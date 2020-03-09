Мужчины не плачут, они огорчаются. В Красноярске прошел чемпионат по пощечинам.

Впервые чемпионат по мужским пощёчинам прошёл в Красноярске в марте 2019 года на Siberian Power Show.

Суть соревнований: на сцене на расстоянии вытянутой руки, через тумбу, двое мужчин бьют друг друга по лицу. Тумба нужна для того, чтобы удержаться на ногах, если удар соперника окажется слишком сильным. В этом году на чемпионат по пощечинам заявились 12 человек.

Самообладание - превыше всего.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то из получивших по полной всего лишь морщится, как от неудачной плоской шуточки, а кому-то так больно, что сдержать эмоции не получается.

С закрытыми глазами легче?Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачам здесь тоже есть работа.Фото: Мария ЛЕНЦ

Проходит это состязание не без крови, и игры в поддавки уж точно здесь нет – все всерьез!

Зрителей - полный зал.Фото: Мария ЛЕНЦ

Желающих посмотреть – полный зал. А если учесть аудиторию, которую они привлекут с помощью социальных сетей, то можно сказать, в Красноярске прошел всероссийский турнир с миллионами зрителей. Женщин немного, в основном смотрят мужчины. И почти у каждого – телефон, ну не пропадать же таким кадрам! Выражение лиц зрителей – как на похоронах, серьезны и организаторы турнира.

Улыбка победителя!Фото: Мария ЛЕНЦ

Что получает победитель? Денежный приз, кстати, не очень большой. И славу мужчины, который выдержал пощечин больше всех! В этом году им стал бармен Анатолий Галушко.