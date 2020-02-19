Убегала и брыкалась: красноярские полицейские перекрыли оживленную ночную трассу ради спасения косули
Перепуганная косуля в растерянности бегала по оживленной загородной трассе, останавливалась, оборачивалась и бежала обратно. Ее тревожили резкие звуки и слепящие фары. Слева и справа непрерывный поток машин, а между ними она – жительница дикого леса.
Косуля на трассе под Краснярском. Видео ГИБДД.
Как она оказалась здесь? Может, хищники выгнали из леса или сама заблудилась в поисках пропитания. Косуля не могла убежать с автотрассы из-за препятствия – высоких отбойников. Каждая минута для нее была рискованной – резкий прыжок в сторону, и она могла бы оказаться под колесами машины. К счастью, такое экстремальное путешествие закончилось для животного благополучно.
Инспекторы ГИБДД Евгений Ильченко и Роман Шабалин. Фото: ГИБДД
- Мы патрулировали трассу Красноярск – Железногорск и увидели испуганную косулю, - рассказывают инспекторы ГИБДД Евгений Ильченко и Роман Шабалин. – Она бегала по проезжей части с интенсивным потоком транспорта и никак не могла выбраться через ограждение дороги, создавая аварийно-опасные ситуации. Мы снизили скорость и включили проблесковые маячки, чтобы сдержать поток машин ради ее безопасности.
Инспектор вышел, чтобы поймать косулю-экстремалку, к нему присоединился один водителей. Косуля размером чуть выше колена, а показала свою прыть: заставила мужчин немного побегать за собой. Брыкалась, вертелась, пару раз лягнула спасителей. И все же ее поймали и бережно перенесли через отбойник. После чего она скрылась в ночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU