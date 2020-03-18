2020-03-18T04:42:10+03:00
Происшествия

Полиция и ФСБ задержали банду инспекторов-взяточников в Красноярском крае

Она «крышевала» перевозчиков грузов за солидные гонорары
Ася ЖУКОВА
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Полиция и ФСБ задержали банду инспекторов-взяточников в Красноярском крае.Полиция и ФСБ задержали банду инспекторов-взяточников в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Семеро инспекторов ГИБДД и один полицейский, теперь уже, возможно, бывшие… Сразу нескольких сотрудников силового ведомства задержали в Красноярском крае, их подозревают в «крышевании» перевозчиков, сообщает newslab со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, задержанные оказывали предпринимателям-перевозчикам грузов услуги. Закрывали глаза на то, что у тех не было необходимых документов. И позволяли передвигаться по дорогам. За это получали солидные гонорары. Сотрудничество было налажено четко.

Они «крышевали» перевозчиков грузов за солидные гонорары. Фото: Мария ЛЕНЦ

Они «крышевали» перевозчиков грузов за солидные гонорары.Фото: Мария ЛЕНЦ

… Недавно подозреваемых задержали сотрудники ФСБ и полицейские. Начата служебная проверка. Всех восьмерых отстранили от службы, отправили под стражу. Если вина будет установлена, сотрудникам грозит увольнение и уголовная ответственность. Наказание может ожидать и их руководство.

К слову, точное количество подозреваемых пока не озвучивают. Так что восемь – цифра предварительная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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