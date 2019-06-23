Строительство роскошного вольера для белых медведей в красноярском зоопарке завершится в ноябре. Об этом рассказал директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. И уточнил – речь идет об общестроительных работах. А ведь еще предстоит заняться отделкой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/716126" frameborder="0"></iframe> Строительство роскошного вольера для белых медведей в красноярском зоопарке завершится в ноябре.Мария ЛЕНЦ

По планам это будет целый комплекс для животных северной климатической зоны – 1,5 гектара. В новых вольерах бассейны должны быть с водоочисткой и подводным остеклением, уютные родовые логовища – почти такие же, как в дикой природе, различные искусственные ледяные торосы для прогулок. Обустроят и специальную площадку для посетителей, откуда они будут смотреть на животных, не отвлекая их от своих занятий.

Работа идет полным ходомФото: Мария ЛЕНЦ

Примерная сумма, в которую обойдется новый вольер для северных животных, составляет около 100 миллионов рублей. Затраты взяла на себя компания «Роснефть». Кстати, по словам Андрея Горбаня, всех белых медведей в зоопарках России опекает именно «Роснефть».

- Более того, на сегодняшний день мы с «Роснефтью», а наш зоопарк является пилотным в этом проекте, разрабатываем целую программу спасения белых медвежат. Это серьезная проблема – 10-15 медвежат в год погибают только на арктическом побережье Красноярского края по разным причинам. Чаще они теряют мать, выходят к людям на помойки, потом их убивают или они умирают от истощения. Чтобы этого не происходило, мы разрабатываем систему мониторинга точек выхода медведей на севере края. Плюс мы воплощает и другие задумки, например, разрабатываем специальные клетки для транспортировки таких медвежат, - сообщил руководитель «Роева ручья».

Все серьезно. Будет не хуже, чем в Геленджике, где сейчас гостит СедовФото: Мария ЛЕНЦ

Любимец красноярцев белый медведь Седов, которого когда-то подарил зоопарку бывший губернатор Александр Хлопонин, сейчас живет в Геленджике, там у него бурный роман сразу с двумя медведицами. И есть основания полагать, что появится потомство. Живет Седов в шикарных условиях, в вольере с кондиционером. Так что домой вернется только после того, как здесь ему построят достойную квартиру.

Остается добавить, что после того, как животные северной климатической зоны переедут на новые квартиры, высвободится площадь для расширения вольеров кошачьих. А дальше – новые планы и новые достижения.