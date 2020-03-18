Полиция и ФСБ задержали банду инспекторов-взяточников в Красноярском крае

Семеро инспекторов ГИБДД и один полицейский, теперь уже, возможно, бывшие… Сразу нескольких сотрудников силового ведомства задержали в Красноярском крае, их подозревают в «крышевании» перевозчиков, сообщает newslab со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, задержанные оказывали предпринимателям-перевозчикам грузов услуги. Закрывали глаза на то, что у тех не было необходимых документов. И позволяли передвигаться по дорогам. За это получали солидные гонорары. Сотрудничество было налажено четко.

Они «крышевали» перевозчиков грузов за солидные гонорары.Фото: Мария ЛЕНЦ

… Недавно подозреваемых задержали сотрудники ФСБ и полицейские. Начата служебная проверка. Всех восьмерых отстранили от службы, отправили под стражу. Если вина будет установлена, сотрудникам грозит увольнение и уголовная ответственность. Наказание может ожидать и их руководство.

К слову, точное количество подозреваемых пока не озвучивают. Так что восемь – цифра предварительная.