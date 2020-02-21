2020-02-21T11:05:08+03:00
Политика

Хотели как лучше: ЛДПР не удалось провести повышение платы за капремонт

Расширение перечня работ обязательно привело бы к дополнительным затратам жителей Красноярского края
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Фото: Владимир КОРЕЦКИЙФото: Владимир КОРЕЦКИЙ
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На минувшей сессии Законодательного Собрания края, депутаты сняли с повестки обсуждение поправок в статью 14 Закона края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», которые предполагали увеличение ежемесячной платы за капитальный ремонт.

В чем суть поправок? Речь идет о том, чтобы расширить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Казалось бы, идея хорошая. Но есть одно но! Это непосредственно приведет к росту тарифа для красноярцев и жителей края. Для того, чтобы оплатить новые виды работ, придется либо увеличить размер взноса на капремонт, либо изыскивать дополнительные бюджетные средства. И что примечательно - краевая парламентская фракция ЛДПР, которая данные изменения продвигает, не может до конца разобраться в предлагаемых своими же депутатами поправках. Инициаторы поправок так и не могут внятно ответить на вопросы ни по источникам финансирования, ни по размеру увеличения платы в дальнейшем.

Есть ощущение, что однозначной позиции по данному вопросу нет и внутри самой фракции ЛДПР. В частности, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш вопрос с рассмотрения отозвал, в то время как Александр Глисков настоятельно предлагал дискуссию провести. Иными словами, представители ЛДПР с одной стороны критикуют плату за капитальный ремонт, а с другой фактически выступают за увеличение тарифа.

У краевой фракции «Единой России» в этом вопросе единодушно принятая позиция: тариф для людей не должен быть увеличен.

- Предлагаемое расширение перечня работ однозначно приведет к повышению платы за капитальный ремонт, - убежден член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Красноярского края Александр Новиков. - И у нас сегодня нет никаких иных источников компенсации для этого, кроме кармана наших жителей. Вы хотите переложить то, что сейчас делается за счет бюджета, на жителей края. Это негуманно и неправильно. С такой безответственной позицией, без финансово-экономического обоснования рассматривать и принимать законопроект даже в первом чтении невозможно.

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