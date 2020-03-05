8 марта 2020 в Красноярске: куда сходить, что посмотреть
Милым, любимым, единственным….
И хотя синоптики уже предупредили о том, что 7-9 марта будут самыми холодными днями первого месяца весны, мы точно знаем, что праздник и подарки будут! И один из них – отправиться вместе на концерт или в музей
Хор «Тебе поемъ» 6+
Вокалисты исполнят песни двух талантливых композиторов: Исаака и Максима Дунаевских.
Институт искусств
ул. Ленина, 22
6 марта, 19.00
Билеты 200 рублей.
Милой, любимой, единственной… 6+
Творческие коллективы Дома офицеров подарят зрителям концерт, в котором они увидят уже полюбившиеся номера, а также премьеры, подготовленные специально к этому дню.
Дом офицеров
Ул.Перенсона, 20
6 марта, 19.00
Билеты 100 рублей.
Красноярский духовой оркестр: Песни на все времена 6+
В программу войдут лучшие, а самое главное, нестареющие музыкальные композиции, которые запомнились многим поколениям, но продолжают быть актуальными и сейчас!
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение.
Культурный центр на Высотной
пр. Свободный, 48
7 марта, 17.00
Билеты 150-300 рублей.
Праздник в Юдинке
7 марта в 16.00
«Штучные истории: открытка» (12+)
Мы узнаем, чем открытка отличается от подарочной карточки, а после, вдохновившись трогательными акварельными работами Елизаветы Бём, сделаем открытки к 8 Марта.
8 марта в 11.00
«Сладкие истории» (8+)
Поговорим о различных сладостях, поиграем в «карикатурный шоколад», сделаем бонбоньерки и поучаствуем в викторине (за каждый правильный ответ — ириска в подарок!).
8 марта в 16.00
«Безделюшки» (14+)
На экскурсии узнаем о разных интересных экспонатах из коллекции музея.
Стоимость билета на занятие — 150 рублей, на экскурсию — 120/140/170 рублей.
Маэстро приглашает 12+
Ни для кого не секрет, что Анатолий Чепурной - мастер сюрпризов. Вот и в этот раз он готовит зажигательную программу, которая будет очень насыщенной и необычной!
Продолжительность 2 часа.
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
7 марта, 18.00
Билеты 600 рублей.
Красноярский академический симфонический оркестр: Приглашение к танцу 6+
В концерте прозвучат самые яркие «хиты» — вальсы и польки Штрауса, Румынская рапсодия № 1 ля мажор Энеску, пронизанная танцевальностью. Самым живописным произведением вечера станет популярная и в наши дни, жизнерадостная, исполненная любви пьеса Вебера «Приглашение к танцу». Во втором отделении произведения Бородина, Глинки, Хачатуряна — танцы страсти, любви и вдохновения.
Продолжительность 2 часа, 2 отделения.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
7 марта, 19.00
Билеты 250-500 рублей.
Анна Киселева: Любовь – волшебная страна 6+
В программу вошли романсы, дуэты и песни о любви. В концерте принимают участие: солистка театра оперы и балета Анна Киселёва (сопрано), солист театра оперы и балета Александр Михалев (баритон), Антон Веришко (гитара).
Дом Кино
Пр. Мира, 88
8 марта, 15.00
Билеты 200 рублей.
Ансамбль «Виртуозы Красноярска»: Моя прекрасная леди 12+
У каждого композитора есть своя прекрасная леди. У Имре Кальмана — это Марица, у Жака Оффенбаха — Эвридика, у Леонарда Бернстайна — Кунигунда. И все они встретятся 8 марта и расскажут о своих чувствах вместе с героями других оперетт и мюзиклов.
Продолжительность 2 часа, 2 отделения.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
8 марта, 17.00
Билеты 250-450 рублей.
Письма о любви 16+
Творческий дуэт «ЛитречЕ» предлагает вместе перелистать давние письма, обращенные к любимым – послания в стихах и прозе Пушкина, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Набокова, Маяковского, Аполлинера, Марка Твена, Жорж Санд, Бонапарта, и других. Художественное чтение будет перемежаться дуэтом флейты и фортепиано.
Музей художника Б. Я. Ряузова
Ул. Ленина, 127
8 марта, 17.00
Билеты 400 рублей.
Музыка в музее 12+
Концерты Красноярского камерного оркестра в старинном особняке купцов Гадаловых в окружении шедевров изобразительного искусства проходят в особой атмосфере.
В праздничном концерте примут участие солисты Красноярского музыкального театра заслуженная артистка России Светлана Кольянова (сопрано) и Александр Белопашинцев (баритон). В программе популярная классика, песни зарубежных и российских композиторов.
Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова
ул. Парижской коммуны, 20
8 марта, 16.00
Куда еще пойти
Магия кино 16+
Лекторий в Доме кино посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных.
Встречи проходят в 19.30, один-два раза в месяц.
Расписание на март
6 марта — Мастера шестого поколения китайских кинорежиссёров
20 марта — Красота по-китайски Вонг Кар-Вая
Дом кино
Пр. Мира, 88
Билеты 100 рублей.
Siberian Power Show 12+
Два дня фитнес безумия! В Красноярск приедут топовые спортсмены России и блогеры YouTube. В программе розыгрыши и квесты, бесплатные семинары.
МВДЦ «Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
8 и 9 марта, с 10.00
Билеты 250-350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU