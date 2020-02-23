«Обняла лапами и простояла так 10 минут»: в Сибири спасенная от голода собака признала хозяина с первого взгляда

Эта трогательная история произошла в селе Новая Солянка Красноярского края. Спасенная с улицы, где она медленно гибла от голода и холода, собака с первого взгляда признала нового хозяина. А еще приобрела «кавалера», крошку чихуахуа.

До этого Юта жила на площадке, прилегающей к местной ГРЭС, рассказывают активисты группы «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным». Что такое дом, уход, ласка, просто не знала. Вместе со своими братьями и сестрами, как могла, добывала себе пропитание. Но долго бы так не протянула.

Ей повезло: в ноябре 2019-го попавших в беду собак забрали на передержку волонтеры. Так у Юты и ее брата Сэма появились имена – в первый раз в жизни. Но вскоре девочка осталась одна, Сэм умер от болезни.

Найда подружилась с грозным чихуахуа .Видео: Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным.

Юту научили ходить на поводке и жить в будке, потом стерилизовали. Потихоньку стала ладить с другими псами – не надо было бороться за каждый кусок. И оказалось, Юта не дичок, а живая, игривая, любопытная собака. Оставалось только найти хозяев. И ей опять подфартило!

- К нам на передержку приехал Сергей, он хотел найти четверолапого друга для родителей жены. У них недавно умер старенький пес, а частный двор без собаки кажется пустым, - говорят волонтеры группы «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным». - Сергею очень понравилась Юточка. Он - коллега участника нашей группы, поэтому мы были уверены, что Юта будет в надежных руках. Собрали девчонку в дорогу. Посадили в машину, расцеловали в мокрый нос и сжали кулачки на удачу.

А вскоре узнали: Юта всю дорогу до дома в Новой Солянке спокойно сидела, глядя в окошко. Во дворе увидела встречавших ее людей. Сразу подошла к хозяину дома - Алексею Прокопьевичу, обхватила его лапами и простояла минут десять. Вот такая любовь с первого взгляда. Только хозяин никак не мог привыкнуть к имени Юты. Дал ей новую кличку – Найда.

Уже не дичок, а большая умница. Фото, видео: группа «Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным».

Девочка нашла подход даже к грозному чихуашику Персику! Мальчишка грозно рычит на Найду, для порядка, а сам помахивает хвостиком. Конечно, она привыкла играть с сородичами своей весовой категории, и немного теряется при виде такого крошки. Персика можно и лапой случайно прихлопнуть. Но, как видите, Найда играет с кавалером очень аккуратно.

Только вот в будке спать не любит. Таскает свою фуфайку-«постель» по двору. Укладывает там, где больше нравится, и заваливается спать. Видимо, сказывается вольное прошлое, где «под каждым ей кустом был готов и стол, и дом».