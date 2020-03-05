2020-03-05T13:41:42+03:00
Спорт

Кубок мира по фристайлу в Красноярске-2020

Рассказываем, когда пройдет Кубок мира по фристайлу в Красноярске, где купить билеты и как доехать до кластера Сопка
Татьяна АРОНОВА
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Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского краяФото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края
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За награды в двух дисциплинах – парном могуле и акробатике – будут бороться более 130 сильнейших фристайлистов из 15 стран. При этом для акробатов этап Кубка мира в Красноярске станет заключительным в сезоне 2019/2020.

Соревнования по парному могулу проходят на специально подготовленной трассе, состоящей из трамплинов, бугров, участков приземления, зоны выката и торможения.

Дисциплина акробатика предусматривает исполнение спортсменом сложных акробатических прыжков на лыжах с трамплина. При выполнении трюков спортсмены взлетают на высоту 15-17 метров.

На днях в продажу поступила дополнительная партия билетов в фан-зону на финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика.

Добраться на «Сопку» можно на общественном транспорте (автобусы №31, 32, 88, 90, остановка – «Спорткомплекс «Сопка») и на личных автомобилях. Зрители могут воспользоваться парковками около эко парка «Гремячая грива» и Сибирского федерального университета. Парковка автомобилей на территории объекта не предусмотрена.

Так как от КПП до трасс акробатики и парного могула идти пешком примерно 15-20 минут, чтобы не опоздать, стоит приезжать за полчаса до начала соревнований.

В составе команды по могулу сразу 16 спортсменов представят национальную команду: Елизавета Безгодова, Анна Герасимова, Светлана Иванова, Виктория Лазаренко, Анна Нефедова, Екатерина Огнева, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Михаил Алейников, Дмитрий Колесников, Максим Кудрявцев, Антон Латышев, Алексей Лыжин, Никита Новицкий, Никита Паркачев, Вячеслав Цветков.

Кластер «Сопка»

7 и 8 марта.

Билеты 300 рублей, детям до 5 лет включительно – вход свободный, для детей от 6 до 14 лет, студентов и пенсионеров предусмотрена скидка 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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