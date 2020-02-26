Гастроли марта 2020 в Красноярске

Гастроли марта

Группа «Сплин» 16+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

1 марта, 18.00

Билеты 1200-4500 рублей.

Александр Новиков 16+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

1 марта, 19.00

Билеты 1200-5000 рублей.

Сергей Пенкин 12+

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

1 марта, 19.00

Билеты 1800-3800 рублей.

Не в свои сани не садись 12+

Ирина Муравьева, Сергей Никоненко

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

2 марта, 19.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Сирена и Виктория 16+

Татьяна Кравченко, Олеся Железняк

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

2 марта, 19.00

Билеты 1000-3400 рублей.

Валерий Леонтьев 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

3 марта, 19.00

Билеты 1200-5000 рублей.

Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко 12+

Александр Панкратов-Черный, Нина Усатова, Александр Волков, Нина Семенова, Олег Якунин, Зоя Буряк

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

4 марта, 19.00

Билеты 1600-3500 рублей.

Чулпан Хаматова УтроВечер 18+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

7 марта, 19.00

Билеты 1000-4800 рублей.

Мы из СССР 12+

«Ариэль», «Песняры», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орёл», «Шестеро молодых», «Рок - ателье»

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

8 марта, 18.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Стас Пьеха 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

8 марта, 19.00

Билеты 1000-2700 рублей.

Вражда 16+

Елена Яковлева и Татьяна Лютаева

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

10 марта, 19.00

Билеты 1000-4000 рублей.

Венский филармонический Штраус оркестр 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

11 марта, 19.00

Билеты 2100-3500 рублей.

Симфонический Hip-Hop 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

11 марта, 19.00

Билеты 1000-2200 рублей.

Трибьют-шоу Radio Queen: Богемская рапсодия 16+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

13 марта, 19.00

Билеты 1000- 2800 рублей.

Группа Open Kids 0+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

14 марта, 17.00

Билеты 800-3000 рублей.

Михаил Шуфутинский 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

15 марта, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.

Денис Майданов 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

15 марта, 19.30

Билеты 1200-3500 рублей.

Artik & Asti (Артик и Асти) 16+

ДС им. Ярыгина

Остров Отдыха

17 марта, 19.00

Билеты 1400-3000 рублей.

Михаил Бублик 16+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

17 марта, 19.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Лебединое озеро 6+

Звезды Санкт-Петербургского балета

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

17 марта, 19.00

Билеты 800-2600 рублей.

Ирина Аллегрова 12+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

19 марта, 19.00

Билеты 1500-7500 рублей.

Dr.Alban 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 23

19 марта, 20.00

Билеты 1300-4000 рублей.

Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта» 6+

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак

Институт искусств им. Д. Хворостовского

Ул. Ленина, 22

19 марта, 19.00

Билеты 2200-3500 рублей.

Театр кошек Владимира Куклачёва: Щелкунчик и кошки 0+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

20 марта, 18.30

Билеты 700- 1600 рублей.

Дети до 3 лет без места бесплатно (обязательно свидетельство о рождении)

Жасмин 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

22 марта, 19.30

Билеты 1200-3500 рублей.

Белые росы 6+

Вокально-инструментальный ансамбль, Новосибирск

ДК Комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

22 марта, 18.00

Билеты 400-1300 рублей.

Елена Ваенга 16+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

28 марта, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.

Владимир Глазунов: Скажи, а ты меня сегодня любишь? 16+

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

30 марта, 19.00

Билеты 700-1500 рублей.

Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

30 марта, 19.00

Билеты 1400- 3500 рублей.

Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл Бэнд» 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

31 марта, 19.00

Билеты 1000-4000 рублей.

Куда еще пойти

Обучение финансовой грамотности 16+

Расписание семинаров на март:

3 марта - Мечтаю путешествовать. Как экономить на путешествиях?

17 марта - Здоровье и наше финансовое благополучие.

Лектор: финансовый консультант Ёлшина Анжелика Владимировна.

Все семинары будут проходить в отделе патентно-технической документации (ауд. 301).

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 134

Начало в 18.30.

Вход свободный.

Кубок главы города по киберспорту!

Сильнейшие команды Сибири съедутся в Красноярск, чтобы сразиться за крупный призовой фонд в дисциплинах CS:GO и DOTA 2. Для удобства зрителей наблюдать за ходом игр можно будет на большом экране. Также пройдут одиночные и консольные турниры по различным популярным дисциплинам, а также VR-турниры.

На Сибирском конкурсе косплея зрители увидят шоу-дефиле от профессиональных косплееров. Они продемонстрируют образы из аниме, комиксов, популярных фильмов и сериалов.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

29 февраля, с 10.00 до 20.00

Билеты 350 рублей.