2020-03-07T07:45:49+03:00
Происшествия

В Красноярске на губернаторском концерте певица сломала ногу, но песню допела до конца

А ее обвинили в использовании фонограммы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на губернаторском концерте певица сломала ногу, но песню допела до конца. Фото: соцсетиВ Красноярске на губернаторском концерте певица сломала ногу, но песню допела до конца. Фото: соцсети
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В Красноярске накануне, 6 марта, на губернаторском концерте в честь Международного женского дня произошло ЧП: певица во время исполнения своего номера упала со сцены. Последствия падения для Анастасии Вишневской обернулись неприятностями – она сломала ногу.

Падение певицы на концерте в Красноярске. Видео Владимира Владимирова.

Очевидцы гадают: причиной наверняка стало освещение. На сцене было темно, позади на экране шел видеоряд, а в глаза слепили софиты. Девушка сделала несколько шагов навстречу зрительному залу. И, не заметив края, упала прямо в оркестровую яму. Но песня не умолкла – звукооператор почему-то не выключил музыку, а Анастасия допела песню до конца из ямы, хотя было заметно, что голос ее задрожал.

Поначалу кто-то из зрителей решил, что так было задумано по сценарию. А когда узнали, что падение было случайным, сделали вывод, что певица пела под фонограмму (видимо, посчитали, что человек в такой ситуации может только кричать от боли, но никак не петь).

Однако ведущий концерта Роман Богданов назвал это домыслами. Он прокомментировал «ТВК Красноярск»:

- Настя пела вживую. Это подтвердит и режиссер, и звукорежиссеры концерта. На таких событиях в принципе не принято выступать под фонограмму. Уверен, что в мире не много артистов, которые способны в такой экстремальной ситуации, упав в оркестровую яму и получив ушибы и перелом, завершить свой номер так, что все зрители поверили, что этот ход был придуман заранее.

Отец Анастасии также высказал свой гнев относительно слухов: «Прошу прекратить обсуждение, кто как пел. Фонограмм у моей дочери нет и не будет никогда».

Бригада «Скорой помощи» сразу же после выступления забрала Анастасию Вишневскую, у нее сочетанные переломы, сделана операция.

Добавим, что Анастасия – актриса мюзиклов в Красноярском музыкальном театре и вокалистка в Красноярской краевой филармонии (так указано в профиле ее социальных сетей). Ей 30 лет, родом из Емельяново. Обладательница различных наград, в том числе международных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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