8 марта 2020 в Красноярске: куда сходить, что посмотреть

Милым, любимым, единственным….

И хотя синоптики уже предупредили о том, что 7-9 марта будут самыми холодными днями первого месяца весны, мы точно знаем, что праздник и подарки будут! И один из них – отправиться вместе на концерт или в музей

Хор «Тебе поемъ» 6+

Вокалисты исполнят песни двух талантливых композиторов: Исаака и Максима Дунаевских.

Институт искусств

ул. Ленина, 22

6 марта, 19.00

Билеты 200 рублей.

Милой, любимой, единственной… 6+

Творческие коллективы Дома офицеров подарят зрителям концерт, в котором они увидят уже полюбившиеся номера, а также премьеры, подготовленные специально к этому дню.

Дом офицеров

Ул.Перенсона, 20

6 марта, 19.00

Билеты 100 рублей.

Красноярский духовой оркестр: Песни на все времена 6+

В программу войдут лучшие, а самое главное, нестареющие музыкальные композиции, которые запомнились многим поколениям, но продолжают быть актуальными и сейчас!

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение.

Культурный центр на Высотной

пр. Свободный, 48

7 марта, 17.00

Билеты 150-300 рублей.

Праздник в Юдинке

7 марта в 16.00

«Штучные истории: открытка» (12+)

Мы узнаем, чем открытка отличается от подарочной карточки, а после, вдохновившись трогательными акварельными работами Елизаветы Бём, сделаем открытки к 8 Марта.

8 марта в 11.00

«Сладкие истории» (8+)

Поговорим о различных сладостях, поиграем в «карикатурный шоколад», сделаем бонбоньерки и поучаствуем в викторине (за каждый правильный ответ — ириска в подарок!).

8 марта в 16.00

«Безделюшки» (14+)

На экскурсии узнаем о разных интересных экспонатах из коллекции музея.

Стоимость билета на занятие — 150 рублей, на экскурсию — 120/140/170 рублей.

Маэстро приглашает 12+

Ни для кого не секрет, что Анатолий Чепурной - мастер сюрпризов. Вот и в этот раз он готовит зажигательную программу, которая будет очень насыщенной и необычной!

Продолжительность 2 часа.

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

7 марта, 18.00

Билеты 600 рублей.

Красноярский академический симфонический оркестр: Приглашение к танцу 6+

В концерте прозвучат самые яркие «хиты» — вальсы и польки Штрауса, Румынская рапсодия № 1 ля мажор Энеску, пронизанная танцевальностью. Самым живописным произведением вечера станет популярная и в наши дни, жизнерадостная, исполненная любви пьеса Вебера «Приглашение к танцу». Во втором отделении произведения Бородина, Глинки, Хачатуряна — танцы страсти, любви и вдохновения.

Продолжительность 2 часа, 2 отделения.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

7 марта, 19.00

Билеты 250-500 рублей.

Анна Киселева: Любовь – волшебная страна 6+

В программу вошли романсы, дуэты и песни о любви. В концерте принимают участие: солистка театра оперы и балета Анна Киселёва (сопрано), солист театра оперы и балета Александр Михалев (баритон), Антон Веришко (гитара).

Дом Кино

Пр. Мира, 88

8 марта, 15.00

Билеты 200 рублей.

Ансамбль «Виртуозы Красноярска»: Моя прекрасная леди 12+

У каждого композитора есть своя прекрасная леди. У Имре Кальмана — это Марица, у Жака Оффенбаха — Эвридика, у Леонарда Бернстайна — Кунигунда. И все они встретятся 8 марта и расскажут о своих чувствах вместе с героями других оперетт и мюзиклов.

Продолжительность 2 часа, 2 отделения.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

8 марта, 17.00

Билеты 250-450 рублей.

Письма о любви 16+

Творческий дуэт «ЛитречЕ» предлагает вместе перелистать давние письма, обращенные к любимым – послания в стихах и прозе Пушкина, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Набокова, Маяковского, Аполлинера, Марка Твена, Жорж Санд, Бонапарта, и других. Художественное чтение будет перемежаться дуэтом флейты и фортепиано.

Музей художника Б. Я. Ряузова

Ул. Ленина, 127

8 марта, 17.00

Билеты 400 рублей.

Музыка в музее 12+

Концерты Красноярского камерного оркестра в старинном особняке купцов Гадаловых в окружении шедевров изобразительного искусства проходят в особой атмосфере.

В праздничном концерте примут участие солисты Красноярского музыкального театра заслуженная артистка России Светлана Кольянова (сопрано) и Александр Белопашинцев (баритон). В программе популярная классика, песни зарубежных и российских композиторов.

Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова

ул. Парижской коммуны, 20

8 марта, 16.00

Куда еще пойти

Магия кино 16+

Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.

Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.

Расписание на март

6 марта — Мастера шестого поколения китайских кинорежиссёров

20 марта — Красота по-китайски Вонг Кар-Вая

Дом кино

Пр. Мира, 88

Билеты 100 рублей.

Siberian Power Show 12+

Два дня фитнес безумия! В Красноярск приедут топовые спортсмены России и блогеры YouTube. В программе розыгрыши и квесты, бесплатные семинары.

МВДЦ «Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

8 и 9 марта, с 10.00

Билеты 250-350 рублей.