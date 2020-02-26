Гастроли марта 2020 в Красноярске
Гастроли марта
Группа «Сплин» 16+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
1 марта, 18.00
Билеты 1200-4500 рублей.
Александр Новиков 16+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
1 марта, 19.00
Билеты 1200-5000 рублей.
Сергей Пенкин 12+
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
1 марта, 19.00
Билеты 1800-3800 рублей.
Не в свои сани не садись 12+
Ирина Муравьева, Сергей Никоненко
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
2 марта, 19.00
Билеты 1200-3000 рублей.
Сирена и Виктория 16+
Татьяна Кравченко, Олеся Железняк
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
2 марта, 19.00
Билеты 1000-3400 рублей.
Валерий Леонтьев 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
3 марта, 19.00
Билеты 1200-5000 рублей.
Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко 12+
Александр Панкратов-Черный, Нина Усатова, Александр Волков, Нина Семенова, Олег Якунин, Зоя Буряк
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
4 марта, 19.00
Билеты 1600-3500 рублей.
Чулпан Хаматова УтроВечер 18+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
7 марта, 19.00
Билеты 1000-4800 рублей.
Мы из СССР 12+
«Ариэль», «Песняры», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орёл», «Шестеро молодых», «Рок - ателье»
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
8 марта, 18.00
Билеты 1000-2500 рублей.
Стас Пьеха 6+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
8 марта, 19.00
Билеты 1000-2700 рублей.
Вражда 16+
Елена Яковлева и Татьяна Лютаева
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
10 марта, 19.00
Билеты 1000-4000 рублей.
Венский филармонический Штраус оркестр 12+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
11 марта, 19.00
Билеты 2100-3500 рублей.
Симфонический Hip-Hop 6+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
11 марта, 19.00
Билеты 1000-2200 рублей.
Трибьют-шоу Radio Queen: Богемская рапсодия 16+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
13 марта, 19.00
Билеты 1000- 2800 рублей.
Группа Open Kids 0+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
14 марта, 17.00
Билеты 800-3000 рублей.
Михаил Шуфутинский 6+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
15 марта, 19.00
Билеты 1200-4000 рублей.
Денис Майданов 12+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
15 марта, 19.30
Билеты 1200-3500 рублей.
Artik & Asti (Артик и Асти) 16+
ДС им. Ярыгина
Остров Отдыха
17 марта, 19.00
Билеты 1400-3000 рублей.
Михаил Бублик 16+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
17 марта, 19.00
Билеты 1200-3000 рублей.
Лебединое озеро 6+
Звезды Санкт-Петербургского балета
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
17 марта, 19.00
Билеты 800-2600 рублей.
Ирина Аллегрова 12+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
19 марта, 19.00
Билеты 1500-7500 рублей.
Dr.Alban 18+
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 23
19 марта, 20.00
Билеты 1300-4000 рублей.
Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта» 6+
Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак
Институт искусств им. Д. Хворостовского
Ул. Ленина, 22
19 марта, 19.00
Билеты 2200-3500 рублей.
Театр кошек Владимира Куклачёва: Щелкунчик и кошки 0+
ДК комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
20 марта, 18.30
Билеты 700- 1600 рублей.
Дети до 3 лет без места бесплатно (обязательно свидетельство о рождении)
Жасмин 12+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
22 марта, 19.30
Билеты 1200-3500 рублей.
Белые росы 6+
Вокально-инструментальный ансамбль, Новосибирск
ДК Комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
22 марта, 18.00
Билеты 400-1300 рублей.
Елена Ваенга 16+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
28 марта, 19.00
Билеты 1200-4000 рублей.
Владимир Глазунов: Скажи, а ты меня сегодня любишь? 16+
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
30 марта, 19.00
Билеты 700-1500 рублей.
Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» 6+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
30 марта, 19.00
Билеты 1400- 3500 рублей.
Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл Бэнд» 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
31 марта, 19.00
Билеты 1000-4000 рублей.
Куда еще пойти
Обучение финансовой грамотности 16+
Расписание семинаров на март:
3 марта - Мечтаю путешествовать. Как экономить на путешествиях?
17 марта - Здоровье и наше финансовое благополучие.
Лектор: финансовый консультант Ёлшина Анжелика Владимировна.
Все семинары будут проходить в отделе патентно-технической документации (ауд. 301).
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 134
Начало в 18.30.
Вход свободный.
Кубок главы города по киберспорту!
Сильнейшие команды Сибири съедутся в Красноярск, чтобы сразиться за крупный призовой фонд в дисциплинах CS:GO и DOTA 2. Для удобства зрителей наблюдать за ходом игр можно будет на большом экране. Также пройдут одиночные и консольные турниры по различным популярным дисциплинам, а также VR-турниры.
На Сибирском конкурсе косплея зрители увидят шоу-дефиле от профессиональных косплееров. Они продемонстрируют образы из аниме, комиксов, популярных фильмов и сериалов.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
29 февраля, с 10.00 до 20.00
Билеты 350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU