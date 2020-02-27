Есть ли средство от страшного вируса, где лечить варикоз и как узнать, что у вас гастрит?

Специалисты различных клиник и медицинских центров отвечали на вопросы радиослушателей. Сегодня мы публикуем самые актуальные из них.

- Сейчас все опасаются коронавируса. Какие есть способы профилактики и лечения?

Руслан, п. Курагино

Светлана Перевозчикова, врач-инфекционист центра «Панакея»:

- В первую очередь нужно ограничить выезды в страны Азии. Потому что заразиться может любой человек, контактирующий с заболевшим, у которого даже еще не было клинических проявлений. Маски могут быть полезны, но нужно не забывать их обязательно менять каждые два часа. Противовирусные препараты тоже могут помочь, но все зависит от вирусной дозы и от близости контакта. Важно за рубежом не есть незнакомую пищу, не покупать продукты в несанкционированных местах, не бывать в местах большого скопления людей, пить только чистую бутилированную воду.

- От чего возникает варикоз и как он лечится? Сколько стоит первичный прием в вашей клинике?

Оксана, г. Красноярск.

Отвечает Виктор Болтнев, руководитель клиники лазерной хирургии «Альфа-клиник»:

- Варикоз - это генетически наследуемое заболевание. А малоподвижный образ жизни последнее время все чаще является пусковым механизмом, провоцирующим это заболевание. Для того, чтобы кровь циркулировала правильно, нужно двигаться. А когда мы много сидим, особенно - нога на ногу, ничто не помогает крови циркулировать. Таким образом, появляется дополнительная нагрузка на сердце и на вены. Недавно в нашей клинике был случай: врачи в буквальном смысле спасли человека. На обследовании у пациента обнаружился тромб, он оказался флотирующим и находился уже в верхней половине бедра. В такой ситуации срочно вызывается «скорая помощь», и человека госпитализируют на открытую операцию. После этой истории мы снизили до 1000 рублей стоимость первичного приема, куда входят консультация хирурга-флеболога и УЗИ. Наверняка при такой цене большее количество пациентов сможет обратиться к нам, узнать о своем состоянии и не допустить страшные последствия.

У нас в клинике операции производятся без наркоза. Процедура длится не более получаса, и на следующий день человек уже может вернуться к обычной жизни. На первичном приеме доктор делает осмотр, УЗИ всех сосудов, вен и артерий, чтобы исключить противопоказания. Пациент сдает анализы - бесплатно по нашему направлению. Если с анализами все в порядке, человек приходит в назначенный день. Процедура проводится через прокол, под контролем УЗИ вводится в вену световод, включается излучение, и вена «запаивается». После процедуры на ногу надевается специальное белье, и человек уходит домой. После операции есть и ограничения: нельзя 3 дня поднимать тяжести больше 10 килограммов и греться в бане в течение месяца.

Будьте здоровы!

«Альфа-клиник», 8(391)202-98-01,

Сайт: а-клиник.рф

Лицензия Ло-24-01-004396 от 7 июня 2019г.

- Что такое снюс? Как можно заподозрить, что твой ребенок его употребляет?

Валентина, г. Канск.

Людмила Харитонова, заведующая отделением медицинской профилактики Красноярского краевого наркологического диспансера №1:

- Снюс очень опасен. Проведено много исследований, которые подтверждают, что в них содержится большая концентрация никотина, в том числе и синтетического, который очень вреден для нашего организма. Поэтому и происходят повсеместно такие случаи, когда детей находят на улицах с токсическими отравлениями. Симптомы употребления снюса следующие: так как идет прямое воздействие на центральную нервную систему, возникает легкая заторможенность, снижаются умственные способности, замечается безразличие и апатия. Также при неоднократном потреблении меняется состояние зубов, десен, пропадает аппетит. А если ребенок регулярно употребляет снюс, то можно уже заметить классические симптомы психической зависимости.

-Терапевт на приеме сказал, что у меня хронический гастрит. Он это определил по моим жалобам. Как мне провериться? Он вообще лечится? И от чего возникает гастрит?

Александр, г. Красноярск.

Михаил Черепнин, врач-гастроэнтеролог клиники «Панакея»:

- Гастриты напрямую зависят от бактерии Хеликобактер пилори. В России зараженность этой инфекцией составляет около 50 процентов населения. Это заболевание опасно еще и тем, что может провоцировать рак желудка. Но риск можно минимизировать. А для этого нужно вовремя проверяться.

Половина населения России имеет проблемы с желудком

Гастриты напрямую зависят от бактерии Хеликобактер пилори. В России зараженность этой инфекцией составляет около 50 процентов населения, - комментирует Михаил Черепнин, врач-гастроэнтеролог клиники «Панакея». - Это заболевание опасно еще и тем, что может провоцировать рак желудка. Но риск можно минимизировать. А для этого нужно вовремя проверяться.

При гастрите желудок не болит

Есть регламент лечения инфекционного гастрита. Рекомендовано его лечить у всех пациентов, независимо от тяжести заболевания. Ведь гастрит болей не вызывает, сама боль в эпигастрии называется диспепсией, которая как раз выбывает ощущения дискомфорта, боли и жжения в верхней части живота. И диспепсия иногда может быть связана с гастритом, а может быть самостоятельной проблемой и только предвестником гастрита. Опасность гастрита в том, что человек не ощущает зараженности, просто является инфекцией, который медленно убивает слизистую желудка. И в любом случае при неприятных ощущениях в области желудка необходимо сделать хотя бы первичное обследование.

Точный диагноз - за два посещения

В клинике «Панакея» любой желающий может пройти полную диагностику и эффективное лечение. Есть определенный набор диагностики Хеликобактер пилори: анализ крови, стула, уреазный дыхательный тест, который, кстати, является самым лучшим методом выявлении инфекции.

Причем у наших пациентов есть возможность сделать такие неприятные процедуры, как гастроскопия и колоноскопия, в состоянии медикаментозного сна. После точной диагностики, ведущие специалисты назначат лечение, распишут всю последовательность принятия препаратов и прохождения процедур, объяснят последствия, предупреждает о рисках. Лечение длится около 1,5-2 месяцев. Общий курс составляет в среднем две недели, а затем в течение 1,5 месяцев пациент проходит реабилитацию и контроль. Лечение болезней желудка поможет повысить качество вашей жизни и минимизирует риск рака, который в нашей стране, к сожалению, очень распространен.

Гастро комплексы

A03.08.003.1 - Комплекс 1 (ФГДС + прием врача) - 3 015,00 р.

A03.18.001.1 - Комплекс 2 (Колоноскопия + прием врача) - 4 515,00 р.

A03.18.001.2 - Комплекс 3 (Колоноскопия + ФГДС+ прием врача) - 6 165,00 р.

A03.08.003.2 - Комплекс 4 (ФГДС + УЗИ брюшной полости + прием врача) - 3 915,00 р.

A03.18.001.3 - Комплекс 5 (Колоноскопия + УЗИ брюшной полости + прием врача) - 5 420,00 р.

A03.18.001.4 - Комплекс 6 (Колоноскопия + ФГДС + УЗИ брюшной полости + прием врача) - 7 065,00 р.

A04.16.001.1 - Комплекс 7 (УЗИ брюшной полости + прием врача) - 2 250,00 р.

Медицинский центр «Панакея»

г. Красноярск

ул. Урванцева, 8 А

т. +7 (391) 2 968-100

- У меня время от времени бывают боли и тяжесть в области желудка. Когда я рассказала об этих симптомах терапевту, она сказала, что у меня наверняка хронический гастрит. Разве можно поставить такой серьезный диагноз без обследования?

Тамара Петровна, г. Железногорск.

Галина Шенина, руководитель центра гастроэнтерологии Федерального научно-клинического центра ФМБА России:

- Экология, качество пищи, нерегулярность питания, стрессовые ситуации, бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов - все это влияет на работу желудка. Важно питаться дробно и регулярно, в течение дня должно быть минимум три приема пищи, а в идеале - пять, с перерывом не более пяти часов. Но гастрит - это морфологическое заболевание. И этот диагноз может быть поставлен только при прохождении необходимого обследования. Клиницист до результатов исследований не вправе диагностировать клинический гастрит. При жалобах мы проводим лабораторные анализы: клинический анализ крови, общий анализ, капрограмму. Обязательно выявляем инфекцию хеликобактер пилори, так как 80 процентов поверхностного гастрита возникает из-за этой инфекции. Также проводим ФГС и УЗИ. Только после всех этих исследований можно поставить диагноз.

- Руководство предлагает нам оформить полисы добровольного медицинского страхования. Объясните, что это такое, что он дает и как его оформить?

Марина, г. Красноярск.

Наталья Москвина, специалист страховой компании:

- Добровольное медицинское страхование оформляется работодателем. Оно отличается от обязательного тем, что включает в себя расширенный список медицинских услуг. Оно не бесплатное, но оплачивает страховку не застрахованное лицо, а работодатель. Страховка распространяется сразу на всех сотрудников, а не на одного, но каждый имеет свой личный полис ДМС. Чаще он предоставляется работникам, в которых работодатель уверен. Заключая страховое соглашение на 1 год, фирма получает налоговые льготы, из общей суммы взносов не берется ЕСН и НДФЛ.

Полис ДМС дает возможность лечиться в частных центрах и получать качественное обслуживание, покупать лекарства по скидке, проходить обследование на современном оборудовании, бесплатно сдавать дорогостоящие анализы, не стоять в очередях, и еще много разных преимуществ.

Моему ребенку врач посоветовал приобрести профилактическую обувь. Зачем она нужна? И в чем отличия ортопедической обуви от профилактической?

Елена, г. Лесосибирск.

Ирина Денисенко, врач травматолог-ортопед высшей категории, Красноярский филиал ФГУП «Московское ПрОП Минтруда России:

- Ортопедическая обувь создана для исправления патологии стопы, каждая модель изготавливается по индивидуальному заказу: по слепку стопы создается модель обуви, способствующая возврату стопы в правильное положение, или подбирается специальная ортопедическая колодка, соответствующая диагнозу пациента, его полнотным размерам и деформациям стоп. А профилактическая обувь производится массово, ориентируясь на здоровую группу потребителей. Основным преимуществом профилактической обуви перед обычной является продуманность каждой детали, изготовленной с учетом всех рекомендаций ортопедов. Чаще всего в профилактической обуви нуждаются именно дети.

Ортопедические стельки предназначены для коррекции деформации стоп и разгрузки болезненных участков на подошвенной поверхности стопы. Они повышают устойчивость при стоянии и ходьбе, улучшают кровообращение нижних конечностей, предупреждают усталость стоп, препятствуют развитию патологических состояний опорно-двигательного аппарата человека, уменьшают нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. На нашем предприятии проходят программы, предполагающие систему скидок или льготного обеспечения на ряд изделий. Мы предлагаем нашим клиентам заказать индивидуальные стельки, изготавливаемые по разным современным технологиям. На приеме вас проконсультирует врач-ортопед с применением 2d сканера PAROMED и подберет необходимое изделие.

Телефоны для справок и записи на прием: 201-88-57,8-902-924-12-66.

Лицензия ФС-24-01-001400 от 19 июля 2017.