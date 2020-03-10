Азбука Победы: от А до Г

А – «АлСиб»

По секретной авиатрассе «Аляска — Сибирь», построенной через Аляску, Чукотку и Сибирь в 1942 году всего за несколько месяцев, советские лётчики доставляли в страну американские самолёты. Ее базовым пунктом был Красноярск, здесь вели техническое обслуживание американской техники, готовили лётчиков, отправляли самолёты на фронт. Всего же за 1942-1945 год по красноярской трассе перегнали почти 8 тысяч воздушных судов. На территории края до сих пор находят остовы разбившихся самолётов. О поиске одного из них норильский писатель Вадим Денисов написал трилогию «Герои нашего племени» (Озеро. Остров. Оазис).

Б – Быт красноярцев во время войны

Накануне войны был подготовлен Генплан Красноярска, но жители его не приняли. Поскольку предполагалось переместить всю жизнь города на правый берег, а она в то время была на левом. Город был небольшой, всего 190 800 человек, в основном, жили в частном секторе, и он принял десятки тысяч эвакуированных со всей страны. На одного жителя в то время приходилось 3,1 квадратных метра жилплощади, жили тесно и бедно, в город вернулись керосиновые лампы, ведь вся электроэнергия уходила на заводы. В школах организовывали мастерские по ремонту обуви и одежды – детям не в чем было ходить на уроки.

Детская железная дорога

И в это тяжелое время в кино, театрах и на концертах не было свободных мест, а летом натягивали простыни и показывали кино прямо на улице, бесплатно. В войну работала в парке и Детская железная дорога, на ней любили кататься не только дети, но и раненые.

Было много желающих усыновить сирот, много доноров – люди жалели раненых в госпиталях, отдавали свою кровь. В те года началась традиция коллективных огородов на предприятиях, которая существовала до 90-х годов: работник выезжали на поля, сажали для своей семьи картошку и овощи. Каждую неделю в городе проходили субботники, все заработанные деньги передавались в помощь фронту. Из Красноярска ушли воевать 60 тысяч человек.

Красноярский оборонный завод, 1942 год

О жизни Красноярска в годы войны рассказывает уникальный настольный календарь «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945». В нем собраны воедино каждый день войны в Красноярске, а это более полутора тысяч событий. В начале марта он поступил в продажу в музее «Мемориал Победы».

В – Вахта Памяти

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года, а поисковое движение в Красноярском крае «Вахта Памяти» работает с 1990 года и в этом году отмечает 30-летие. За эти годы на территории Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской областей и республики Карелия было найдено 205 солдатских медальонов.

Все поисковики России работают вместе, и почти каждый день поступают сведения о найденных воинах. В начале марта этого года подняты останки гвардии младшего сержанта Михаила Ивановича Токарева, 1923 года рождения, призванного из Северо-Енисейска и погибшего во Мгинском районе Ленинградской области, сейчас важно найти его родственников.

Лалетин Александр Александрович

- Все, что мы находим, передаем родным, они находятся примерно в половине случаев, – рассказывает Светлана Бодикова, командир поискового отряда «Красноярец». – В июле 2019 года мы передали родственникам останки пятерых солдат. А однажды везли солдата в Манский район, так его встречали в каждой деревне, - и провожали в последний путь.

А первый медальон поступил в Красноярск в 1956 году, его нашли возле деревни Ляпкино, полностью уничтоженной немцами, жители соседней деревни Лукино Великолукской области. Они сами похоронили красноярского солдата Александра Лалетина на своем местном кладбище, написали родным в Красноярск, завязалась переписка, сейчас эти письма хранятся в музее «Мемориал Победы».

Каждый год в апреле красноярские поисковики открывают сезон, каждый год 3 декабря подводят его итоги – в этот день в России отмечается День неизвестного солдата – день памяти советских воинов, не вернувшихся с фронта. Кстати, предложение отмечать эту дату было внесено именно красноярскими поисковиками.

Г- Герои

О людях, во время войны попавших в плен, долгое время было не принято говорить. Сколько их было и есть в Красноярском крае – никто не знает, поскольку такие факты биографии не афишировались. Хотя они тоже были героями, как, например, красноярец Иван Пасторов, руководитель группы прорыва вооруженного восстания в Бухенвальде, крупнейшем концлагере Германии, созданном еще в 1937 году для инакомыслящих. С 1937-го по 1945-й там содержались 250 тысяч человек, 56 тысяч из них погибли.

К апрелю 1945 года в силах сопротивления в Бухенвальде числилось 178 боевых групп - около 2000 человек. Треть из них были советскими военнопленными. Восстание началось 11 апреля в 15.15, а к 17 часам над Бухенвальдом подняли красное знамя. С тех пор этот день считается Международным днём освобождения узников фашистских лагерей. Части 3-й американской армии прибыли лишь 13 апреля, однако считается, что лагерь освободили американцы, об этом пишет и Иван Пасторов, пленный № 274435.

На фронт летчик Пасторов попал в декабре 1941 года, перевозил раненых в тыл, доставлял грузы. 16 мая 1942 года его самолет загорелся и упал между нашими и немцами. Немцы добрались до него быстрее. Иван несколько раз бежал из плена, его переводили из одного лагеря в другой, и 2 июля 1944 года он оказался в Бухенвальде, где вступил в антифашистскую организацию и стал командиром группы прорыва.

Карта узника Бухенвальда Пасторова. После освобождения Иван Николаевич попал в группу, которая занималась отправкой военнопленных в Советский Союз, а также работала с архивными документами узников. Пасторову удалось отыскать свои документы.

После войны Иван Николаевич прошёл проверку СМЕРШ и вернулся в Абакан, где до войны работал летчиком, потом его перевели в Красноярск. О лагере рассказывал мало, даже близким. И хотя его вины в том, что он попал в плен, не было, этот факт очень мешал ему в работе. Как пишет он сам, «кое-как дорос до командира эскадрильи» - это случилось только в 1965 году, через 20 лет после войны.

Участник исторического восстания в Бухенвальде прожил долгую жизнь, 85 лет, 11 апреля отмечал как второй день рождения.

Только цифры

Тысячи красноярцев за мужество и отвагу были награждены орденами и медалями: 55 наших земляков стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, а 191 присвоено звание Героя Советского Союза.

КОНКРЕТНО

Еще больше информации о войне – в музее «Мемориал Победы»

ул. Дудинская, 2а

с 10 до 17 часов ежедневно

Выходные дни: понедельник, вторник.

Фото из фондов музея «Мемориал Победы» и Красноярского краеведческого музея.

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