2020-03-05T12:31:29+03:00
Общество

«Не знала, как работает кварцевая лампа»: в Хакасии 24 второклассника получили ожоги глаз

Учителя и директора школы привлекут к дисциплинарной ответственности
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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17 из пострадавших детей уже вернулись к учебе17 из пострадавших детей уже вернулись к учебеФото: Мария ЛЕНЦ
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Педагога московской школы №1415 в районе Останкино уволили с работы – по ее вине 25 первоклассников 2 марта получили ожоги роговицы от кварцевой лампы. Также уволился и директор. Похожий случай несколько дней назад произошел в Абакане (Хакасия). Здесь пострадали 24 ученика. Второклассники также находились в кабинете, где работала кварцевая лампа. Но в управлении образования Абакана произошедшее оценили менее жестко: заявили, что директора и учителей привлекут к дисциплинарному взысканию.

Произошло все 27 февраля. В кабинетах школы №20 Абакана проводилось кварцевание – помещения обрабатывали с помощью передвижной бактерицидной установки открытого типа. Делалось это специально, чтобы обеззаразить воздух и избежать возможных гриппа и ОРВИ. Ни директор, ни учитель не соблюли мер безопасности. Лампа во всю работала, а второклашки в это время просто занимались в кабинете.

- Наш ребенок уже в порядке, - наверное, потому что далеко сидел во время урока, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск одна из мам (женщина просит не называть имя и фамилию, так как ребенку еще предстоит учиться в школе). – Ходим на уроки. А в тот день – да, покраснели глаза, слезились, жгло. Мы, конечно, к врачам побежала. Есть ребятишки, которые пострадали серьезнее – они еще лечатся. А вообще, я, знаете, возмущена до предела: это странно, что учитель не в курсе, как работает кварцевая лампа. Это в школе изучают все, общий курс физики.

В управлении образования Абакана подтвердили: в отношении пяти сотрудников школы №20 применены меры дисциплинарного взыскания. А все городские школы обязали провести инвентаризацию обеззараживающих устройств. Учитель, действительно, не ознакомилась с принципами работы лампы. Сейчас 17 из пострадавших учеников уже приступили к учебе. Угрозы зрению нет. По словам медиков и остальные дети – на пути к полному выздоровлению.

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После уроков в понедельник, 2 марта, на недомогание родителям пожаловались ученики первого класса московской школы №1415, в районе Останкино. Ребята рассказывали про боль в глазах и поначалу было не понятно, что же случилось. Родители 25 первоклассников отвезли детей в больницу. Диагноз у всех один и тот же: ожог роговицы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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