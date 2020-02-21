Google включил «Красноярские Столбы» в список самых живописных мест России

Google включил национальный парк «Красноярские Столбы» в топ-15 наиболее живописных мест России, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе нацпарка. Он занял в рейтинге пятую строчку. Наряду со «Столбами» в него вошли достопримечательности, которые полностью можно увидеть с помощью сервиса Google.Карты, не пересекая тысячи километров и десяток часовых поясов. Таким образом сервис решил отметить свое 15-летие.

Авторы рейтинга назвали «Столбы» настоящим чудом природы, находящимся в черте города. На заповедной территории можно покататься на канатной дороге (имеется в виду вход в нацпарк со стороны фан-парка «Бобровый лог»), покормить белок и даже забраться на скалы.

Вместе со «Столбами» в список вошли безлюдный полуостров Рыбачий в Мурманской области, яркий Каолиновый карьер в Челябинской области, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде. На 13-м месте – скалистый мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области. Завершает рейтинг Телецкое озеро в Республике Алтай. Оно не только входит в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, часть его входит в Алтайский биосферный заповедник.

Из рукотворных «чудес» отмечают «падающую» башню Сююмбике в Казани и самый длинный вантовый мост в мире – мост на остров Русский во Владивостоке. Третье место в рейтинге достопримечательностей заняли Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, второе – река Дон, первое – Санкт-Петербург с его портом «Севкабель».