседка Соня вместе с сестрой. Услышали вопли, решили вступиться: «Что ты орешь на ребенка?». Слово за слово, начался конфликт. Его закончил сожитель Нины – вытолкал непрошеных гостей и повернул ключ в замке.

Но соседи не угомонились, продолжали барабанить в дверь. В итоге Нина придумала вызвать подкрепление, позвонила сестре и подруге. А те прихватили с собой двух знакомых мужчин.

Впятером отправились к соседям, чтобы разобраться. Соня вышла, но не одна. С ней была сестра, подруга и знакомый, Рустам. Ссора возобновилась: распалились, пошли оскорбления. И в какой-то момент в руке Рустама мелькнул нож. Его пытались отобрать, передавали друг другу. Кто-то позвонил в полицию.

Женщина попала в больницу с тяжелой травмой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина попала в больницу с тяжелой травмой.Фото: Мария ЛЕНЦ

… Нине стало плохо уже в отделении. Оказалось, у нее тяжелая травма живота. Женщину увезли в больницу, прооперировали. Возбудили уголовное дело по признакам статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Поняв, что натворил, Рустам (а он теперь подозреваемый) скрылся, улетел в другой город.

- Почему все случилось? Мы с сестрой вышли на лестницу покурить, - призналась потом соседка. – Тогда и услышали, как Нина ругается на дочку. А потом как давай ее бить! Это было не в первый раз, мы вызвали полицию. А сами попытались ее остановить, но…

P.S. Рассказывают, что во время потасовки и Нина, и соседи были в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, кто именно ударил ножом, и было ли это сделано специально, попросту не помнят.

(*имена изменены)

ИСТОЧНИК KP.RU

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