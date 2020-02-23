«Изолента ушла в отрыв»: фирма поздравила мужчин с 23 февраля горячим и морозным видео
Это видео быстро не развидишь! Соблазнительная шатенка позирует на камеру. Правда, вместо костюма Евы на ней – необычная портупея из изоленты. Улыбаясь, девушка снимает с себя одну дорожку за другой… А под занавес – решительно сдергивает синий «топ».
Так поздравили мужчин с 23 февраля в «электрической» компании ProTok из Красноярска. И уже не в первый раз. С чего вдруг изолента?
- Знаменитая синяя изолента словно бы олицетворяет брутальность, рукастость и мужественность, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в компании. – Еще она обозначает энергию. А мы как раз занимаемся производством электрооборудования.
Правда, изолента тут уже почти ни при чем. Слишком предсказуемый ход, от нее решили отказаться. Однако не совсем, напоследок - накануне 23 февраля - смонтировали еще один ролик и скаламбурили:
В финале решительно сдергивает топ. Фото: кадр видео ProTok.
- Изолента уходит в отрыв! Завтра все компании будут поздравлять вас с 23-м февраля, но кто празднику рад, тот уже накануне синий от изоленты...
А в День защитника Отечества выложили новое видео. Уже не жаркое, а наоборот – морозное. Зато какое! С горы Аргыджек, это ворота Восточного Саяны, с высоты 1523 метра. Покорили ее, чтобы порадовать мужчин. Поднимались в полном снаряжении. А попутно записывали поздравления:
- Дорогие мужчины, компания ProTok поднялась на вершину Аргыджека, специально для того, чтобы поздравить Вас с 23 февраля.
- Пусть все у вас будет на высоте: в работе, в семье, во всем, что для вас важно.- Мы вас очень любим. Ведь для вас нет ничего невозможного, когда вы на пике формы.
- Желаем вам покорять новые вершины. На вершинах очень классно!
На вершине поставили свой флаг. А заодно объявили:
Мы на высоте! Фото: кадр видео ProTok.
- Изолента больше не наш уровень. Наш уровень - полторы тысячи метров над уровнем моря! А ваш так и вовсе - Эверест!
А вам какое видео больше нравится?
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ИСТОЧНИК KP.RU