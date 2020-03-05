В Красноярске выбрали «Мисс Серебряная Магистраль-2020», самую красивую и талантливую железнодорожницу Сибири и Дальнего Востока

Более 10 лет конкурс красоты и таланта проходил на Красноярской железной дороге, но в этом году он особенный: на сцену вышли 12 девушек из четырех филиалов Российских железных дорог.

- Конкурс впервые стал межрегиональным: в Красноярск приехали представительницы Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог – все эти дороги объединены в Восточный полигон, - говорит заместитель начальника Красноярской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников. – Борьба будет серьезная, болеть будем за всех без исключения, и если победит девушка с другой дороги, будем только счастливы.

Еще одна особенность 2020 года – посвящение 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девушки подготовили творческие номера, посвященные войне, женщинам, участницам событий тех лет.

На заключительный конкурс – «Дефиле в вечерних платьях» - девушки вышли в платьях, воплощающих образы большой воды: Енисея, Байкала, Витима, Японского моря.

Перед началом конкурса всех участниц конкурса и работниц железной дороги поздравил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров:

- Будьте счастливы, красивы. Мы вас ценим, оберегаем, любим и признаем, что женщины работают лучше и качественнее мужчин!

- Все мы делаем ради вас, женщин! Хочу пожелать вам успехов, удачи, больше времени для отдыха, для семьи, для друзей, - сказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

- Дорога не меняет традиций, конкурс проходит в 11-ый раз. Думаю, если бы такой конкурс проводился среди мужчин, мы бы женщинам проиграли. Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия, чтобы вас окружали только близкие любящие люди, - пожелал женщинам-железнодорожницам председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Красноярской Железной Дороге Сергей Штронда.

Восточно-Сибирская железная дорога: три грации, три города

Так получилось, что все три представительницы Восточно-Сибирской железной дороги – сотрудники центров культуры железнодорожников, причем, они живут и работают в разных городах Иркутской области и Бурятии: Братске. Северобайкальске, Улан-Удэ. Однако это не помешало им подготовить один на всех творческий номер и получить приз «За самое яркое выступление».

Итак, давайте знакомиться!

- Я росла творческим и целеустремленным ребенком, 15 лет занималась спортивными бальными танцами, чемпион Иркутской области и призер чемпионата Сибири, - рассказывает о себе Дарья Абрамчик. - Свою будущую профессию выбрала серьезную: с отличием закончила Московский торгово-экономический университет им. Плеханова, после которого работала на Восточно-Сибирской железной дороге. Наша дорога – начало БАМа. Любовь к танцам оказалась сильнее, поэтому я сменила профессию экономиста на творческую специальность, стала руководителем кружка современного танца Братского центра культуры железнодорожников. У меня счастливая семья, муж и два сына окружают меня любовью и заботой. Кроме танцев, я обожаю театр. Мне посчастливилось сыграть главную роль в мюзикле «Звуки музыки» в Иркутском музыкальном театре им. Загурского. Я играла несколько лет. Считаю, что каждая женщина должна заниматься любимым делом, а не только создавать домашний уют.

Дарья Абрамчик, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Хобби Дарьи – вокал, кулинария, горные лыжи.

У Анастасии Рупышевой уже четвертое поколение семьи трудится на железной дороге, династия началась в 1936 году. Прадед был «Почетным железнодорожником», дедушка и бабушка строили БАМ, семья осталась в Северо-Байкальске, где Анастасия работает культорганизатором в Северобайкальском Центре культуры железнодорожников. Вот что она рассказала об участии в конкурсе:

Анастасия Рупышева, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- Проявила всю свою силу, всю харизму, чтобы меня выбрали. Мы сами разные конкурсы проводим, и у меня нет возможности поучаствовать, а очень хотелось. И вот повезло! Уровень очень высокий, организаторы - молодцы, им огромное спасибо. Для себя я получила большой опыт. Еще один плюс – новые знакомства, участницы все очень интересные. Наш ДК приготовил мне сюрприз: прямая трансляция конкурса была в киноконцертном зале на 700 человек, куда пригласили всех болеть за меня!

Среди увлечений Анастасии - вокал, активный отдых на Байкале, рыбалка, а еще она занимается боевыми искусствами.

Еще одна железнодорожница в четвертом поколении - Мария Пак, ее династия началась с прадеда, который был начальников станции по время Великой Отечественной войны. Мария приехала на конкурс «Мисс «Серебряная магистраль» из Улан-Удэ, где она работает руководителем изостудии Улан-Удэнского центр культуры железнодорожников.

Мария Пак, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- Живопись – мое хобби, которое стало профессией. В конкурсах красоты и таланта никогда не участвовала, а тут сама проявила инициативу. Это же все новое: новый город, я никогда не была в Красноярске, новые знакомства. Не боялась проиграть, нет переживаний по этому поводу. Очень здорово, что была прямая трансляция, за меня болели все родные, коллеги по работе, и, конечно, двое моих детей, Филипп и Анфиса, и муж. Он из Южной Кореи, из Сеула. Мы познакомились в Улан-Удэ, он выучил русский язык, я учу корейский.

Среди увлечений Марии декоративно-прикладное искусство, кулинария, волейбол. Вокал она скромно не называет, хотя поет в железнодорожном ансамбле русской народной песни «Славица»:

- Мы гастролируем по России, но недавно были в Монголии, на 75-летии Улан-Баторской железной дороги, - рассказала Мария.

Корона, бриллиантовое колье, путешествие – кто стал лучшим из лучших?

Победительницей конкурса «Мисс «Серебряная Магистраль-2020» стала представительница Восточно-Сибирской железной дороги Дарья Абрамчик. Она получила корону победительницы и путевку в Европу.

Дарья Абрамчик, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Сразу после награждения она поделилась первыми эмоциями и призналась:

- Прекрасное событие, счастлива здесь оказаться. Не ожидала, не думала, что могу победить, потому что все девочки достойные, все красивые, мы подружились, и будем общаться после конкурса. Эта корона – еще одна ступенька, еще одно мое достижение.

Дарья работает руководителем кружка Братского центра культуры железнодорожников, ее хобби: бальные танцы, театр, вокал, кулинария, горные лыжи.

«Вице-мисс Серебряная Магистраль-2020» стала Юлия Лузик (Красноярская железная дорога), ее награда – романтическое путешествие за рубеж.

Юлия Лузик, Красноярская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

«II-ая вице-мисс Серебряная Магистраль» - Анна Китура (Красноярская железная дорога) отправится на отдых на Черноморском побережье.

Анна Китура, Красноярская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

«Мисс зрительских симпатий» стала Мария Мартынова (Забайкальская железная дорога). Она получила в подарок бриллиантовое колье. Мария покорила жюри и зрителей не только красотой и талантом, но и своими увлечениями. Она занимается такими мужскими видами спорта как дзюдо и кроссфит, водит легковую машину, грузовик и автобус (права категорий В, С, Д).

Мария Мартынова, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Победительницами творческого конкурса стали девушки с Дальневосточной железной дороги: Александра Кондратюк, Наталья Милюк, Софья Строителева.

Александра Кондратюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Софья Строителева, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Милюк получила еще один приз, – путевку в спа-отель – это самая многодетная участница конкурса, у нее трое детей.

Наталья Милюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

У всех девушек останется на память подарок - эксклюзивные золотые подвески «Мисс «Серебряная магистраль», таких больше нет ни у кого!

НАША СПРАВКА

Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная железные дороги объединены в Восточный полигон, который обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации и транзитные потребности страны.

Полигон имеет 810 железнодорожных станций, более 17 тыс. км. путей, это 21% общей эксплуатационной длины железных дорог Российской Федерации, 31% от грузооборота железнодорожной сети страны, причем, за последние 5 лет он вырос на треть. Рост грузооборота вызвал необходимость пересмотра сложившихся технологий, произошел переход от региональных принципов управления перевозочным процессом к общему планированию и организации движения поездов.