2020-02-23T13:15:31+03:00
Общество

«Обняла лапами и простояла так 10 минут»: в Сибири спасенная от голода собака признала хозяина с первого взгляда

А заодно обзавелась «кавалером», это маленький, но грозный чихуахуа [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Обняла лапами и простояла так 10 минут. Фото, видео: группа «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным».Обняла лапами и простояла так 10 минут. Фото, видео: группа «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным».
Изменить размер текста:

Эта трогательная история произошла в селе Новая Солянка Красноярского края. Спасенная с улицы, где она медленно гибла от голода и холода, собака с первого взгляда признала нового хозяина. А еще приобрела «кавалера», крошку чихуахуа.

До этого Юта жила на площадке, прилегающей к местной ГРЭС, рассказывают активисты группы «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным». Что такое дом, уход, ласка, просто не знала. Вместе со своими братьями и сестрами, как могла, добывала себе пропитание. Но долго бы так не протянула.

Ей повезло: в ноябре 2019-го попавших в беду собак забрали на передержку волонтеры. Так у Юты и ее брата Сэма появились имена – в первый раз в жизни. Но вскоре девочка осталась одна, Сэм умер от болезни.

Найда подружилась с грозным чихуахуа .Видео: Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным.

Юту научили ходить на поводке и жить в будке, потом стерилизовали. Потихоньку стала ладить с другими псами – не надо было бороться за каждый кусок. И оказалось, Юта не дичок, а живая, игривая, любопытная собака. Оставалось только найти хозяев. И ей опять подфартило!

- К нам на передержку приехал Сергей, он хотел найти четверолапого друга для родителей жены. У них недавно умер старенький пес, а частный двор без собаки кажется пустым, - говорят волонтеры группы «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным». - Сергею очень понравилась Юточка. Он - коллега участника нашей группы, поэтому мы были уверены, что Юта будет в надежных руках. Собрали девчонку в дорогу. Посадили в машину, расцеловали в мокрый нос и сжали кулачки на удачу.

А вскоре узнали: Юта всю дорогу до дома в Новой Солянке спокойно сидела, глядя в окошко. Во дворе увидела встречавших ее людей. Сразу подошла к хозяину дома - Алексею Прокопьевичу, обхватила его лапами и простояла минут десять. Вот такая любовь с первого взгляда. Только хозяин никак не мог привыкнуть к имени Юты. Дал ей новую кличку – Найда.

Уже не дичок, а большая умница. Фото, видео: группа «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным».

Уже не дичок, а большая умница. Фото, видео: группа «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным».

Девочка нашла подход даже к грозному чихуашику Персику! Мальчишка грозно рычит на Найду, для порядка, а сам помахивает хвостиком. Конечно, она привыкла играть с сородичами своей весовой категории, и немного теряется при виде такого крошки. Персика можно и лапой случайно прихлопнуть. Но, как видите, Найда играет с кавалером очень аккуратно.

Только вот в будке спать не любит. Таскает свою фуфайку-«постель» по двору. Укладывает там, где больше нравится, и заваливается спать. Видимо, сказывается вольное прошлое, где «под каждым ей кустом был готов и стол, и дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
На Енисее в Красноярске обнаружили труп мужчины
За опережающие темпы замены лифтов Красноярский край отметили в Министрое России
Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей»
46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»
Машины пробивают колеса в яме на Октябрьском мосту Красноярска
Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте
Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку
Салют в честь юбилея Победы в Красноярске запустят из трех мест
Домашнего пса повесили в лесу на поводке в Красноярском крае
На севере Красноярского края ожидается сильный ветер и метель
Красноярская спортсменка без ног примет участие в соревнованиях по кроссфиту в Майами
В Красноярске возле стаи бродячих собак обнаружили тело женщины со следами от укусов
В Норильске гендиректора строительной организации приговорили к реальному сроку за слишком тонкий асфальт
В 2019 году красноярцы заплатили налогов на 3,6 миллиардов рублей
В Красноярске канадцы разгромили швейцарцев в борьбе за «золото» в первенстве мира по керлингу
В Красноярском крае задержали велосипедиста, который незаконно перевозил ружье и патроны
Спасатели помогли туристу, который во время прогулки по красноярским «Столбам» сломал ногу
В Хакасии при пожаре в частном доме погибли бабушка и дедушка
В Красноярске в финале первенства мира встретятся керлингистки из Канады и Кореи
Отлавливать бездомных собак в Красноярске снова будет «Бездомный пес»
Красноярску повысили кредитный рейтинг до «Стабильного»
Участница фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» о своем сыне: «Он лучшее, что могло со мной случиться!»
«Русский Уголь» подарил горнякам Сибири автомобили-внедорожники
Жительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движения
В Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили
Райффайзенбанк выдал более 1,5 млрд рублей кредитов в «цифровых городах»
В Красноярке могут запустить троллейбус до Солнечного