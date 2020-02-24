Засыплет снегом и накроет теплом: какой будет погода в короткую рабочую неделю

Какой будет короткая рабочая и масленичная неделя? В плане температурного режима – вполне себе весенней, говорят синоптики. А в плане осадков – очень даже зимней. Судите сами. Начиная со вторника дневная температура воздуха начнет повышаться. Если во вторник 25 февраля ожидается -7 градусов, то в среду 26 уже -6, четверг -5, а с пятницы по воскресенье столбик термометра остановится на нулевой отметке. Ночью нас ждет такой же прогресс – повышение от -17 до -4 градусов.

А вот что касается осадков, тут погода решила отсыпать от щедрот своих, особенно в последние два дня месяца, пятницу и субботу 28 и 29 февраля. Ожидается больной снег и снег с дождем. И вся неделя – пасмурная, лишь изредка будет проглядывать солнце. Плюс небольшой переменный ветер.

На севере края в Норильске похожая ситуация, до конца недели там будет днем от -7 до -9 градусов, ночью от -10 до -13. Облачно, но малоснежно. Зато обещают сильный ветер, который придет в заполярье с юга и юго-востока, с порывами ветра до 11 метров в секунду, а местами до 25 метров. Поэтому тем, кто собирается в поездку на север в эти дни, совет: следите за работой аэропорта «Алыкель».

Не по-февральски будет тепло на острове Диксоне – от -3 до -5 днем и от -6 до -8 ночью. И снег, снег, снег... Ну, а «полюс холода» переместился нынче в Эвенкию, в Туру и Байкит. Там по ночам ожидается до -25 градусов, преимущественно без осадков и с переменной облачностью.