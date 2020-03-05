2020-03-05T12:31:29+03:00
Происшествия

«Бросили как игрушку»: в Красноярске спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева

Малышке нашли новый дом [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева. Фото: Роев ручей.В Красноярске спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева. Фото: Роев ручей.
Изменить размер текста:

В Красноярске ветеринары спасли суриката, от которого дважды отказались хозяева. Трогательную историю рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в клинике «Лимпопо».

Малышку Сури нашли зимой в подъезде одной из многоэтажек. Крохотная, истощенная, она еле дышала, хотела пить. Бывшие хозяева вышвырнули, как надоевшую игрушку. Сунули беднягу в коробку, перемотали скотчем и выставили в подъезд, авось кто-нибудь наткнется.

Благо зверька обнаружили соседи. И привезли в клинику экзотических животных «Лимпопо».

- Малышка долгие часы провела под капельницами, перенесла множество инъекций, восстановилась, - говорят в клинике. – Настало время выписки, звоним тем, кто ее принес – бесполезно, сбрасывают. Получилось, от животного отказались второй раз подряд.

Сурикатов часто называют солнечными ангелами: за привычку вставать столбиком, чтобы погреться на солнце. Фото: клиника Лимпопо.

Сурикатов часто называют солнечными ангелами: за привычку вставать столбиком, чтобы погреться на солнце. Фото: клиника Лимпопо.

В клинике к зверьку привыкли. Еще бы: девочка прожила у них три месяца, ей даже дали имя – Сури. Кроху полностью вылечили и стерилизовали, она прошла реабилитацию. «Забавляет нас, когда выпускаем побегать по клинике, принимает смешные позы», - делятся врачи.

(Для чего ей это? Сурикаты родом из Африки, дома они то и дело встают столбиком, чтобы погреться на солнышке. Смотреть на такое без улыбки просто невозможно. Кстати, за эту привычку сурикатов называют «солнечными ангелами»).

Недавно стало известно: Сури повезло. Для нее нашелся новый дом и друг – сурикатик-мальчик. Эти животные – очень семейные, для них главное быть всем вместе.

- Держим пальцы крестиком, чтобы все получилось, - говорят сотрудники клиники «Лимпопо». – Пусть тебя окружают только друзья.

Бросили суриката в Красноярске. Видео: ветеринарная клиника Лимпопо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Повредил легкое иглой. Врачу-реаниматологу дали 2 года колонии за смерть пациента
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
«Мокрый, дрожащий комок»: пожарные ищут дом для спасенной маленькой кошечки
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
Красноярцы бьют тревогу из-за продажи «астафьевского» острова
«Норникель» набирает молодых: студентов российских вузов приглашают на практику
Хотела купить квартиру за границей. Мошенники обманули женщину на 750 000 рублей
В Солнечном открывается новый гипермаркет «Аллея»
Выкинувшему собаку с пятого этажа мужчине суд дал 8 месяцев исправработ
На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом
Красноярцам показали будущий сквер в Железнодорожном районе
Мэрия Красноярска похвалилась 14 отремонтированными домами
В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
Фиксированная ставка на рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка