Ракетчик секретной дивизии в Красноярском крае стал следователем и музыкантом

«Все зависит от Бога и немного от нас», помните у «Любэ»? В Красноярске бывший ракетчик стал следователем и музыкантом. Свою историю подполковник юстиции Сергей Иванов рассказал «Комсомолке» 23 февраля, в День защитника Отечества.

Вся жизнь на службе

- В следствии я почти восемь лет. А до этого была армия, ракетные войска стратегического назначения. Фактически вся моя жизнь посвящена службе. С 18 лет, когда поступил в рижское высшее военно-политическое училище, и поныне. Тогда все было секретным. Мы только потом, когда попали в училище, узнали, что это за войска.

Почему решил быть военным? В детстве, как все мальчишки, играл в солдатики. Не просто так, а выстраивал стратегию. Любил смотреть фильмы про войну.

К тому же родители оказались не против, наоборот. Мама была врачом. Поэтому сказали: либо продолжай ее стезю, либо будь военным. Вот я и выбрал службу. Во многом по примеру родных. Мой дед прошел Великую Отечественную войну, у него четыре награды: медали «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией».

Служил он в артиллерии, химиком-инструктором. Получается, по сути, я продолжатель династии. У нас в училище и стволы были, как в артиллерии. Когда мы уезжали на первом курсе в отпуск, нам наказывали: «Не вздумайте говорить, где учитесь. Рассказывайте, что артиллеристы!». Увы, деда я не знал, он умер в 50-е.

В семье сохранились письма с фронта. Фото: из архива героя публикации

Брат отца тоже воевал, погиб в 1945-м году. Награжден орденом Красной Звезды. Другой дедушка - по материной линии - был кадровым военным, офицером-танкистом, прошел войну. Я еще успел, будучи капитаном, посидеть с ним за одним столом. Мы встречались под Волгоградом. Для меня было потрясением, когда он показал награды. Целая банка орденов и медалей, представляете?

Отслужил 14 лет

- Четыре года отучился, потом страна направила сюда, в Сибирь, поселок Кедровый, раньше он назывался Красноярск-66. Там стояла наша ракетная дивизия, где я отслужил 14 лет.

Когда вся жизнь - служба. Фото: из архива героя публикации

Еще в училище постоянно шла обработка: в случае чего вы должны быть психологически готовы пустить ракету, зная сколько жизней она унесет.

У нас ситуаций, близких к критическим, не было. Первоначально ракеты стояли в шахтах, были раскиданы по краю. Там мы несли боевое дежурство. Всегда шутим: «Слава Богу, наши войска не воюют!». Ведь как это происходит? Ключ повернули, кнопку нажали, ракета ушла. Как говорила в свое время Маргарет Тэтчер, пока на земле существуют ракетные войска с ядерным оружием, большой войны не будет никогда. В советское время такого лозунга не было, а сейчас придумали: «После нас тишина». Кстати, недавно, 17 декабря, ракетные войска стратегического назначения отмечали юбилей, 60-летие.

Сергей стал военным во многом по примеру родных. Фото: из архива героя публикации.

Привело Провидение

- В 2002-м году дивизию расформировали. У нас на тот момент было вооружение, которое очень не нравилось противникам – боевой ЖД комплекс. Поезд с ракетами в любом месте мог остановиться, сделать пуск, перевооружиться, и дальше. Причем внешне он практически ничем не отличался от простых товарных составов.

Конечно, когда нас сократили, было обидно. Силы продолжать были. Пару лет помыкался на «гражданке», потом устроился во внутренние войска на завод. Пять лет там отслужил, а после этого перешел в следствие.

В следствии Сергей Юрьевич уже восемь лет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как так получилось? Еще когда служил в армии, попал дознавателем в военную прокуратуру, там сказали: надо учиться. И я начал получать второе образование, уже юридическое. Совмещал практическую работу с учебой. Уже во внутренних войсках у меня была юридическая должность. Поэтому когда оттуда ушел, мне предложили перейти в комитет. Метаний и сомнений не было. Как будто Провидение вело (смеется). Сейчас наша задача – сбор информации со всего края, обработка и передача ее руководству. Плюс мониторинг СМИ. То есть через нас проходит все. Но дела, которые больше всего в тебе «резонируют» - это преступления против детей. Иначе просто не может быть.

Семейные реликвии

- Мне 54 года, есть семья, сын, подрастает внук, на днях ему исполнилось пять лет. Конечно, буду рад, если пойдет по моим стопам, продолжит династию. Знаете, как говорят? Главное, чтобы было кому подхватить знамя - чтобы нести дальше.

А это та самая гимнастерка с наградами. Фото: из архива героя публикации.

Скоро 9 мая, юбилей Победы. Я стараюсь что-то рассказывать своим. У меня сохранилась отцовская гимнастерка, еще с 50-х годов. Я повесил на нее все награды дедушки – медали, гвардейский значок. Кроме того, в семье сберегли письма – фронтовые треугольники. Это наши семейные реликвии.

А еще в нынешнем году хочу поехать вместе с внуком в Кедровый. Чтобы он вместе с нами, ветеранами, прошел в парадном строю – в День Победы. Чтобы почувствовал, нам есть, чем гордиться.

ДОСЛОВНО

«Что сумел, что сделал, и кто этому рад»

Конечно, служба – дело непростое. Как отдыхаю, избавляюсь от негатива? Первым делом после суточного дежурства надо выспаться. У военных есть такая шутка: «Дайте мне точку опоры, и я усну».

Время от времени стараемся вырваться с женой в театр, на концерт, даже на хоккей. Помимо этого, недавно я нашел новое хобби - гитара. Всю юность мечтал научиться играть, и вот сейчас начал.

«А ты хоть раз попробуй оглянись да посмотри: что сумел, что сделал, и кто этому рад?». Фото: из архива героя публикации.

Играю и пою русский рок: «Алиса», «ДДТ», «Машина времени», «Воскресенье». Одна из самых любимых строчек у «Алисы»: «А ты хоть раз попробуй оглянись да посмотри: что сумел, что сделал, и кто этому рад?». Это мой девиз.