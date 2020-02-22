В Красноярске первенство мира по керлингу среди юниоров завершилось зрелищным шоу

В Красноярске в «Кристалл арене» 22 февраля состоялась церемония закрытия первенства мира по керлингу среди юниоров. Как раз перед этим определились победители мужских и женских соревнований. «Золото» в мужских и женских соревнованиях завоевали спортсмены сборной Канады. Майя Рамсфьелл из Норвегии и Антон Худ из Новой Зеландии получили специальные награды турнира за спортивное мастерство.

Моменты игры Фото: Пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов

Напомним, у юниоров в финале канадцы победили швейцарцев со счетом 7:2. Обладателями «бронзы» стала команда Шотландии. Среди юниорок в финале встретились Канада и Корея. По итогам трех эндов кореянки вели в счете. Но спортсменки из Канады в итоге вырвались вперед и счет - 7:5.

Финальный день соревнований Фото: Пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов

- Мы играли лучше во второй половине финального матча, поэтому «золото» в итоге наше, - высказала свое мнение об игре скип канадской команды Маккензи Закариас. - Победы на первенстве мира по керлингу – это прорыв для наших обеих команд.

Керлингистки из России в борьбе за «бронзу» обыграли команду из Японии. Счет просто разгромный - 4:14. Зрители отметили, что у японок с самого начала не заладилась игра.

Победу одержали российские спортсменки Фото: Пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов

- Мы настроились, не волновались и выиграли, - рассказала Влада Румянцева, скип сборной России. - Мне кажется, что сегодня наши соперницы морально не смогли вытянуть эту встречу. У них много чего не получалось, а мы делали свои броски, поэтому получился такой разрыв в счете. Мы были достойны победить, поэтому третьим местом тоже довольны.

«Бронза» российских спортсменок стала отличным подарком для тренера команды Андрея Дроздова ко дню его рождения, который он отмечает 23 февраля.

Фото на память Фото: Пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов

Во время церемонии закрытия соревнований все команды вышли под своими флагами. Эмоции захлестывали. Как рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск зрительница шоу красноярка Юлия, спортсменке из Норвегии, которая несла флаг, стало плохо во время этого торжественного момента. Девушке потребовалась медицинская помощь.

Спортсменке из Норвегии стало плохо Фото: Юлия СЫСОЕВА

Ну а в остальном все было просто великолепно. Спортсмены, болельщики и почетные гости увидели зрелищное представление. Его режиссером выступил серебряный призер зимних Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух.

Тимур Родригез выступил в сопровождении красноярского танцевального коллектива Фото: Пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов

Шоу началось с этнического выступления Гурудэ, которое сопровождалось лазерным перфомансом и танцевальными номерами красноярского коллектива «HarleеnJoker's». Зрителям также показали видеоролик с самыми яркими моментами соревнований.

Организатором шоу выступил Илья Авербух Фото: Пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов