Короткая, ветреная рабочая неделя в Красноярске завершится потеплением

Ветер, разгулявшийся в Красноярске 8 марта, может задержаться на пару дней. Метеорологи Гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает красноярцев на предстоящей неделе.

Итак, в понедельник, 9 марта, в столбики термометров ночью опустятся до минус 7 градусов. Зато днем ожидается 0 градусов. Возможен ветер и небольшие осадки. День будет облачным. Ночь вторника будет значительно теплее предыдущей – до минус 4 градусов, днем – 1 градус мороза.

В ночь на среду, 11 марта, столбики термометров в Красноярске опустятся до минус 13 градусов, днем – минус 4, облачно, временами небольшой снег. В четверг днем ожидается до минус 2 градусов. Солнышко иногда будет показываться из-за облаков, осадков метеорологи в этот день не ожидают.

Потепление придет в Красноярск в пятницу, 13-го. Ночью синоптики обещают до минус 7 градусов, а днем – плюс 2 градуса тепла. И тоже никаких осадков.