«Люди выпрыгивали из окон»: на правобережье Красноярска пять человек пострадали во время пожара

В Красноярске в ночь на 22 февраля на улице Глинки произошел серьезный пожар. К счастью, никто не погиб. Но за медицинской помощью обратились пять человек. Эту информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/762366" frameborder="0"></iframe> Пожар в Красноярске.ГУ МЧС по Красноярскому краю

Двухэтажный барак на Глинки 7 «а» загорелся около трех часов ночи. К прибытию пожарных подразделений огонь выбивался из окон квартиры на первом этаже и перекинулся в подъезд. Площадь возгорания составила 300 метров квадратных.

- Все было в огне, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск очевидец. – Горел первый и второй этаж, все в дыму. Люди кричали, выпрыгивали из окон и даже сверху. Многие переломались, когда прыгали. Многих на «скорой» увезли именно с травмами, а не ожогами.

Пять человек увезли в больницу Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Локализовать пожар удалось только к шести утра. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Но как рассказала местная жительница, во время пожара возле дома даже произошла драка. Один из жильцов набросился с кулаками на другого со словами: «Это ты во всем виноват!».

Всего сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома 32 человека, из них семь детей.

- К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 30 человек и 11 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Жителям пострадавших квартир выделены места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска.

Добавим, что пожар удалось ликвидировать 22 февраля лишь в 12.30. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы.