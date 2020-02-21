Красноярская сигнальная пушка возвращается на Караульную гору

Один из главных символов Красноярска, его достопримечательность – сигнальную пушку – вернут на Караульную гору. За два месяца ее почистили, починили, одним словом, привели в полный порядок. Правда, когда она вернется на свое прежнее место и вновь начнет стрелять в полдень, пока неизвестно. В Военно-инженерном институте СФУ, на балансе которого состоит орудие, пояснили: ждут решения администрации города.

- Сегодня гаубица готова, она участвует в учебном процессе военно-учебного центра, и сейчас проводятся занятия по сборке/разборке затвора данной гаубицы, – рассказал «ТВК Красноярск» старший преподаватель военного центра СФУ Андрей Назаров.

Но и в городской мэрии пока не уточняют, когда это произойдет.

Напомним, что пропала пушка с Караульной горы перед новым годом. 16 декабря красноярцы обратили внимание: полдень – а выстрела нет. Такое случилось впервые за 18 лет. Тогда-то и стало известно о том, что орудию требуется ремонт.

Однако вскоре появилась совершенно противоположная информация, что пушку на Караульную гору не вернут. Потому что по распоряжению Министерства обороны ужесточились требования к хранению боеприпасов (эхо взрывов в военной части в Каменке, под Ачинском, в августе 2019 года).

Евгений ГАРИН, директор Военно-инженерного института СФУ прокомментировал тогда «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Для города пушка – это имидж и достопримечательность, а для меня она важна для усиления боевой подготовки моих курсантов. Хоть выстрел и производится холостой, но парни получали практический опыт. Нам нужна эта Караульная гора, это такое место, где мы можем отрабатывать ориентирование на местности. Пушку нужно было обслужить – мы это уже сделали, она полностью боеготовая. Для хранения боеприпасов (на Караульной горе, рядом с площадкой – прим. ред.) готово помещение, там полтора метра защитная стена, из них 40 сантиметров песка.