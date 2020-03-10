О войне и памяти, которую хранит уже четвертое поколение победителей

Почему важны такие встречи? Сложно ли сегодня, в современной мире, воспитывать у подростков интерес и уважение к истории страны, ее героям разных эпох?

В гимназии №14 – обычный учебный день.

Идем в кабинет 2-15. У 7 «А» - история, речь об… интригах Речи Посполитой.

- А прав ли бы король? - спрашивает учитель Елена Владимировна.

Подростки тянут руки… Но гости уже на пороге: из XVI века переносимся в век XX-й.

Парта герояФото: Мария ЛЕНЦ

За партой героя

Урок – обычный, а кабинет – особенный.

Здесь, в честь выпускника школы Юрия Букала,

установлена «Парта героя». О подвиге 18-летнего рядового в 1985 году в Афганистане знают все гимназисты. Может рассказать любой. Но для нас это делает Роман Оганисян, юнармеец, участник «Поста №1», он учится за этой партой:

- Колонна попала в засаду, грузовик с авиаснарядами был подбит. Водитель бросился в укрытие, а Юрий сел за руль отогнал горящую машину, но она взорвалась. Юрий погиб, он награжден орденом Красной Звезды.

Александр Усс первый раз в гимназии №14, но знает о ее патриотических проектах, благодарен за то, что здесь хранят память, что педагоги – инициативные, а дети - неравнодушные:

- Недавно мы встречались с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Обсудили, что хорошо бы в дальнейшем в рамках проекта статус героя присваивать не только тем, кто сражался с оружием в руках, но и тем, кто добился выдающихся результатов в мирное время.

Истории из музея

В школьном музее боевой славы нас уже ждут. Экскурсоводы сегодня – старшеклассники Олег и София из клуба «Гвардия».

Подростки волнуются, так много им хочется рассказать губернатору и всем гостям:

- Это солдатский медальон, найти - его большая удача. Солдаты не любили их заполнять и носить, считалось, плохая примета – убьют.

- А вот ложка с инициалами, очень хотим узнать судьбу ее владельца.

Музей небольшой, но каждый из 66 экспонентов – уникальный – все найдены школьным поисковым отрядом, кстати, первым в Красноярске. И наши экскурсоводы тоже участники отряда - были на раскопах в Тверской области.

- Там воевала наша 78-я Добровольческая бригада, сибирские лыжные батальоны. Я не могу вам ответить, что там чувствуешь. Это нельзя описать словами, - говорит Олег Литаврин. – Но я теперь точно знаю, что война совсем не такая, как в фильмах, она страшная.

Директор гимназии Наталья Шуляк добавляет:

- Вы знаете, как меняются дети, вернувшись из поисковых экспедиций? Совсем другие становятся, даже тембр голоса другой.

Позже подростки признаются «Комсомолке», почему они так стремятся ездить на поля сражений, даже если там страшно и тяжело.

- Там ты чувствуешь себя нужным.

А еще порадовало стремление сохранить свое увлечение. В планах - учеба в СФУ, а там есть и исторические исследовательские проекты, и поисковые отряды.

О войне и мире

Горячий чай готов. За круглым столом – гимназисты – лучшие из лучших и главные герои встречи - ветераны. Нарядные, с орденами и медалями, едва хватает места на груди: Нина Александровна Качаева, Михаил Яковлевич Ветошкин, Борис Иванович Быстров, Виктор Георгиевич Власов, Иван Иванович Егоров, Николай Борисович Мешков. У каждого своя война, свой путь, но общая победа, «одна на всех».

Губернатор приветствует победителей, многих из которых знает лично, общается:

- День Победы - это не только российский, это мировой праздник. Все люди, обладающие исторической памятью и совестью, все-таки помнят и знают, что главный вклад в победу внесли вы, внес советский народ, который в то тяжелое, но по-настоящему героическое время остановил фашизм и спас человечество от коричневой чумы.

Когда началась война, Нине Качаевой было 14 лет. Работала на заводе по 12 часов, а в 1944 году «убежала» на фронт.Фото: Мария ЛЕНЦ

Трогательный момент вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Первой - Нине Качаевой.

- Нина Александровна, не вставайте, - говорит Александр Викторович, вручая медаль и цветы.

- Я встану…

Совсем юной Нина пошла на фронт, была санитаркой, победу встретила в Берлине.

Прошло 75 лет, а День Победы у ветеранов до сих пор перед глазами.

Иван Егоров ушел на фронт добровольцем, в 16 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Иван Егоров ушел на фронт добровольцем, в 16 лет. Попал на флот, выучился на связиста. Боевого парня заметили, взяли в отряд спецназначения. Знаменитые диверсанты в тылу врага, метавшие ножи в противника на расстоянии 12 метров, операция «Норвежская»… - это про спецназ Егорова.

День Победы он встретил в порту Ванино на берегу Охотского моря.

- Мы – спецназовцы: оружие, ножи, по пять лимонок у каждого. Палили с двух рук так - грохот стоял.

Но война капитана второго ранга Егорова в победном мае не закончилась. Была Япония, вместо фашистов – самураи.

- Много лет я встречаюсь с молодежью, прихожу в школы, провожаю ребят в армию. Чтобы знали и помнили, - говорит Иван Иванович.

И Александр Усс за это отдельно благодарен:

- Общение с вами – это бесценный опыт для всех нас и особенно для школьников, кому еще только предстоит до конца понять, что значила для страны та страшная война и Великая Победа. Сегодня я еще раз хочу искреннее поблагодарить вас за то, что вы сделали в военные годы, и за тот нравственный пример, который вы являете собой до сих пор.

Об отцах, дедах и прадедах

Такие встречи с ветеранами – честь для гимназистов. Не будем говорить за всех, но старшеклассники за столом – юнармейцы, поисковики, участники клуба «Гвардия», «Поста №1» у «Вечного огня» – это молодежь, для которой 9 Мая - «праздник со слезами на глазах», как и для трех поколений их семей. Для всех нас.

Почти каждого в этом школьном кабинете, коснулась война.

У автора репортажа воевали оба деда. Один дошел до Берлина, второй пропал без вести в страшных боях под Старой Руссой.

У Сони Косенко воевал прадедушка Александр.

- Бабушка родилась, когда он уже погиб, ему было 24 года. Она читала мне его письма, очень патриотические, как идут в бой «За Родину!» и готовы за нее умереть.

Прадед Ангелины Куркиной Николай выжил:

- Он не любил вспоминать войну, контузию, но помню рассказ мамы о болоте, где их группа снайперов сидела в засаде всю ночь, не шелохнувшись. С того задания из семи человек вернулись только двое.

Прадед Олега – воин лыжного батальона Казанцев Сергей – был ранен в тех местах, где сейчас ведет раскопки его правнук…

- Может, поэтому я и пошел в поисковой отряд, - говорит Олег.

Воевал и отец Александра Усса:

- Попал 18-летним мальчишкой под Сталинград. Дошел до Берлина, демобилизовался в 1947-м, - рассказывает губернатор. - Много о войне не говорил. Но когда отец был жив, в семье всегда была эта особая атмосфера героической биографии фронтовиков… Вот как сегодня, здесь. Поэтому и очень нужны такие встречи с героями-победителями.

СПРАВКА КП

О проекте «Парта героя»

Инициатор проекта «Парта героев» - наш земляк, депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин. С 2018 года уголки мужества открываются по всей России. В Красноярском крае установлено 40 парт, в 2020-м появится еще 175, из них 115 будут посвящены Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны, родившимся в Красноярском крае.

Подписи к фото

Губернатор Александр Усс вручает памятную медаль Власову Виктору Георгиевичу. Ветерану – 96 лет. Виктор Георгиевич воевал в составе 4 танковой армии. В марте 1945 года во время Верхне-Силезской наступательной операции был ранен. Но после госпиталя вновь встал в строй.

Когда началась война, Нине Качаевой было 14 лет. Работала на заводе по 12 часов, а в 1944 году «убежала» на фронт. Эшелон с солдатами остановился в Литве, так Нина Александровна попала на Белорусский фронт, где до конца войны была санитаркой, демобилизовалась только в ноябре 19945 года.

Иван Егоров ушел на фронт добровольцем, в 16 лет.

Быстров Борис Иванович на фронте был связистом, воевал на Сталинградском, 2-ом Украинском фронтах, в сражениях на Курской дуге. Победу встретил в Праге.

София Косенко рассказывает гостям о патриотическом воспитании в гимназии.