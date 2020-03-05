«Бросили как игрушку»: в Красноярске спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева

В Красноярске ветеринары спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева. Трогательную историю рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в клинике «Лимпопо».

Малышку Сури нашли зимой в подъезде одной из многоэтажек. Крохотная, истощенная, она еле дышала, хотела пить. Бывшие хозяева вышвырнули, как надоевшую игрушку. Сунули беднягу в коробку, перемотали скотчем и выставили в подъезд, авось кто-нибудь наткнется.

Благо зверька обнаружили соседи. И привезли в клинику экзотических животных «Лимпопо».

- Малышка долгие часы провела под капельницами, перенесла множество инъекций, восстановилась, - говорят в клинике. – Настало время выписки, звоним тем, кто ее принес – бесполезно, сбрасывают. Получилось, от животного отказались второй раз подряд.

Сурикатов часто называют солнечными ангелами: за привычку вставать столбиком, чтобы погреться на солнце. Фото: клиника Лимпопо.

В клинике к зверьку привыкли. Еще бы: девочка прожила у них три месяца, ей даже дали имя – Сури. Кроху полностью вылечили и стерилизовали, она прошла реабилитацию. «Забавляет нас, когда выпускаем побегать по клинике, принимает смешные позы», - делятся врачи.

(Для чего ей это? Сурикаты родом из Африки, дома они то и дело встают столбиком, чтобы погреться на солнышке. Смотреть на такое без улыбки просто невозможно. Кстати, за эту привычку сурикатов называют «солнечными ангелами»).

Недавно стало известно: Сури повезло. Для нее нашелся новый дом и друг – сурикатик-мальчик. Эти животные – очень семейные, для них главное быть всем вместе.

- Держим пальцы крестиком, чтобы все получилось, - говорят сотрудники клиники «Лимпопо». – Пусть тебя окружают только друзья.