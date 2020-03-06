Архимандрит Нифонт: «Кому она нужна эта война? Ну кому?»

2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. И первую программу 2020 года «Время веры» на радио «Комсомольская правда» мы посвятили священнослужителям-фронтовикам и сохранению памяти о ветеранах и участниках событий тех лет. Гостями прямого эфира стали руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии Геннадий Малашин и сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский.

- Насколько я знаю, священнослужители в нашем городе, возможно, даже первыми в стране стали выходить на демонстрацию 9 мая, и это случилось благодаря архимандриту Нифонту, священнику-фронтовику. В декабре 2019 года было его 100-летие. Геннадий Викторович, расскажите об этом человеке, каким он навсегда останется в истории Красноярской епархии.

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии Геннадий Малашин.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Архимандрит Нифонт (в миру – Николай Дмитриевич Глазов) родился 19 декабря 1919 года в селе Шумиха Кемеровской области в верующей крестьянской семье. Окончив среднюю школу в Кемерове, потом там же — педагогическое училище, он стал учителем географии. В 1939-ом году был призван в армию и служил артиллеристом в Забайкалье. Вернуться домой после демобилизации помешала начавшаяся летом 1941-го года Великая Отечественная война. С боями дошел до Будапешта, где в марте 1945 года был тяжело ранен. Офицеру Глазову перебило коленные суставы, именно тогда, на поле боя, он дал обет, что если его найдут и спасут, то он посвятит свою жизнь Богу. Ему удалили коленные суставы, он ходил на прямых ногах, очень тяжело, на всю жизнь остался инвалидом. И сдержал свое слово.

После лечения в военном госпитале отец Нифонт вернулся на родину, в Кемерово, где стал руководить церковным хором, а с 1947 года нес послушание в Киево-Печерской Лавре, одном из лучших монастырей. В Лавре (как и в Сибири) отец Нифонт руководил хором.

Гонители Церкви еще до закрытия Лавры стали добиваться изгнания из нее и певчих, и регентов, и в 1957-м году отец Нифонт был вынужден уйти из обители. Он поступает в Саратовскую духовную семинарию, после блестящего окончания которой в 1961-м году становится студентом Московской духовной академии. Академию окончил в 1965-м и был направлен в Новосибирскую епархию, в которую входило тогда и Красноярское благочиние.

20 лет, до 1985 года, он был благочинным церквей Красноярского округа, служил в Св.-Троицком кладбищенском храме. Это было трудное для Церкви время. За крещение, венчание и отпевание можно было лишиться работы и даже свободы. Много лет власти пытались убрать неугодного священника. Мешали его честность, авторитет, и особенно - военное прошлое архимандрита, его награды, тяжелое ранение.

На парады Победы он ходил в штатской одежде, но в перестройку уже мог выйти в церковном облачении и со всеми орденами и медалями. Но, поскольку Троицкий храм, где служил отец Нифонт, находится рядом с Мемориалом Победы, 9 мая он вместе с верующими, с монахинями созданного им нелегального монастыря шел с молитвой о всех павших. И таким образом Церковь говорила о том, что она тоже часть страны, тоже внесла свой вклад в Победу, тоже помнит о всех жертвах войны.

Сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отец Нифонт прожил долгую жизнь. Он скончался в 2004 году в возрасте 85 лет и был погребен за алтарем Свято-Троицкого собора, в котором был настоятелем.

- Команда ТВ СФУ сняла фильм к 100-летию красноярского архимандрита Нифонта «Духовные наследники». Он был впервые показан 19 декабря 2019 года, в день 100-летия отца Нифонта. На ваш взгляд, в чем ценность таких фильмов для современного поколения?

- Большой плюс этого фильма в самом факте интереса молодежи к жизни священника. Мы увидели, что для молодежи имя отца Нифонта небезразлично. Хорошо, если такие фильмы будут сниматься и дальше. Любой фильм – это возможность узнать что-то новое, выразить чувство благодарности людям за их жизнь.

- Юрий, насколько я знаю, сейчас вы занимаетесь как раз съемкой фильмов о ветеранах. Расскажите, как ищете героев, зачем вы это делаете, что хотите получить в итоге?

- Те, кто ушел на войну совсем молодыми, сейчас старше 95 лет. Осталось совсем немного времени, чтобы сохранить память о них. Наш проект, получивший поддержку Фонда Президентских грантов, называется «Люди Победы». Суть его в том, чтобы собрать воспоминания тружеников тыла, блокадников, фронтовиков, детей войны – всех, кто был участниками и свидетелями событий тех лет. И мы увидели в этих рассказах, что в те годы люди верили в Бога.

Также мы узнали и несколько новых фактов. В частности, что Мемориал Победы был освящен отцом Нифонтом. В те годы такие события не афишировались и остались в истории только благодаря немногим очевидцам.

Итогом нашей работы над проектом «Люди Победы» станут короткометражные ролики для школ Красноярского края, которые могут быть важными для уроков.

- Геннадий Викторович, во время войн растет тяга людей к вере. Почему так происходит?

- Почти все храмы к началу Великой Отечественной войны были закрыты, священники арестованы. Однако мы знаем данные переписи 1937 года, единственной переписи в нашей стране, в которой был вопрос об отношении к вере. И в разгар этого страшного террора более половины жителей страны ответили, что они верующие. И это с учетом того, что не все смогли сказать правду. В то время церковная жизнь была нелегальной. Миряне брали на себя обязанности священника и вели богослужения. Таинства они совершать не могли, а службы вели.

С первых месяцев войны начались перемены в отношении к церкви, стали открывать храмы. Для Красноярска знаковым событием было присутствие здесь святителя Луки и вокруг него начала собираться церковная жизнь. Началось возвращение к Богу. Война переворотила сознание людей, тогда говорили, на войне неверующих нет. И в тылу, куда шло столько похоронок, люди нуждались в поддержке и утешении.

- Святитель Лука, будучи прекрасным хирургом, тоже трудился для Победы. Идут годы и кажется, что все воспоминания уже записаны, ничего нового об этом человеке мы уже не узнаем, поскольку все свидетельства о его жизни уже собраны. Геннадий Викторович, так ли это?

- Я сам, когда несколько лет назад мне предложили написать книгу о Луке, тоже так подумал. Вначале предполагалось, что это будет небольшой буклет для школьников. Я удивился, как много белых пятен в его жизни. Какие-то факты открыли мы, какие-то – наши коллеги-историки. Только всем миром мы можем собрать все сведения о своих героях для потомков.