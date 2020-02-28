2020-02-28T11:21:06+03:00
Происшествия

10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана

Лампа была включена на протяжении четырех уроков!
Ася ЖУКОВА
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10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана.10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП в Хакасии: второклассники 20-й школы Абакана получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, которая была включена четыре урока подряд!

Об инциденте - со ссылкой на родителей школьников - сообщили местные СМИ. Как оказалось, кварцевая лампа работала от начала второго и до конца пятого урока. И все это время в помещении были дети, ученики 2«Б» класса.

Когда они вернулись домой, родители сразу заметили неладное. Малыши стали жаловаться на резь в глазах, ухудшение зрения. У многих болела голова, покраснела кожа на лице. Пришлось обращаться за помощью в республиканскую офтальмологическую больницу.

Как такое могло произойти, почему педагоги не знали о включенном приборе, кто его должен был отключить? Пока вопросов больше, чем ответов. После ЧП начато служебное расследования. Виновных обещают найти и наказать.

Обновлено. Проверку случившегося начал следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства, опрашивается учитель и директор школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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