2020-02-19T10:09:44+03:00
Общество

Убегала и брыкалась: красноярские полицейские перекрыли оживленную ночную трассу ради спасения косули

Лесное животное не сразу далось в руки спасителям, за ним пришлось еще побегать [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские полицейские перекрыли оживленную ночную трассу ради спасения косули.Стоп-кадр видео ГИБДД краяКрасноярские полицейские перекрыли оживленную ночную трассу ради спасения косули.Стоп-кадр видео ГИБДД края
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Перепуганная косуля в растерянности бегала по оживленной загородной трассе, останавливалась, оборачивалась и бежала обратно. Ее тревожили резкие звуки и слепящие фары. Слева и справа непрерывный поток машин, а между ними она – жительница дикого леса.

Косуля на трассе под Краснярском. Видео ГИБДД.

Как она оказалась здесь? Может, хищники выгнали из леса или сама заблудилась в поисках пропитания. Косуля не могла убежать с автотрассы из-за препятствия – высоких отбойников. Каждая минута для нее была рискованной – резкий прыжок в сторону, и она могла бы оказаться под колесами машины. К счастью, такое экстремальное путешествие закончилось для животного благополучно.

Инспекторы ГИБДД Евгений Ильченко и Роман Шабалин. Фото: ГИБДД

Инспекторы ГИБДД Евгений Ильченко и Роман Шабалин. Фото: ГИБДД

- Мы патрулировали трассу КрасноярскЖелезногорск и увидели испуганную косулю, - рассказывают инспекторы ГИБДД Евгений Ильченко и Роман Шабалин. – Она бегала по проезжей части с интенсивным потоком транспорта и никак не могла выбраться через ограждение дороги, создавая аварийно-опасные ситуации. Мы снизили скорость и включили проблесковые маячки, чтобы сдержать поток машин ради ее безопасности.

Инспектор вышел, чтобы поймать косулю-экстремалку, к нему присоединился один водителей. Косуля размером чуть выше колена, а показала свою прыть: заставила мужчин немного побегать за собой. Брыкалась, вертелась, пару раз лягнула спасителей. И все же ее поймали и бережно перенесли через отбойник. После чего она скрылась в ночи.

АКТУАЛЬНО

Зачем красноярцам столько кафе в центре города?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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