В Красноярске выбрали «Мисс Серебряная Магистраль-2020», самую красивую и талантливую железнодорожницу Сибири и Дальнего Востока

Более 10 лет конкурс красоты и таланта проходил на Красноярской железной дороге, но в этом году он особенный: на сцену вышли 12 девушек из четырех филиалов Российских железных дорог.

- Конкурс впервые стал межрегиональным: в Красноярск приехали представительницы Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог – все эти дороги объединены в Восточный полигон, - говорит заместитель начальника Красноярской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников. – Борьба будет серьезная, болеть будем за всех без исключения, и если победит девушка с другой дороги, будем только счастливы.

Еще одна особенность 2020 года – посвящение 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девушки подготовили творческие номера, посвященные войне, женщинам, участницам событий тех лет.

На заключительный конкурс – «Дефиле в вечерних платьях» - девушки вышли в платьях, воплощающих образы большой воды: Енисея, Байкала, Витима, Японского моря.

Перед началом конкурса всех участниц конкурса и работниц железной дороги поздравил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров:

- Будьте счастливы, красивы. Мы вас ценим, оберегаем, любим и признаем, что женщины работают лучше и качественнее мужчин!

- Все мы делаем ради вас, женщин! Хочу пожелать вам успехов, удачи, больше времени для отдыха, для семьи, для друзей, - сказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

- Дорога не меняет традиций, конкурс проходит в 11-ый раз. Думаю, если бы такой конкурс проводился среди мужчин, мы бы женщинам проиграли. Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия, чтобы вас окружали только близкие любящие люди, - пожелал женщинам-железнодорожницам председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Красноярской Железной Дороге Сергей Штронда.

Забайкальская железная дорога: туризм, дзюдо и КВН

Участницы из Забайкалья – очень разные и их работа не связана с творчеством. Как они умудрились вместе придумать, подготовить и исполнить прекрасный творческий номер – остается загадкой. Однако приз за самое эмоциональное исполнение получили именно они!

- Мы хотели затронуть души, чтобы все вспомнили это время, ведь у всех в семьях есть фронтовики. Мы привезли с собой даже шинели, - рассказала участница конкурса Мария Мартынова.

Мария Мартынова, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Давайте познакомимся с участницами конкурса «Мисс «Серебряная магистраль» поближе.

- Сколько себя помню, всегда мечтала работать на железной дороге, - говорит Юлия Лагута. – В детстве всегда рисовала дорогу, поезда, вагоны, а в пять лет увидела проводницу в красивой форме и с тех пор знала, что тоже стану железнодорожницей. Сейчас мне 27 лет, работаю и.о. инженера по подготовке кадров Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги. Я живу в самом солнечном крае, где прекрасная природа, славная история и добрые люди. Здесь мое прошлое, настоящее и будущее.

Хобби Юлии: вокал, танцы и туризм. Причем, спортивный туризм: сплавы, ориентирование.

- Я скромный человек по жизни, не пою, не танцую, больше занимаюсь спортом, надеюсь, участие в конкурсе придаст мне уверенности в себе, - считает Мария Мартынова, инженер II категории Читинской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. – Коллеги пишут смс-ки каждый день, желают удачи. В Красноярск из Читы прилетела мама, она сейчас здесь, болеет за меня, это очень приятно, до слез. Я впервые в Красноярске, нас встретили очень тепло, одна из девочек на своей машине покатала нас по городу, показала самые красивые места.

Юлия Лагута, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- В следующем году на железной дороге появятся женщины - помощники машиниста. Как вы считаете, по плечу ли женщинам мужские профессии?

- Женщинам все по плечу, просто они скрывают свои таланты!

Кстати, у самой Марии очень разносторонние увлечения: бисероплетение, алмазная мозаика, создание украшений, вокал, дзюдо.

- На нашей дороге нет такого конкурса, для нас это впервые. Отправили меня, потому что у нас работают, в основном, мужчины, - рассказывает ведущий специалист по управлению персоналом Дирекции по энергообеспечению Екатерина Васина. - Организация конкурса – это высший пилотаж! К нам такое трепетное отношение. Онлайн-трансляцию смотрели мужья и наши дети, все наши родственники, коллеги по работе, кстати, мои мама и папа – тоже железнодорожники.

Екатерина Васина, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Среди увлечений Екатерины - хореография, психология и КВН, в эту игру она играет со школы и продолжает до сих пор. В прошлом году она получила знак отличия «Гордость Забайкалья» за то, что уже 10 лет работает волонтером в доме-интернате для детей с особенностями развития.

Корона, бриллиантовое колье, путешествие – кто стал лучшим из лучших?

Победительницей конкурса «Мисс «Серебряная Магистраль-2020» стала представительница Восточно-Сибирской железной дороги Дарья Абрамчик. Она получила корону победительницы и путевку в Европу.

Дарья Абрамчик, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Сразу после награждения она поделилась первыми эмоциями и призналась:

- Прекрасное событие, счастлива здесь оказаться. Не ожидала, не думала, что могу победить, потому что все девочки достойные, все красивые, мы подружились, и будем общаться после конкурса. Эта корона – еще одна ступенька, еще одно мое достижение.

Дарья работает руководителем кружка Братского центра культуры железнодорожников, ее хобби: бальные танцы, театр, вокал, кулинария, горные лыжи.

«Вице-мисс Серебряная Магистраль-2020» стала Юлия Лузик (Красноярская железная дорога), ее награда – романтическое путешествие за рубеж.

«II-ая вице-мисс Серебряная Магистраль» - Анна Китура (Красноярская железная дорога) отправится на отдых на Черноморском побережье.

«Мисс зрительских симпатий» стала Мария Мартынова (Забайкальская железная дорога). Она получила в подарок бриллиантовое колье. Мария покорила жюри и зрителей не только красотой и талантом, но и своими увлечениями. Она занимается такими мужскими видами спорта как дзюдо и кроссфит, водит легковую машину, грузовик и автобус (права категорий В, С, Д).

Мария Мартынова, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Победительницами творческого конкурса стали девушки с Дальневосточной железной дороги: Александра Кондратюк, Наталья Милюк, Софья Строителева.

Александра Кондратюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Софья Строителева, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Милюк получила еще один приз, – путевку в спа-отель – это самая многодетная участница конкурса, у нее трое детей.

Наталья Милюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

У всех девушек останется на память подарок - эксклюзивные золотые подвески «Мисс «Серебряная магистраль», таких больше нет ни у кого!

НАША СПРАВКА

Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная железные дороги объединены в Восточный полигон, который обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации и транзитные потребности страны.

Полигон имеет 810 железнодорожных станций, более 17 тыс. км. путей, это 21% общей эксплуатационной длины железных дорог Российской Федерации, 31% от грузооборота железнодорожной сети страны, причем, за последние 5 лет он вырос на треть. Рост грузооборота вызвал необходимость пересмотра сложившихся технологий, произошел переход от региональных принципов управления перевозочным процессом к общему планированию и организации движения поездов.