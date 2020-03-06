Возрождение, милосердное служение, сохранение памяти

В этом году на конкурс «Православная инициатива 2019–2020» поступило 989 заявок из 74 регионов РФ и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья. Красноярский край - в числе лидеров по количеству заявок, 48, и это больше, чем за предыдущие два года вместе взятые. Участие в конкурсе приняли православные приходы, учреждения культуры, образования, частные предприниматели.

Координатор конкурса «Православная инициатива» в Красноярской епархии, член Общественной Палаты региона, директор Архиерейского образовательного центра Андрей Бардаков отметил:

— Такая грантовая активность является следствием роста церковно-общественной деятельности. Она направлена на широкие слои общества вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Плоды этой работы — объединения разных людей ради совершения реальных дел.

География участников: от Дудинки до Минусинска и от Боготола до Богучан.

Победители конкурса были объявлены 15 января, ими стали 194 проекта, в их числе семь проектов из Красноярского края, кстати, в прошлом году их тоже было семь.

Что же готовы сделать для жителей края в этом году победители Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019–2020»?

«Летопись возрождения»

Проект Красноярского регионального общественного фонда попечения о духовно-нравственном возрождении Сибири «Ладанка» посвящен новейшей истории Русской Православной Церкви на берегах Енисея. «Летопись возрождения» - это 15 видеофильмов о духовной и культурной жизни Приенисейской Сибири за последние три десятилетия, начиная с празднования тысячелетия Крещения Руси.

В фильмы войдут беседы со священниками, деятелями культуры, науки и политики, архивные материалы периодических изданий, архивная хроника. Эти фильмы можно будет увидеть на краевых телеканалах, на сайтах и в социальных сетях.

«Милосердное служение врачей-волонтеров»

Этот проект предложила Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку».

Главная идея - оказание стоматологической помощи людям с ограниченными возможностями, в том числе детям с психоневрологическими заболеваниями. К пациентам будут приезжать мобильные стоматологические бригады врачей и медсестер-волонтеров.

Для получения стоматологической помощи пациенты с ограниченными физическими возможностями могут обратиться в социальную службу или общество инвалидов при районной администрации. Районная администрация формирует списки нуждающихся в лечении и направляет их в адрес проекта «Подари улыбку». Лечение проводится на основании списков в порядке очереди, в экстренных случаях – вне очереди.

«Медиафестиваль «Спас на Енисее»

Гуманитарно-просветительский медиафестиваль от ассоциации производителей и распространителей контента электронных медиа «Енисей-ТВ» — это творческая площадка для журналистов, блогеров и людей с активной гражданской позицией. Программа «Спаса на Енисее» включает творческий конкурс журналистских работ, пресс-тур по городу Енисейску, Енисейскому району. На фестивале пройдут дискуссионные площадки и творческие встречи с участием экспертов регионального и федерального уровня.

«Человек в Церкви»

Красноярская региональная общественная организация духовно-нравственного возрождения Сибири «Ладанка» планирует создать фотоальбом с работами фотографов, затрагивающими церковную тематику, в период с 1990 по 2020 гг., ролики для социальных сетей.

Итогом проекта станут фотовыставки и видеопоказы, а фотоальбом будет передан в библиотеки, музеи, архивы, учреждения Красноярской митрополии.

«Мастер-классы по изобразительному искусству для тяжелобольных пациентов «Здоровые мысли» - фото в письме

Автономная некоммерческая организация охраны здоровья граждан «Призвание» готова провести 30 мастер-классов по изобразительному искусству для тяжелобольных пациентов в клиниках Красноярска, таких как онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского, краевая клиническая больница № 1, межрайонная клиническая больница №4 и др.

Фото: автономная некоммерческая организация охраны здоровья граждан "Призвание"

- Мы и раньше занимались мастер-классами в больницах, но грант поможет проводить полноценную арт-терапию, - рассказывает руководитель проекта Иван Ишутин. – Технология такая: в каждой больнице мы проводим шесть мастер-классов, а потом делаем выставку работ, причем, их авторы могут потом забрать свои картины. Многие говорят, что лет 40 уже не рисовали, однако с помощью профессионального художника и волонтеров у них все получилось. Чаще мы рисуем пейзажи, это несложно, это успокаивает, помогает хотя бы на время забыть о болезни, и, в конечном итоге, помогает выздоровлению. Участников мастер-класса отбирает психолог – это именно те люди, которые особенно нуждаются в эмоциональной разгрузке и позитивных эмоциях.

«Время веры» - фото с нашими путеводителями

Это уже пятая победа в конкурсе Красноярского филиала ИД «Комсомольская правда». Как и раньше, газета предложит читателям спецприложение в еженедельнике, первый номер уже перед вами, радио «Комсомольская правда», 107,1 FM, - одноименную передачу, сайт kp.ru – раздел, в котором собраны все новости, статьи и радиопрограммы. Газеты выходит в первую среду каждого месяца, радиопрограмма – в последний четверг каждого месяца, а сайт доступен круглосуточно и круглогодично.

Также «Комсомолка» выпустит в этом году тематический путеводитель, посвященный святым местам и святыням Красноярского края. Мы готовим его к лету, чтобы те, кто отправится в путешествие по Красноярскому краю, уже могли им воспользоваться.

Напомним, в 2019 году при поддержке «Православной инициативы» мы выпустили два путеводителя: «Храмы Красноярского края и Хакасии» и «Православный Енисейск» общим тиражом 8000 экземпляров.

Кстати, проекты «Комсомольской правды» стали победителями конкурса сразу в четырех городах: Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Москве.

«Универсальные ценности: семья, человек»

Проект Филиала образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-социальный университет» в Красноярске направлен на разрешение проблем, связанных с кризисом семьи, проявлением жестокости в подростковой среде. Для этого готовятся семинары, консультации работников образования, родителей, волонтеров.