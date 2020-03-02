Красноярцев ждет ранняя весна

Февраль 2020 года хоть и был достаточно теплый, однако температурного рекорда не случилось. При среднемесячной температуре -8,2 градуса он не догнал самый теплый в истории Красноярского края февраль 2002 года. Тогда среднемесячная температура была всего -5,6 градуса. Для сравнения: обычная температура среднестатистического февраля -15,2 градуса.

Март тоже ожидается теплый, температура в целом будет выше нормы. Однако есть и плохая новость: к концу этой недели сильно похолодает, и предстоящие «длинные» выходные, в том числе и самый весенний праздник, 8 марта, пройдут при температуре -10-15 днем и -18-23 ночью. И это в Красноярске! В северных районах температура опустится до -28 градусов. Потепление начнется только с 11 марта, и далее ожидаются слабоположительные температуры днем и слабоотрицательные ночью, но не исключено, что март еще может напомнить нам о морозах.

Однако в целом ранняя весна – это не только потепление и ожидание скорого лета, но и серьезные проблемы.

Белый снег, серый лед

Лед на реках, озерах и водохранилищах очень непрочный, на 10-30 см тоньше обычного. Лед продолжает таять, становится рыхлым. Особенно опасно сейчас на правой стороне Красноярского водохранилища, там в некоторых местах толщина льда всего 25 см. На прошлой неделе два рыбака из Красноярска пропали без вести.

Региону грозит ранний паводок: вскрытие Енисея у села Казачинского в этом году произошло на 32 дня раньше обычного срока! Кромка льда на конец февраля ушла на 136 километров ниже обычного. Такая же ситуация на Ангаре. По предварительным прогнозам реки Туба, Кан, Чулым, Тасеева вскроются на 5-10 раньше срока. Спасатели уже готовятся: создана карта взрывных работ, запланированы распиловка и чернение льда, ледокольные работы.

Есть смысл подготовиться к ранней весне и владельцам частных домов, стоящих в низинах и вблизи водоемов: талые воды могут пойти очень быстро. Специалисты МЧС советуют вывезти снег со двора, который может растаять в одночасье, вместе с соседями очистить от наледи и мусора канавы и сточные желоба и ежедневно их осматривать.

Пожары, вирусы, развлечения

Дружная и ранняя весна выманит любителей пикников в лес, а открытый огонь может стать началом пожара. Напомним, в 2018 году лесопожарный сезон начался 1 апреля.

Опасны в это время года и скалы: скользкие, мокрые, они требуют не только особой осторожности, но и серьезной подготовки. Только за февраль в заповеднике «Столбы» получили различные травмы 10 человек, один погиб. В первый день весны, 1 марта, спасатели эвакуировали еще двоих туристов с переломами.

В марте продолжится подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. На территории края превышения эпидпорога нет, а вот в Красноярске он превышен уже на 37,2%: в городе за неделю обратились к врачам 9172 человека. Поэтому в местах, где много людей, лучше пользоваться медицинской маской.

Заместитель ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Валерий Терешков прокомментировал и недавний случай гибели трех человек в бассейне от сухого льда:

- Сухой лед работает как огнетушитель, он вытесняет кислород. Что и произошло, когда 25 килограммов сухого льда высыпали в бассейн. Необдуманное развлечение обернулось гибелью людей.

Внимание!

Практически весь март ожидаются магнитные бури, которые могут вызвать головные боли и общее недомогание:

4 и 5 марта – сильные магнитные бури

13, 16, 19, 21, 22, 28 марта – магнитные бури средней силы.