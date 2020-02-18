«Маленькое храброе сердце»: той-терьер бросился на гигантского разъяренного пса, спасая 11-летнюю хозяйку

Тот самый случай, когда размер не имеет значения. Крошечный той-терьер кинулся на свирепого пса, напавшего на 11-летнюю девочку. Сам пострадал от клыков, но - как мог - защитил маленькую хозяйку.

Эта невероятная история произошла в городке Томмот (почти в 400 километрах от Якутска). Четвероклассница Оля* днем как обычно пошла выгулять собачек, французского бульдога и той-терьера. Послушные, ласковые, девочка легко справлялась с обоими. Но не в этот раз. Гуляли во дворе, у одного из домов на улице Нагорная, и вдруг навстречу вылетел крупный черно-белый пес. Ощерившись, бросился на ребенка, вцепился прямо в ногу.

Девочка обмерла, начала кричать. Пыталась отпихнуть агрессора, но не удержалась на ногах, упала в снег вместе с обоими питомцами, на поводках. Пес – на нее. Казалось бы, еще несколько секунд, и все будет кончено. Но тут в схватку вступил маленький той. Увидев, что хозяйку рвет какая-то громадина, стал громко лаять. И, получается, принял удар на себя. Зверюга переключилась на него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761555" frameborder="0"></iframe> Если бы не вы, может, не было бы у меня ребенка. Мама девочки поблагодарила полицейских..Видео: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)! другой источник

- Все это было буквально через дорогу от дежурной части, - рассказал «Комсомолке» старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный Александр Данько. – Возвращаясь с вызова, я зашел туда к капитану Сергею Зорину. А тут такое! Глядим в окно: через дорогу у дома большая собака напала на ребенка, кусает, девочка кричит.

Мы выскочили, подбежали туда. Я отпнул собаку, но она развернулась и снова ринулась на ребенка. Тогда пришлось сделать два-три выстрела в воздух, животное отскочило, но недалеко, метра на два-три. Мы заслонили собой девочку и были вынуждены стрелять в сторону собаки. Только тогда отогнали окончательно.

Собака была бездомная, большая - величиной с овчарку. Мы ее раньше здесь не видели, откуда только взялась? Ничего ее не пугало, только выстрелами удалось прогнать – убежала. Мы подняли девочку со снега, ее всю трясло. Конечно, ничего подобного не ожидала. Думаю, ей грозила реальная опасность.

Отогнать разъяренного зверя удалось только полицейским.Фото: Мария ЛЕНЦ

Если бы не малыш той (он дал хозяйке возможность хоть немного продержаться) и полицейские.

- Спасибо, что спасли моего ребенка, - мама Юли до сих пор не может отойти от шока. - Дочь гуляла с двумя маленькими собачками, а на них напал огромный черно-белый пес. Это увидели полицейские, выбежали, начали стрелять. Если бы они этого не сделали, все закончилось бы плачевно. Моя дочь пострадала не очень сильно, собака укусила ее за ногу и за палец руки. Обратились в больницу, нам сказали поставить уколы, но вроде бы все обошлось.

Моя собачка, той-терьер, пострадала сильно. Швы накладывали. Лежит сейчас пластом, неизвестно, выживет ли. Поэтому я очень благодарна полицейским. Если бы не они, может быть, и не было бы у меня ребенка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Якутии наградят мужчину, защитившего ребенка от нападения собак. Напомним, 20 января свора из 15 псов едва не растерзала 8-летнего мальчика. У него повреждены глаз и голова, на руках и ногах – укусы. Благо мальчика спас прохожий. Оказалось, это 60-летний Александр Тертычный из Ленска.

- Неравнодушие, смелость, сопряженные с риском для здоровья, спасающего, которые проявил Александр Григорьевич Тертычный, будут отмечены министерством внутренних дел Якутии, - заявили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

СПРАВКА «КП»

Той-терьер - настоящий друг семьи. Невероятно умная собачка обладает отважным сердцем и будет защищать домашних, невзирая на свой крошечный размер. Несмотря на скромные габариты, тои считают себя крупными собаками и держатся с большим достоинством.

Ирина Самсонова, заводчик питомника «Талисман любви»

- Той удобен всем людям: пожилым, молоды, семьям с детьми. Очень коммуникабельный. Трусов среди тоев - единицы. За хозяина готовы жизнь положить. В этом мелком теле живет бойцовый дух.

(* имя ребенка изменено согласно требованиям законодательства)