2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. И первую программу 2020 года «Время веры» на радио «Комсомольская правда» мы посвятили священнослужителям-фронтовикам и сохранению памяти о ветеранах и участниках событий тех лет.

В студии: Татьяна Аронова, руководитель проекта «Время веры» международного грантового конкурса «Православная инициатива».

В гостях: руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии Г

Юрий ПасхальскийФото: Мария ЛЕНЦ

еннадий Малашин и сотрудник Касьяновского дома Юрий Пасхальский.