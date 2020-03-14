Просто огонь! Празднуя вступление в должность, глава района пустился вприсядку под балалайку

Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия! На празднике в честь вступления в должность глава Манского района Красноярского края Артем Черных пустился в пляс под балалайку. Эксклюзивное видео танца от первого лица выложили в паблике газеты «Манская жизнь».

Это и правда надо видеть. Крепко сбитый глава в строгом костюме задорно выкидывает коленца под «Смуглянку». Без халтуры, полный присед. И, кажется, даже не запыхался. Сам размялся, и народ был в восторге.

К слову, 41-летний Артем Черных в политике далеко не новичок. В 2002-2004-м был депутатом красноярского Горсовета, с 2011 до 2016 – парламентарием Законодательного Собрания края. А несколько дней назад его назначили на должность руководителя Манского района.

На празднике в честь вступления в должность глава района пустился в пляс.Видео: Манская жизнь.

Праздновать решили на широкую ногу. Устроили народные гулянья, сделали яркие плакаты с личным обращением: «Дорогой друг! Приглашаю принять участие в мероприятиях по случаю моего вступления в должность главы».

- Ну и размах у вас с первых дней! – откликнулись соцсети. – Медведи, цыгане будут?

Как в воду глядели...

Праздник был на ура! Фото: соцсети.

- На мероприятии по случаю вступления в должность главы Манского района А.А. Черных не только представил программу развития муниципального образования, заверив, что сделает все возможное, чтобы манцам лучше жилось, но и читал замечательные стихи нашей землячки А.В. Петроченко, зажигательно танцевал под «Смуглянку», продемонстрировав хорошую физическую форму, - заверяет «Манская жизнь».

Пляска и впрямь огонь, что называется, от широты души. Кстати, кто не знает, танец вприсядку – сплошная польза. Говорят, гарантирует мужское здоровье до глубокой старости.