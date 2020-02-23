2020-02-23T09:21:52+03:00
Общество

«Изолента ушла в отрыв»: фирма поздравила мужчин с 23 февраля горячим и морозным видео

Смотрим откровенные ролики [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске фирма поздравила мужчин с 23 февраля горячим и морозным видео. Фото: кадр видео ProTok.В Красноярске фирма поздравила мужчин с 23 февраля горячим и морозным видео. Фото: кадр видео ProTok.
Изменить размер текста:

Это видео быстро не развидишь! Соблазнительная шатенка позирует на камеру. Правда, вместо костюма Евы на ней – необычная портупея из изоленты. Улыбаясь, девушка снимает с себя одну дорожку за другой… А под занавес – решительно сдергивает синий «топ».

Так поздравили мужчин с 23 февраля в «электрической» компании ProTok из Красноярска. И уже не в первый раз. С чего вдруг изолента?

- Знаменитая синяя изолента словно бы олицетворяет брутальность, рукастость и мужественность, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в компании. – Еще она обозначает энергию. А мы как раз занимаемся производством электрооборудования.

protok.energycompanyprotok.energycompany
Изолента ушла в отрыв!
235 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Правда, изолента тут уже почти ни при чем. Слишком предсказуемый ход, от нее решили отказаться. Однако не совсем, напоследок - накануне 23 февраля - смонтировали еще один ролик и скаламбурили:

В финале решительно сдергивает топ. Фото: кадр видео ProTok.

В финале решительно сдергивает топ. Фото: кадр видео ProTok.

- Изолента уходит в отрыв! Завтра все компании будут поздравлять вас с 23-м февраля, но кто празднику рад, тот уже накануне синий от изоленты...

А в День защитника Отечества выложили новое видео. Уже не жаркое, а наоборот – морозное. Зато какое! С горы Аргыджек, это ворота Восточного Саяны, с высоты 1523 метра. Покорили ее, чтобы порадовать мужчин. Поднимались в полном снаряжении. А попутно записывали поздравления:

- Дорогие мужчины, компания ProTok поднялась на вершину Аргыджека, специально для того, чтобы поздравить Вас с 23 февраля.

protok.energycompanyprotok.energycompany
Ваш уровень - Эверест!
132 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Пусть все у вас будет на высоте: в работе, в семье, во всем, что для вас важно.- Мы вас очень любим. Ведь для вас нет ничего невозможного, когда вы на пике формы.

- Желаем вам покорять новые вершины. На вершинах очень классно!

На вершине поставили свой флаг. А заодно объявили:

Мы на высоте! Фото: кадр видео ProTok.

Мы на высоте! Фото: кадр видео ProTok.

- Изолента больше не наш уровень. Наш уровень - полторы тысячи метров над уровнем моря! А ваш так и вовсе - Эверест!

А вам какое видео больше нравится?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ню и изолента: фирма поздравила мужчин с 23 февраля горячей фотосессией

Откровенный ролик с девушками в необычной «портупее» подарили сотрудникам «электрической» компании [фото, видео]

От этих снимков только что искры не летят! Эффектные девушки позируют для фото в стиле ню. Только вместо «костюма Евы» на каждой – дорожки из изоленты (Подробности).

Менеджеров красноярской компании раздели для эротического календаря

Сотрудников одной красноярской фирмы, предоставляющей услуги связи, теперь весь Красноярск знает в лицо. Да что там, не только Красноярск. Да что там, не только в лицо… (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Магазинные торты - экспонат для урока химии»: откровения кондитера о шоу-десертах и самых необычных заказах
Самарский кулинар Юлия Каботько рассказала, на какие трудности приходится идти, чтобы порадовать сладкоежек и почему торт не может стоить меньше 1000 рублей
Новости 24
Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте
Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку
Салют в честь юбилея Победы в Красноярске запустят из трех мест
Домашнего пса повесили в лесу на поводке в Красноярском крае
На севере Красноярского края ожидается сильный ветер и метель
Красноярская спортсменка без ног примет участие в соревнованиях по кроссфиту в Майами
В Красноярске возле стаи бродячих собак обнаружили тело женщины со следами от укусов
В Норильске гендиректора строительной организации приговорили к реальному сроку за слишком тонкий асфальт
В 2019 году красноярцы заплатили налогов на 3,6 миллиардов рублей
В Красноярске канадцы разгромили швейцарцев в борьбе за «золото» в первенстве мира по керлингу
В Красноярском крае задержали велосипедиста, который незаконно перевозил ружье и патроны
Спасатели помогли туристу, который во время прогулки по красноярским «Столбам» сломал ногу
В Хакасии при пожаре в частном доме погибли бабушка и дедушка
В Красноярске в финале первенства мира встретятся керлингистки из Канады и Кореи
Отлавливать бездомных собак в Красноярске снова будет «Бездомный пес»
Красноярску повысили кредитный рейтинг до «Стабильного»
Участница фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» о своем сыне: «Он лучшее, что могло со мной случиться!»
«Русский Уголь» подарил горнякам Сибири автомобили-внедорожники
Жительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движения
В Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили
Райффайзенбанк выдал более 1,5 млрд рублей кредитов в «цифровых городах»
В Красноярке могут запустить троллейбус до Солнечного