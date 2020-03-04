2020-03-05T07:39:57+03:00
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Время веры на радио «Комсомольская правда»

В гостях руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии Геннадий Малашин и сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский
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Геннадий МалашинГеннадий МалашинФото: Мария ЛЕНЦ
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2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. И первую программу 2020 года «Время веры» на радио «Комсомольская правда» мы посвятили священнослужителям-фронтовикам и сохранению памяти о ветеранах и участниках событий тех лет.

В студии: Татьяна Аронова, руководитель проекта «Время веры» международного грантового конкурса «Православная инициатива».

В гостях: руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии Г

Юрий Пасхальский Фото: Мария ЛЕНЦ

Юрий ПасхальскийФото: Мария ЛЕНЦ

еннадий Малашин и сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский.

Время веры на радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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