Как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице?

Приближается Масленица - праздничная неделя, знаменующая конец зимы и начало весны. В этом году ее будут праздновать ее с 24 февраля по 1 марта. Главные атрибуты праздника: чучело, народные гуляния, катание на санках и, конечно, вкусное угощение. Главное блюдо – блины. Их едят с маслом, сгущенкой, медом или наполняют всевозможными начинками – творогом, мясом, овощами. В преддверии праздника специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как не ошибиться и выбрать правильные продукты для праздничного стола.

Блины едят со сгущенкой, медом, вареньемФото: Мария ЛЕНЦ

Самое главное, соблюдать элементарные правила. В магазинах нужно тщательно изучите упаковку товара - срок годности, маркировку, состав, температуру хранения, внешний вид и, конечно, целостность. Если возникли сомнения в качестве и безопасности продукции, то потребуйте у продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям – это декларация о соответствии товара. На яйцо, мясо и мясные полуфабрикаты оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца. Принесли домой продукты, достали, и только сейчас поняли, что они плохого качества. Несите обратно! И не забудьте потребовать возврата уплаченной за него суммы. Потеряли чек? Это не повод для отказа в возврате денег.

Если решили сэкономить время и просто купить готовые блины, то будьте еще более внимательны.

- Блины могут быть упакованы в полиэтиленовую или картонную упаковку, - рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. - Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их, в зависимости от состава, может быть от светло-кремового до слегка коричневого. Блины не должны быть слипшимися. Внимательно изучите состав блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц.

Во время уличных гуляний пости в каждой палатке угощают блинамиФото: Мария ЛЕНЦ

Но празднование Масленицы редко ограничивается посиделками за столом. В местах массовых гуляний всегда десятки палаток с различными вкусностями и всевозможными напитками. Прежде чем отведать угощение, обратите внимание, соблюдают ли продавцы правила гигиены. Содержат ли в чистоте свое рабочее место, соблюдают ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. И сами не забывайте о личной гигиене. Перед тем, как взять в руки блины, булочки или другие продукты, обработайте руки гигиеническими салфетками.

Не следует приобретать еду в местах несанкционированной торговли и с рук.

И самое главное! Помните, что Масленица, как и другие праздники, это не только гуляния, а еще и возможность насладиться приближающимся весенним теплом. Больше гуляйте на улице и постарайтесь не переедать, чтобы праздники пагубно не отразились на вашем здоровье.

ВАЖНО

На этикетке продукции должны быть указаны:

- наименование продукции;

- состав;

- дата изготовления,

- срок годности;

- условия хранения;

- название и местонахождение изготовителя;

- показатели пищевой ценности;

- сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕЭС.