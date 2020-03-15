В Красноярске ожидается дождливая неделя с плюсовыми температурами

В Красноярске 15 марта будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, днем воздух прогреется до +6 градусов. На дорогах местами гололедица.

Какой же будет предстоящая неделя? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре.

В понедельник 16 марта ожидается до +10 градусов. Ночью облачно, до -1 градуса и пройдет небольшой снег.

Со вторника (17 марта) синоптики прогнозируют резкое похолодание и ежедневные осадки. В светлое время суток столбики термометров поднимутся всего до +2 градусов. Дождь вперемешку со снегом. Ночью ожидается до -5 градусов.

В среду 18 марта днем потеплеет до +4 градусов. Ночью около -3 градусов и пойдет снег.

В четверг и пятницу (19 и 20 марта) снова дождь со снегом и до +2 градусов в дневные часы. Ночью от -3 до -5 градусов и снегопад. К выходным осадки не прекратятся. В субботу 21 марта ожидается до -3 градусов днем, периодически будет идти дождь со снегом.

Судя по прогнозу, дорожная остановка в Красноярском крае будет сложная. При таких погодных условиях обычно наблюдается ухудшение видимости и сильный гололед. Рекомендуем водителям быть предельно внимательными во время своих поездок.

Берегите себя и одевайтесь по погоде!