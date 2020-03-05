В Красноярске выбрали «Мисс Серебряная Магистраль-2020», самую красивую и талантливую железнодорожницу Сибири и Дальнего Востока

Более 10 лет конкурс красоты и таланта проходил на Красноярской железной дороге, но в этом году он особенный: на сцену вышли 12 девушек из четырех филиалов Российских железных дорог.

Дарья Абрамчик, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- Конкурс впервые стал межрегиональным: в Красноярск приехали представительницы Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог – все эти дороги объединены в Восточный полигон, - говорит заместитель начальника Красноярской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников. – Борьба будет серьезная, болеть будем за всех без исключения, и если победит девушка с другой дороги, будем только счастливы.

Мария Мартынова, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна особенность 2020 года – посвящение 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девушки подготовили творческие номера, посвященные войне, женщинам, участницам событий тех лет.

Анна Китура, Красноярская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

На заключительный конкурс – «Дефиле в вечерних платьях» - девушки вышли в платьях, воплощающих образы большой воды: Енисея, Байкала, Витима, Японского моря.

Наталья Прус, Красноярская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Перед началом конкурса всех участниц конкурса и работниц железной дороги поздравил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров:

- Будьте счастливы, красивы. Мы вас ценим, оберегаем, любим и признаем, что женщины работают лучше и качественнее мужчин!

- Все мы делаем ради вас, женщин! Хочу пожелать вам успехов, удачи, больше времени для отдыха, для семьи, для друзей, - сказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

- Дорога не меняет традиций, конкурс проходит в 11-ый раз. Думаю, если бы такой конкурс проводился среди мужчин, мы бы женщинам проиграли. Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия, чтобы вас окружали только близкие любящие люди, - пожелал женщинам-железнодорожницам председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Красноярской Железной Дороге Сергей Штронда.

Екатерина Васина, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская железная дорога: красота, доброта, активность

На Красноярской железной дороге в конкурсе «Мисс «Серебряная магистраль» пожелали участвовать 30 девушек, в отборочный тур пригласили 20, в финал попали только трое: конкуренция с самого начала была очень серьезной! И сегодня мы познакомимся с девушками, которых смело можно назвать победительницами!

Александра Кондратюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- Мне сказали, что я была искренней, улыбалась, вела себе естественно, поэтому меня взяли в финал, - рассказывает Наталья Прус, ведущий специалист по управлению персоналом ПМС-197 Красноярской железной дороги. - Я из города Ачинска, могла бы охарактеризовать себя так: доброта, духовность, любовь к животным. Около десяти лет я – волонтер приюта для животных.

- С детства любила движение, особенно – железнодорожные путешествия с их атмосферой, романтикой, именно поэтому связала свою жизнь с железной дорогой. Сейчас мне 24 года, второй год работаю на Красноярской железной дороге в Территориальном центре фирменного обслуживания специалистом отдела маркетинга, рассказывает Анна Китура. – После работы люблю велопрогулки, в нашем городе можно совершить путешествие из Западной Сибири в Восточную, для этого нужно всего лишь переехать через Енисей. Еще я председатель молодежного совета своего предприятия, вхожу в молодежную команду начальника Красноярской железной дороги, и самое интересное, что там объединились специалисты из разных структур, что помогает видеть любую ситуацию с разных точек зрения. Считаю, чтобы добиться успеха, нужно выходить из зоны комфорта.

Софья Строителева, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Среди увлечений Анны - танцы, фотоискусство, туризм, кулинария, трейнспоттинг.

- Я долго занималась народными танцами, потом 10 лет посвятила леди-дэнс, сейчас увлекаюсь латиноамериканскими танцами.

Анастасия Рупышева, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Юлия Лузик начальник агентства филиал ПАО «Трансконтейнер», участвует в конкурсе «Мисс «Серебряная магистраль» уже во второй раз:

- Поскольку моя цель – всегда быть первой, а в прошлый раз это не случилось, я решила принять участие в конкурсе во второй раз. Надеюсь, моя воля к победе поможет мне. Творческий конкурс в этом году посвящен войне. Для меня это очень значимо, мой дедушка был на войне ранен, стал инвалидом. У нас в семье много мужчин воевали, не все вернулись. День Победы мы всегда отмечаем.

Юлия Лузик, Красноярская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Юлия очень тепло говорит о своих соперницах:

- В этом году все из разных городов, времени на подготовку было очень мало, но все быстро схватывают, все красивые и талантливые.

Для самой Юлии участие в конкурсе – не только победы и призы:

Наталья Милюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- После первого конкурса муж был сражен моей красотой, и ровно через девять месяцев у нас родилась долгожданная дочка. Кстати, то же самое произошло еще у трех участниц конкурса, практически одновременно! Дочка в полгода стала победительницей конкурса «Коляска на прокачку», мы сделали ее в виде паровоза, а из трубы шли мыльные пузыри.

Хобби Юлии Лузик: танцы, марафонский бег, скайраннинг, трейлраннинг, лыжные гонки, забеги на роликах.

Корона, бриллиантовое колье, путешествие – кто стал лучшим из лучших?

Победительницей конкурса «Мисс «Серебряная Магистраль-2020» стала представительница Восточно-Сибирской железной дороги Дарья Абрамчик. Она получила корону победительницы и путевку в Европу.

Сразу после награждения она поделилась первыми эмоциями и призналась:

Мария Пак, Восточно-Сибирская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- Прекрасное событие, счастлива здесь оказаться. Не ожидала, не думала, что могу победить, потому что все девочки достойные, все красивые, мы подружились, и будем общаться после конкурса. Эта корона – еще одна ступенька, еще одно мое достижение.

Дарья работает руководителем кружка Братского центра культуры железнодорожников, ее хобби: бальные танцы, театр, вокал, кулинария, горные лыжи.

«Вице-мисс Серебряная Магистраль-2020» стала Юлия Лузик (Красноярская железная дорога), ее награда – романтическое путешествие за рубеж.

«II-ая вице-мисс Серебряная Магистраль» - Анна Китура (Красноярская железная дорога) отправится на отдых на Черноморском побережье.

«Мисс зрительских симпатий» стала Мария Мартынова (Забайкальская железная дорога). Она получила в подарок бриллиантовое колье. Мария покорила жюри и зрителей не только красотой и талантом, но и своими увлечениями. Она занимается такими мужскими видами спорта как дзюдо и кроссфит, водит легковую машину, грузовик и автобус (права категорий В, С, Д).

Победительницами творческого конкурса стали девушки с Дальневосточной железной дороги: Александра Кондратюк, Наталья Милюк, Софья Строителева.

Наталья Милюк получила еще один приз, – путевку в спа-отель – это самая многодетная участница конкурса, у нее трое детей.

Юлия Лагута, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

У всех девушек останется на память подарок - эксклюзивные золотые подвески «Мисс «Серебряная магистраль», таких больше нет ни у кого!

НАША СПРАВКА

Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная железные дороги объединены в Восточный полигон, который обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации и транзитные потребности страны.

Полигон имеет 810 железнодорожных станций, более 17 тыс. км. путей, это 21% общей эксплуатационной длины железных дорог Российской Федерации, 31% от грузооборота железнодорожной сети страны, причем, за последние 5 лет он вырос на треть. Рост грузооборота вызвал необходимость пересмотра сложившихся технологий, произошел переход от региональных принципов управления перевозочным процессом к общему планированию и организации движения поездов.