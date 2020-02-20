С криком «кия» и ударом руки. Продавщицы набросились и дали отпор грабителю-рецидивисту

Хук, удар левой, контрольный – о стойку кассы! В соцсетях рукоплещут двум отчаянным продавщицам, которые не только технично отбились, но еще и навесили тумаков наркоману, пытавшемуся ограбить кассу в одном из магазинов Красноярска. Все попало на камеру наблюдения. И с тех пор продавцы – героини соцсетей. «Молодцы, девчонки! Хорошо отделали гада», - восторгаются пользователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761954" frameborder="0"></iframe> Продавщицы побили грабителя в Красноярске. Карамзина, 18. Видео: ЧП Красноярск.

Все случилось в микрорайоне Пашенный, на Карамзина, 18. Как и во всех почти новых высотках в Красноярске, первые этажи здесь отданы под магазины, салоны красоты и офисы. Вот в один из таких магазинчиков, торгующих алкоголем и разливным пивом, и заглянул в среду, 19 февраля, вор.

- Пришел он около 16.00, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья (вчера была не ее смена, но она, как и все продавцы соседних магазинов, в курсе истории). – Одет нормально был, но вид странный, словно парень, как говорят, под веществами. На кассе у нас вчера Лиза была, она давно работает. Теперь даже рады, что ее смена была. У нас еще одна девочка новенькая, недавно устроилась, если бы она стояла – точно вынес бы все. А Лиза отбилась.

Парень попросил пачку сигарет. Когда кассир потянулась к стойке с табаком, чтобы открыть ее (теперь табачные изделия не демонстрируются), парень полез в кассу. Наглость воришки продавцу, понятное дело, не понравилась, вот она и решила: врешь, не уйдешь. И вцепилась в него намертво.

На кассе чисто, словно ничего и не былоФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- А потом я подбежала, - говорит другая продавец, Марина, она в соседнем помещении на пиве стоит. – Ну, и начали мы его колошматить по полной программе. У Лизы нога еще застряла между стойкой и креслом. Если бы не это, ему бы еще сильнее прилетело. Он отбивался, конечно, - деньги там из кассы полетели фейерверком, стойку опрокинули… И он рванул наутек. А мы полицию вызвали и хозяйке магазина позвонили.

А на следующий день после того, как видео разлетелось по соцсетям, в магазине началось настоящее паломничество. Нет, не покупателей. Пришли пострадавшие предприниматели. Оказывается, паренек – настоящий рецидивист.

- Он у меня в магазине в двух домах отсюда был в 15.20, - говорит Камил (он держит продуктовый на Судостроительной). - Тоже пачку сигарет попросил, потом выхватил у кассира из рук и убежал. Я сначала не хотел из-за пачки сигарет связываться, но теперь тоже, наверное, в полицию обратимся, раз такое дело. Повадился.

В магазин теперь идут другие предприниматели, которых обчистил этот же грабительФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Предприниматели даже устроили свое «расследование», опросили таксистов, - у тех стоянка неподалеку имеется. Один из них рассказал, что подвозил парня. А тот по дороге рассказывал: дескать, пойду сейчас магазины громить. Таксист, правда, подумал, что парень шутит. Оказалось, нет.

В полиции говорят, что продавщицы, дав отпор вору, серьезно помогли расследованию. Во время драки сорвали капюшон с преступника, и его лицо отлично видно на камерах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761957" frameborder="0"></iframe> Продавец Марина помогала отбиваться от грабителя.Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Личность уже установлена, - говорят в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Возбуждено уголовное дело по ч.161 УК России (грабеж). Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

В общем, задержание – вопрос времени. Преступнику «светит» до 12 лет лишения свободы. Что касается продавщиц, то им обещали премию.